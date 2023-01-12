09:00 Трансфер до песков Кысыл Сыр на УАЗ микроавтобусах (600 км).
Сбор в автовокзале (стоянка авто за магазином «Лавка Художника»). До места сбора вам нужно добраться самостоятельно.
Федеральная автодорога «Вилюй».
Обед в чайной «Мария» с. Илбэнге.
19:00 Приезд к тукуланам Кысыл Сыр.
Установка полевого лагеря.
Ужин.
Рыбалка на берегу Вилюй.
7:30 Подъем, завтрак.
Тукулан Кысыл Сыр отличается от других тем, что расположен на берегу реки Вилюй.
Экскурсия по тукуланам включает поиск необычных природных образований – фульгуриты (громовые стрелы).
Фотосеты, видеосъемки на песках.
Закат.
7:30 Подъем.
После завтрака выезд в г. Вилюйск (100 км).
Экскурсия по Вилюйску.
Экскурсия включает посещение краеведческого музея и памятников истории.
Обед в столовой.
14:00 Переезд в Халбакинский наслег (18 км).
Дорога включает паромную переправу через реку Вилюй.
В поселке Халбакы посещение музея и сувенирной лавки.
18:00 Выезд в местность Кубалаах (53 км).
Здесь в пути находится самая высокая дюна песков Махатта.
Высота дюны 30 метров. С вершины дюны открывается панорамный вид на реки Вилюй и Тюнг.
Между дюнами находится выход подземных вод, богатые разными минералами. По утверждению местных, вода имеет целебные свойства.
В Кубалахе разбивка лагеря.
Ужин, ночлег.
7:30 Подъем, завтрак.
Экскурсия на автомобилях по тукулану, посещение наледей речки тукулана Махатта.
После обеда переезд в местность Ампыла (авто Садко, 40 км).
По приезду на местность, разбивка лагеря.
Рыбалка на карася на озере Ампыла.
На ужин блюда приготовленные с вилюйского карася.
7:30 Подъем, завтрак.
Переезд в местность Мастах-Тысыкаччы (30 км).
Мастах-Тасыкаччы – эта самая большая и высокая дюна тукулана Махатта. Высота тукулана 10 м.
После обеда переезд в местность Ай (10 км).
В местности Ай находятся озера Турагас и Муосталах.
В озерах водится рыба сиг-пелядь.
Рыбалка.
На ужин блюда со свежепойманных рыб.
7:30 Подъем, завтрак.
Переезд в местность Някыя (40 км).
Озера местности Накыйа богаты карасем, а в одном озере водятся окуни крупных трофейных размеров.
Караси этих озер отличаются от остальных своими вкусовыми качествами.
Рыбалка на озерах.
Во время Великой Отечественной Войны здесь располагалось поселение рыбаков, добывавших рыбу для фронта. Останки лагеря можно увидеть до сих пор.
Разбивка лагеря, ужин, ночевка.
7:30 Подъем, завтрак. пересадка на уазы.
Сбор шишек кедрового стланика.
После обеда переезд в местность Дьам (20 км).
В местности Дьам в 18-19 веках располагалось ямщицкое поселение. Маршрут ямщиков уходил далеко на Север, соединяя почтовым сообщением самые дальние места Якутии.
Сбор ягод морошки.
Экскурсия по песчаным дюнам тукулана.
Здесь дюны имеют более крутые наклоны.
Купание и рыбалка на озерах.
Разбивка лагеря, ужин, ночевка.
7:30 Подъем, завтрак.
До обеда свободное время.
Выезд в местность Мунгурдах (55 км).
Экскурсия по дюнам тукулана.
Здесь высокие дюны тукулана полуостровом вонзились в озеро, создав необычно красивый вид.
Озеро отличается наличием крупных щук, что, несомненно, не оставит равнодушным интерес рыбаков.
Разбивка лагеря, ужин, ночевка.
7:30 Подъем, завтрак.
Выезд в местность Дянгнах (10 км).
Установка сетей на пелядь.
Глубоководная рыбалка (трофейная рыбалка на окуня и ельца).
После обеда свободное время.
17:00 Переезд в местность Чинагар (10 км).
Вечерняя рыбалка.
Разбивка лагеря, ужин, ночевка.
7:30 Подъем, завтрак.
10:.00 Выезд
В пути остановка в местности Дяннах для проверки сетей.
В обед рыбаки приготовят пятиминутку с пеляди.
Выезд в Халбакинский наслег.
Посещение маслоцеха.
Выезд в город Вилюйск.
Ночь в гостинице Вилюйска.
7:30 Подъем, завтрак.
9:00 Выезд в город Якутск.
Обед в чайной «Мария».
19:00 приезд в Якутск.
Тур предусматривает проживание в палаточном лагере и одну ночь в гостинице.
Размещение по 2-4 человека в палатке.
Двухэтажный дом с удобствами.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Группа делиться на дежурство по 2-3 человека. Дежурные помогают инструктору в приготовлении питания для всей группы.