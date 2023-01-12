Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией

В этом туре для вас откроется вся красота Полюса Холода

5
3 отзыва
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В этом туре для вас откроется вся красота Полюса Холода. Вы увидите озеро Хорото, водопад Малли и посетите оленеводческие базы. Ярким событием станет двухдневная пешая экскурсия по реке Водопадный.

Все, чего так не хватает в большом городе, вы найдете в этом путешествии: вечера у костра, жизнь в палатках и потрясающая красота Якутии.
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Лето на Полюсе Холода. К водопадам Оймякона с пешей двухдневной экскурсией
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Станем первопроходцами
Станем первопроходцами
Впервые с туристической группой пройдем пеший поход по речке Водопадный. Маршрут по совету от местных оленеводов
Покатаемся на вездеходах
Покатаемся на вездеходах
В горной части будем передвигаться вездеходах «Север»
На поиски оленя
На поиски оленя
Посетим базы оленеводов, которые являются центрами кочевания оленей. И, если повезет, встретим северных оленей в естественной среде обитания
Душа Якутии
Душа Якутии
Посетим мощные водопады, расположенные в глубине скальных каньонов, ойюмя-наледи, давшие название Оймякону
Полное погружение
Полное погружение
Пройдем, проедем и проплывем больше 200 км.
Найдем водопад Малли
Найдем водопад Малли
После посещения водопада, поднимемся на гору за водопадом

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы в Якутске - трансфер до р. Алдан

6:00 Сбор и выезд с остановки «Академический русский драматический театр», проспект Ленина, 21.

Маршрут движения проходит по знаменитой трассе «Колыма».

В пути ждут две паромные переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).

Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – этоскульптура герою якутского эпоса богатырю НюргунуБотуру, скульптура «Собрание птиц» и другие.

После переправы через реку Алдан, стоянка на ночлег на берегу протоки реки Алдан. Любителям рыбалки существует возможность половить на спиннинг окуней, щук.

Ужин (готовка блюд начиная с этого времени силами самих туристов посредством дежурств «инструктор всегда рядом»).

Ночь в палатках.

Протяженность авто маршрута 400 км, 12 часов в пути.

Встреча группы в Якутске - трансфер до р. АлданВстреча группы в Якутске - трансфер до р. АлданВстреча группы в Якутске - трансфер до р. Алдан
2 день

Трансфер до озера Хороту (на карте Улуу)

Продолжение движения по автотрассе «Колыма».

С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГ в 40-ые годы XX века. В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.

Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята, петляя среди высоких гор. В пути остановки в самых живописных местах для фотосъемки.

Стоянка на ночь в территории турбазы «Хороту».

Протяженность автомаршрута 374 км, 10 часов в пути.

Трансфер до озера Хороту (на карте Улуу)Трансфер до озера Хороту (на карте Улуу)Трансфер до озера Хороту (на карте Улуу)Трансфер до озера Хороту (на карте Улуу)
3 день

Переезд на танкетке до озера Эсэлэх

Маршрут проходит по бассейну реки Сунтар. Остановки для отдыха и фотографирования.

Река Сунтар в переводе с эвенского «глубокий». Река дала название горному хребту Сунтар Хаята, занимающему огромную территорию северо-востока Якутии и север Хабаровского края.

В пути туристы могут увидеть лесных животных: лосей, медведей. В озере Эсэлях водится крупная щука, налим – отличная возможность для рыбалки.

Протяженность маршрута на вездеходе 43 км, 7 часов в пути.

Переезд на танкетке до озера ЭсэлэхПереезд на танкетке до озера ЭсэлэхПереезд на танкетке до озера ЭсэлэхПереезд на танкетке до озера Эсэлэх
4 день

Переезд до оленеводческой базы Алта Чуккуй

Этот участок богат видами на высокие горы с белоснежными вершинами.

На базе Алта Чуккуй находятся жилые дома, срубленная баня.

В старину эта местность, богатая травой, была излюбленным местом стоянок после перехода через горные хребты, лишенной растительности, пригодной для коней.

Здесь можно увидеть насечки с письменами на деревьях, оставленных путниками.

Алта Чуккуй является основной базой для оленеводческих бригад, кочующих в этом районе.

Протяженность маршрута на вездеходе 45 км, 7 часов в пути.

Переезд до оленеводческой базы Алта ЧуккуйПереезд до оленеводческой базы Алта ЧуккуйПереезд до оленеводческой базы Алта Чуккуй
5 день

Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)

Маршрут проходит по долине реки Колтако и далее по ущелью речки Малли. Водопад Малли – это мощный водопад с высотой 28 метров.

Трудно поверить, но эта местность ранее являлась дном моря и здесь можно найти остатки древнего живого мира.

При низком уровне воды на реке Колтако, маршрут проходит по руслу реки. При высоком уровне воды на реке, маршрут проходит по тропе, расположенной на склоне горы.

Подъем по Малли вдоль речки с частыми переходами вброд (сапоги-болотники обязательны!).

После посещения водопада, подъем на гору за водопад, посещение наледи.

Протяженность пешего маршрута 17 км.

Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речки Малли (р. Наледный)
6 день

Пеший поход по долине речки Водопадный - 1 день

Двухдневный пеший поход по речке Водопадный.

