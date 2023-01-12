2 день

Трансфер до озера Хороту (на карте Улуу)

Продолжение движения по автотрассе «Колыма».

С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГ в 40-ые годы XX века. В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.

Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята, петляя среди высоких гор. В пути остановки в самых живописных местах для фотосъемки.

Стоянка на ночь в территории турбазы «Хороту».

Протяженность автомаршрута 374 км, 10 часов в пути.