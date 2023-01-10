Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах

Комбинированный тур - на авто и катере

5
3 отзыва
Комбинированный тур – на авто и катере. С ночевкой на турбазе в д. Батамай. Осматриваем природные памятники и достопримечательности реки Лена без какой-либо спешки. В первый вечер любуемся закатом и удим рыбку.

Тур проводится для индивидуальных и сборных групп от 1 до 5 человек в период с 1 июня по 30 сентября. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент в сборной группе.
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Песчаная дюна Тукулан
Песчаная дюна Тукулан
Северная пустыня, состоящая из цепочек развеваемых песчаных дюн. Тукуланы по праву считаются «экзотикой якутской природы»
Ленские столбы
Ленские столбы
Примечательный памятник природы, выходы причудливых скал кембрийских известняков

Программа тура по дням

1 день

Водопады Тойон-Ары, петроглиф Улахаан-Ана, Национальный парк «Ленские столбы»

08:00 — Отъезд от гостиницы в Якутске.

На выезде из города остановка у продуктового магазина для закупки продуктов питания и напитков.

08:30 — 10:30 — Трансфер в поселок Булгунняхтах на автомобиле, 111 км, по асфальтированной и частично асфальтированной дороге.

11:00 — Пересадка на катер.

Начало речной прогулки по реке Лена к Ленским столбам.

Расстояние с учетом заездов – 90 км.

Остановка у водопадов Тойон-Ары, петроглифа Улахаан-Ана.

Осмотр гротов и петроглифов Еланских скал, первой гряды останцев (столбов) на западном берегу реки после поселка Еланка.

Заезд в таежную речку Кетеме с каменными берегами (возможен по большой воде, как правило, в июне) для осмотра пещеры.

Прибытие в Национальный парк «Ленские столбы» к ±13:30.

Свободное время на территории парка "Ленские столбы".

С подъемом на смотровую площадку - по 2-км оборудованной тропе по деревянным ступеням с с промежуточными зонами для кратковременного отдыха.

Высота примерно 220 м.

Время для обеда (не включен в стоимость).

Трансфер до турбазы в д. Батамай, 3 км.

Находится напротив Ленских столбов.

Размещение в гостевых домиках (по 2 человека).

Отдых на песчаном острове (при его наличии).

С элементами рыбалки.

Вечерний проезд вдоль Ленских столбов на закате.

Время для ужина (не включен в стоимость).

Отдых.

Водопады Тойон-Ары, петроглиф Улахаан-Ана, Национальный парк «Ленские столбы»Водопады Тойон-Ары, петроглиф Улахаан-Ана, Национальный парк «Ленские столбы»Водопады Тойон-Ары, петроглиф Улахаан-Ана, Национальный парк «Ленские столбы»Водопады Тойон-Ары, петроглиф Улахаан-Ана, Национальный парк «Ленские столбы»
2 день

Рыбалка, дюна Тукулан, зоопарк «ОртотДойду», бизонарий. Отъезд

08:00 — 12:00 — Отдых на реке Лена напротив Ленских столбов. Рыбалка. В жаркие дни купание в безопасной зоне на протоке.

14:00 — 18:00 — Возвращение в п. Булгунняхтах с остановками – 85 км по фарватеру реки.

По пути:

  • остановка у песчаной дюны Тукулан (пустыня в Сибирской тайге, возвышается над лесом и рекой Лена);
  • заезд на устье реки Буотама для посещения бизонария (питомника лесных бизонов).

18:00 — Пересадка в автомобиль в Булгунняхтахе.

18:30 — 20:30 — Обратный проезд в Якутск на автомобиле. С остановкой у зоопарка «ОртотДойду» и заездом к арт-ленд инсталляции Николая Полисского «Священный табун мифических лошадей».

±21:00 — Возвращение в гостиницу.

Фактический тайминг зависит от количества и продолжительности остановок по маршруту, а также от погодных условий.

Рыбалка, дюна Тукулан, зоопарк «ОртотДойду», бизонарий. ОтъездРыбалка, дюна Тукулан, зоопарк «ОртотДойду», бизонарий. ОтъездРыбалка, дюна Тукулан, зоопарк «ОртотДойду», бизонарий. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание на турбазе в д. Батамай.

