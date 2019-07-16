Архангельская область — родина резьбы по кости. Больше всего мастеров живут и работают в селе Ломоносово, что близ Холмогор. Из бивней мамонта, зубов кашалота они творят удивительные произведения. Под руководством костореза вы прикоснетесь к этому искусству, пройдя полный 5-часовой цикл создания готового изделия. А также посетите музей с редкой коллекцией работ.

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Описание

Что вас ожидает

В гости к мастерам-косторезам

По дороге из Архангельска до Ломоносова будет путевая экскурсия. А прибыв на место, вы отправитесь в частную уютную мастерскую именитых косторезов. Если обычный мастер-класс резьбы по кости — это по сути гравировка на 10-15 минут, то обучение — это полный цикл создания готового изделия на 5 часов. С каждым из вас будет работать отдельный наставник. Под их руководством вы освоите бор-машинку, а также навыки резьбы, втирания и полировки. Особые навыки не нужны, вас всему начат.

Вам расскажут о видах материалов, которые используются в работе, некоторые из них, вероятно, станут настоящей неожиданностью. На примере образцов — сережек, колец, брошей, панно, статуэток — покажут особенности холмогорской резьбы по кости, отличающейся своей ажурностью, легкостью, изяществом. Кроме того, вы посетите музей, где представлено уникальное собрание изделий из кости.

В течение дня будет перерыв на обед — он включен в стоимость программы.

Дополнения к программе

Так как мы будем с вами на родине М. В. Ломоносова, можно будет посетить тематический музей. Также при желании включим заезд на семейную ферму, где обитают коровы, козы, индюшки, гуси, кролики. Особой гордостью хозяйства является добрейший волкопес Найда. Само собой, на ферме вы сможете приобрести натуральные продукты — творог, сыр, яйца, молоко.

Организационные детали