Все снаряжение (палатки, спальники, костровые и т. п.) и продукты на 2 дня туристы несут сами в рюкзаках (рюкзаки предоставим).

Во время переезда на базу Мунил, группа остается на устье р. Водопадный, который впадает в р. Баля.

За два дня группа проходит 21 км.

Маршрут проходит по красивому ущелью. Мы здесь еще не были – посоветовали увидеть эти места местные оленеводы. Сама речка носит название Водопадный, что значит речка имеет водопады. При изучении спутниковой карты, мы обнаружили здесь наледь.

Группа, которая пройдет по этому маршруту, станет первой тургруппой, т. е. станут первопроходцами.

Пеший поход по долине речки Водопадный - 1 деньПеший поход по долине речки Водопадный - 1 деньПеший поход по долине речки Водопадный - 1 день
7 день

Пеший поход по долине речки Водопадный - 2 день

Продолжение пешего похода.

В конце маршрута после выхода на долину реки Сунтар, за группой приедет вездеход.

Пеший поход по долине речки Водопадный - 2 деньПеший поход по долине речки Водопадный - 2 деньПеший поход по долине речки Водопадный - 2 день
8 день

Восхождение на гору

В этот день туристам предстоит сделать восхождение на гору с высотой 1 800 метров, откуда можно увидеть ледники хребта Сунтар Хаята.

Гора находится рядом с лагерем. Подъем на гору по восточному склону.

Протяженность пешего маршрута 11 км.

Восхождение на горуВосхождение на горуВосхождение на горуВосхождение на гору
9 день

Переезд до речки Угаммыт

Ночь на берегу реки.

Протяженность маршрута на танкетке 35 км, 6 часов в пути.

Переезд до речки УгаммытПереезд до речки УгаммытПереезд до речки УгаммытПереезд до речки Угаммыт
10 день

Переезд до озера Хороту

Сегодня завершающий день поездки на вездеходе и на этом экспедиционная часть маршрута заканчивается.

Расположение в территории турбазы в палатках.

Протяженность маршрута на вездеходе 51 км, 8 часов в пути.

Переезд до озера ХоротуПереезд до озера ХоротуПереезд до озера Хороту
11 день

Трансфер до реки Алдан

Обратный путь проходит по той же дороге, по которой ехали на маршрут.

12 день

Трансфер до Якутска

В этот день нужно встать рано, чтобы успеть позавтракать и зайти в паром через р. Алдан.

Отправление парома в 8:00 часов.

Приезд в Якутск к 18:00 часам.

Проживание

Тур предусматривает проживание в платках.

Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением: костровыми принадлежностями, палатками, спальниками, ковриками, тентами, веревками, спутниковым телефоном.

Варианты проживания

Палатка

11 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда необходимого походного снаряжения: палатки, спальника, коврика, рюкзака (100 литров), гермомешка (100 литров)
  • Все групповые трансферы
  • Обслуживание по программе
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск)
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
  • Питание в придорожных кафе
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Все, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь:

  • куртка для трекинга;
  • куртка штормовая;
  • дождевик;
  • кофта флисовая;
  • брюки для трекинга;
  • брюки штормовые;
  • термобелье теплое;
  • термобелье тонкое;
  • шапка спортивная флисовая;
  • бейсболка или панама;
  • перчатки для трекинга;
  • перчатки лагерные (для хоз. работ);
  • носки теплые;
  • носки трекинговые;
  • носки мембранные влагозащитные;
  • носки тонкие;
  • ботинки трекинговые для ходьбы по горам;
  • сапоги болотные;
  • легкая лагерная обувь;
  • гамаши.

Туристическое снаряжение:

  • спички, зажигалки, средства для розжига (береста, кусочки резины итп);
  • запасные аккумуляторы, батарейки;
  • зарядное устройство (Power Bank);
  • индивидуальная аптечка;
  • крем от солнца;
  • легкие компактные КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
  • полиэтиленовые мешки для мелкого мусора;
  • противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
  • рыболовное снаряжение (спиннинг, поплавковая удочка, нахлыстовое удилище);
  • рюкзак штурмовой;
  • сидушка;
  • скотч, клей универсальный;
  • солнцезащитные очки;
  • средства защиты от агрессивных животных: фальшфейер, перцовый баллончик, звуковые, световые, шумовые средства;
  • средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
  • средства от мошек (сетки с спец. пропиткой, аэрозоли, ванилин, гвоздика);
  • термос 1 литр.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем будем передвигаться?

Для транспортировки участников используется танкетка.

Встретим ли мы оленей?

В этих турах мы не даем гарантию 100% увидеть оленье стадо, т. к. они постоянно кочуют, меняя место стоянки. Базы оленеводов, где мы делаем стоянки, являются только центрами их кочевья.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
12 янв 2023
Запоминающееся путешествие! Спасибо!
Т
12 янв 2023
Всё понравилось
С
10 янв 2023
Ребята, вы - молодцы! Алик (экскурсовод), огромное спасибо за прекрасную организацию, увлекательные рассказы и необычные знакомства! Когда бы еще довелось побывать в гостях у смотрителя заповедника… От всей души благодарю нашего водителя Федора за быструю и комфортную поездку по, на мой любительский взгляд, весьма непросто преодолимым дорогам, и, конечно, принимающую сторону в лице Сарданы и Михаила за подробные информационные подготовку и сопровождение поездки!

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