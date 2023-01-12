Ребята, вы - молодцы! Алик (экскурсовод), огромное спасибо за прекрасную организацию, увлекательные рассказы и необычные знакомства! Когда бы еще довелось побывать в гостях у смотрителя заповедника… От всей души благодарю нашего водителя Федора за быструю и комфортную поездку по, на мой любительский взгляд, весьма непросто преодолимым дорогам, и, конечно, принимающую сторону в лице Сарданы и Михаила за подробные информационные подготовку и сопровождение поездки!