Еще несколько необычных экскурсий в Архангельске

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Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера

Путешествие из Архангельска к подземным лабиринтам, заповедным лесам и северным легендам

Александр
Александр – Гид из Архангельска
Всего пара часов живописной дороги — и перед вами одно из самых масштабных, запутанных и впечатляющих природных подземелий России.

Вместе со мной вы исследуете заповедные пещеры Пинежья, осмотрите древние гроты и ледяные галереи, холодные лабиринты и сколы доломитов, пройдете по сказочному лесу 🌲 и откроете истории 📖 северного края.
Задать вопросОбычно отвечает за 43 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера

Что вас ожидает

Ледяные лабиринты карстовых пещер
Перед вами откроется сказочный мир Пинежских пещер, где царят вечный холод, густой мрак и таинственная атмосфера. Карстовые подземелья Пинежья не отличаются высотой, зато всегда впечатляют фактурами. Мы исследуем изнутри 3 — 4 пещеры: пройдем по сумеречным залам и ледяным галереям, осмотрим потолки гротов, покрытые хрупкими снежинками, фигурные сосульки и сверкающие ледяные кристаллы, а может даже отыщем следы древних моллюсков в сколах доломитов.

Об истории 📖 и природе Архангельского края
Путь из Архангельска нам предстоит неблизкий, но его скрасят рассказы о природе, истории и легендах края. Я расскажу о геологических особенностях и структуре Пинежского заповедника, названиях пещер, а еще поделюсь интересными фактами о каждом из районов Архангельска, по которым мы будем проезжать. Мы поговорим о Ломоносове и храме Николая Чудотворца в Хормогорах, природе заповедника Малые Карелы и летописных упоминаниях этих мест.

Кому подойдет экскурсия

Пещеры Пинежья — природный объект повышенной опасности, поэтому экскурсия ⛳ рекомендуется путешественникам старше 7 лет

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с января по март
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Архангельске, трансфер на легковом автомобиле 🚘 или минивэне входит в стоимость
  • Дорога до пещер займет 2, 5-3 часа в одну сторону, в пещерах у нас будет 2 — 2, 5 часа. Общая продолжительность экскурсии 🧭 8 — 10 часов.
  • Фонарики для посещения пещер предоставляются
  • Обязательно позаботьтесь о теплой одежде и обуви для прогулок по зимнему лесу 🌲. Для посещения пещер нужно выбрать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Добрый день! Я живу в Архангельске, много путешествую по Русскому Северу. Провожу авторские экскурсии и фототуры по интересным уголкам Поморья. Увлекаюсь географией, историей, деревянным зодчеством, спелеологией.
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