Еще несколько необычных экскурсий в Архангельске

Что вас ожидает

Ледяные лабиринты карстовых пещер

Перед вами откроется сказочный мир Пинежских пещер, где царят вечный холод, густой мрак и таинственная атмосфера. Карстовые подземелья Пинежья не отличаются высотой, зато всегда впечатляют фактурами. Мы исследуем изнутри 3 — 4 пещеры: пройдем по сумеречным залам и ледяным галереям, осмотрим потолки гротов, покрытые хрупкими снежинками, фигурные сосульки и сверкающие ледяные кристаллы, а может даже отыщем следы древних моллюсков в сколах доломитов.

Об истории 📖 и природе Архангельского края

Путь из Архангельска нам предстоит неблизкий, но его скрасят рассказы о природе, истории и легендах края. Я расскажу о геологических особенностях и структуре Пинежского заповедника, названиях пещер, а еще поделюсь интересными фактами о каждом из районов Архангельска, по которым мы будем проезжать. Мы поговорим о Ломоносове и храме Николая Чудотворца в Хормогорах, природе заповедника Малые Карелы и летописных упоминаниях этих мест.

Кому подойдет экскурсия

Пещеры Пинежья — природный объект повышенной опасности, поэтому экскурсия ⛳ рекомендуется путешественникам старше 7 лет

Организационные детали