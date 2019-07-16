Мастер-класс резьбы по кости

Отправиться в Ломоносово и попробовать себя в холмогорском художественном промысле

Архангельская область — родина резьбы по кости. Больше всего мастеров живут и работают в селе Ломоносово, что близ Холмогор. Из бивней мамонта, зубов кашалота они творят удивительные произведения.

Под руководством костореза вы прикоснетесь к этому искусству, пройдя полный 5-часовой цикл создания готового изделия. А также посетите музей с редкой коллекцией работ.
Мастер-класс резьбы по кости
Мастер-класс резьбы по кости
Мастер-класс резьбы по кости
Мастер-класс резьбы по кости
Мастер-класс резьбы по кости
Мастер-класс резьбы по кости
Мастер-класс резьбы по кости
Мастер-класс резьбы по кости
Мастер-класс резьбы по кости
Мастер-класс резьбы по кости
Мастер-класс резьбы по кости
Мастер-класс резьбы по кости
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Описание

Что вас ожидает

В гости к мастерам-косторезам

По дороге из Архангельска до Ломоносова будет путевая экскурсия. А прибыв на место, вы отправитесь в частную уютную мастерскую именитых косторезов. Если обычный мастер-класс резьбы по кости — это по сути гравировка на 10-15 минут, то обучение — это полный цикл создания готового изделия на 5 часов. С каждым из вас будет работать отдельный наставник. Под их руководством вы освоите бор-машинку, а также навыки резьбы, втирания и полировки. Особые навыки не нужны, вас всему начат.

Вам расскажут о видах материалов, которые используются в работе, некоторые из них, вероятно, станут настоящей неожиданностью. На примере образцов — сережек, колец, брошей, панно, статуэток — покажут особенности холмогорской резьбы по кости, отличающейся своей ажурностью, легкостью, изяществом. Кроме того, вы посетите музей, где представлено уникальное собрание изделий из кости.

В течение дня будет перерыв на обед — он включен в стоимость программы.

Дополнения к программе

Так как мы будем с вами на родине М. В. Ломоносова, можно будет посетить тематический музей. Также при желании включим заезд на семейную ферму, где обитают коровы, козы, индюшки, гуси, кролики. Особой гордостью хозяйства является добрейший волкопес Найда. Само собой, на ферме вы сможете приобрести натуральные продукты — творог, сыр, яйца, молоко.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер, мастер-класс и обед
  • Село Ломоносово находится на острове, куда ведет паромная переправа летом и ледовая переправа зимой, в распуту (2-3 недели осенью и 2-3 недели весной) до острова не добраться. Поэтому в летнее время мы зависим от расписания паромной переправы. Как правило, время выезда раннее, около 7:45.
  • Позаботьтесь об одежде по погоде, удобной обуви и возьмите бутылочку воды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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