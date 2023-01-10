08:00 — Отъезд от гостиницы в Якутске.
На выезде из города остановка у продуктового магазина для закупки продуктов питания и напитков.
08:30 — 10:30 — Трансфер в поселок Булгунняхтах на автомобиле, 111 км, по асфальтированной и частично асфальтированной дороге.
11:00 — Пересадка на катер.
Начало речной прогулки по реке Лена к Ленским столбам.
Расстояние с учетом заездов – 90 км.
Остановка у водопадов Тойон-Ары, петроглифа Улахаан-Ана.
Осмотр гротов и петроглифов Еланских скал, первой гряды останцев (столбов) на западном берегу реки после поселка Еланка.
Заезд в таежную речку Кетеме с каменными берегами (возможен по большой воде, как правило, в июне) для осмотра пещеры.
Прибытие в Национальный парк «Ленские столбы» к ±13:30.
Свободное время на территории парка "Ленские столбы".
С подъемом на смотровую площадку - по 2-км оборудованной тропе по деревянным ступеням с с промежуточными зонами для кратковременного отдыха.
Высота примерно 220 м.
Время для обеда (не включен в стоимость).
Трансфер до турбазы в д. Батамай, 3 км.
Находится напротив Ленских столбов.
Размещение в гостевых домиках (по 2 человека).
Отдых на песчаном острове (при его наличии).
С элементами рыбалки.
Вечерний проезд вдоль Ленских столбов на закате.
Время для ужина (не включен в стоимость).
Отдых.
08:00 — 12:00 — Отдых на реке Лена напротив Ленских столбов. Рыбалка. В жаркие дни купание в безопасной зоне на протоке.
14:00 — 18:00 — Возвращение в п. Булгунняхтах с остановками – 85 км по фарватеру реки.
По пути:
18:00 — Пересадка в автомобиль в Булгунняхтахе.
18:30 — 20:30 — Обратный проезд в Якутск на автомобиле. С остановкой у зоопарка «ОртотДойду» и заездом к арт-ленд инсталляции Николая Полисского «Священный табун мифических лошадей».
±21:00 — Возвращение в гостиницу.
Фактический тайминг зависит от количества и продолжительности остановок по маршруту, а также от погодных условий.
Тур предполагает проживание на турбазе в д. Батамай.
Стоимость экскурсионной программы на 1 человека в зависимости от размера группы:
Дополнительно оплачивается проживание на турбазе в д. Батамай, 1 сутки.
На выбор:
Турбаза находится в населённом пункте Батамай напротив Ленских столбов.
Отапливаемый.
С душем и туалетом внутри номеров.
В наличии номера DBL и TWIN.
База отдыха «Батамай Village» располагается на берегу реки Лена, напротив Ленских Столбов.
Летние домики, с печным отоплением, электричеством, по две-три кровати. Отдельное помещение для питания (столовая). Зона с умывальниками. Туалет уличный. Баня. Беседка.
Сами домики небольшие по площади. В июле у нас жара. Может быть до +40С. Печь обычно топят в начале июня и в августе, когда наступают первые заморозки. Печь топит администратор, но и гид тоже. На турбазе «Батамай Виллаж» электричество от генераторов — на ночь выключают.
Внимание! В парке может работать бесплатный wi-fi.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
При порывах северо-восточного ветра силой от 9 м/с возможны задержки по маршруту.
Комфортное размещение в семиместном катере – 4-5 человек.
Передвижение на японских микроавтобусах Toyota Noah / Mitsubishi Delica.
В данный момент до п. Булгунняхтах дорога полностью асфальтированная, но могут быть частичные ремонтные работы в 10 км до самого поселка.