Стоимость экскурсионной программы на 1 человека в зависимости от размера группы:

  • 5 чел. – 17 500 рублей;
  • 4 чел. – 20 000 рублей;
  • 3 чел. – 25 500 рублей;
  • 2 чел. – 36 500 рублей;
  • 1 чел. – 69 000 рублей.

Дополнительно оплачивается проживание на турбазе в д. Батамай, 1 сутки.

На выбор:

  • номер DBL Deluxe на турбазе «Ленские столбы» (WC/душ внутри), 1-2 чел, по 23 500 руб. в сутки;
  • летний гостевой дом на турбазе «Батамай Виллаж», 1-4 чел, 11 500 руб. в сутки.

Варианты проживания

Турбаза «Ленские столбы»

1 ночь

Турбаза находится в населённом пункте Батамай напротив Ленских столбов.

Отапливаемый.

С душем и туалетом внутри номеров.

В наличии номера DBL и TWIN.

Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»Турбаза «Ленские столбы»

Турбаза «Батамай Виллаж»

1 ночь

База отдыха «Батамай Village» располагается на берегу реки Лена, напротив Ленских Столбов.

Летние домики, с печным отоплением, электричеством, по две-три кровати. Отдельное помещение для питания (столовая). Зона с умывальниками. Туалет уличный. Баня. Беседка.

Сами домики небольшие по площади. В июле у нас жара. Может быть до +40С. Печь обычно топят в начале июня и в августе, когда наступают первые заморозки. Печь топит администратор, но и гид тоже. На турбазе «Батамай Виллаж» электричество от генераторов — на ночь выключают.

Турбаза «Батамай Виллаж»Турбаза «Батамай Виллаж»Турбаза «Батамай Виллаж»Турбаза «Батамай Виллаж»Турбаза «Батамай Виллаж»Турбаза «Батамай Виллаж»Турбаза «Батамай Виллаж»Турбаза «Батамай Виллаж»Турбаза «Батамай Виллаж»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на 1 авто по маршруту Якутск – Булгунняхтах и Булгунняхтах – Якутск (по программе)
  • Трансфер на 1 катере (закрытый, со спасательным снаряжением) по маршруту Булгунняхтах — Ленские столбы — Булгунняхтах (по программе)
  • Экскурсионная программа во время речной программы (за исключением парка «Ленские столбы»)
  • Входные билеты на территорию парка «Ленские столбы», охраняемую зону "Тукуланы", питомник лесных бизонов
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
  • Питание (на выезде из города делается остановка у продовольственного магазина для совместной закупки продуктов)
  • Баня русская на дровах на территории турбазы (3000 руб/2 часа)
  • Аренда мангальной зоны на территории турбазы
  • Входные билеты в зоопарк «Орто Дойду» (по 350-450 руб)
  • Проживание на турбазе в д. Батамай, 1 сутки
  • Услугу гида-экскурсовода (историка-археолога / гида-переводчика (данная услуга предоставляется для групп из 1-4 человек)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ветрозащитные куртки, теплые кофты/свитера/пледы (для нахождения на реке);
  • Брюки закрытые (для нахождения на реке и подъёма на смотровую площадку парка «Ленские столбы»);
  • Обувь с твердой подошвой (берег в парке каменистый);
  • Антимаскитные мази, маски (для выхода в лес, подъема на смотровую площадку парка – актуально в июне и июле);
  • Сим-карта от оператора МТС для звонков и выхода в интернет (EDGE/3G) из парка.

Внимание! В парке может работать бесплатный wi-fi.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности тура?

При порывах северо-восточного ветра силой от 9 м/с возможны задержки по маршруту.

Комфортное размещение в семиместном катере – 4-5 человек.

Передвижение на японских микроавтобусах Toyota Noah / Mitsubishi Delica.

В данный момент до п. Булгунняхтах дорога полностью асфальтированная, но могут быть частичные ремонтные работы в 10 км до самого поселка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
10 янв 2023
Чуткий менеджер, интересный гид, веселые и отзывчивые водители-профессионалы.
К
8 янв 2023
Тур продуман, показывают всё, что только можно, от красивых фотолокаций до необычных арт-объектов.
А
23 мар 2022
Просто отлично? всегда помогут и объяснят. Своих не бросают. Особенно хочу выразить благодарность Юлии Токаревой. Прошу премировать и отметить благородностью. Профессионально и компетентном. Класс

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