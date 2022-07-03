Преимущества этого путешествия:
Размещение на теплоходе (возможно с 18:00 предыдущего дня).
Отправление в рейс в 08:00.
Трансфер в этот день не предусмотрен.
Туристы самостоятельно добираются до порта.
Прогулка по набережной.
Прогулка по городу.
Посещение краеведческого музея.
Зеленая стоянка.
Программа на берегу.
Шашлык.
Заход на реку Витим до надписи «Угрюм-река».
Автобусная экскурсия до п. Витим: школа-лицей, краеведческий музей при школе.
Есть два варианта проведения этого дня:
1) Автобусная экскурсия в г. Мирный (проводится по желанию, за дополнительную плату)
Ранний выезд.
Завтрак в ланч-боксах.
Экскурсия по городу, посещение смотровой площадки карьера «Мир».
Обед.
Выезд в Ленск.
2) Ленск
Автобусная экскурсия по городу.
Прогулка по набережной.
Посещение Православного храма Святого Иннокентия, краеведческого музея.
Зеленая стоянка.
Прогулка по берегу.
Рыбалка.
Уха.
Автобусная экскурсия по городу (церковь, часовня, дома скопцов).
Посещение музея истории земледелия.
Приветственный ритуал в национальном якутском стиле.
Восхождение с экскурсоводом на вершину скал.
Фотопауза на панорамной площадке.
Отдых на берегу.
Трансфер на автобусе в историческо-архитектурный музей под открытым небом "Дружба".
Пешая экскурсия с экскурсоводом по территории музея.
Сувенирная лавка.
Отдых на берегу.
Прибытие в 04:00.
Трансфер: теплоход "Демьян Бедный"- аэропорт/гостиница.
Круиз выполняет теплоход «Демьян Бедный».
Стоимость за каюту в зависимости от категории размещения и количества бронируемых мест, руб:
|Каюта
|Люкс
|Полулюкс
|Одноместная с доп. местом
|3хместная стандарт
|4хместная стандарт
|Палуба
|шлюпочная
|главная и шлюпочная
|главная
|шлюпочная
|главная
|Номера кают
|200 и 201
|106-113, 202-210
|100-105
|211-234
|115-133
|Количество кают
|2
|17
|6
|24
|19
|Тип размещения
|до 2 чел
|1 чел
|2 чел
|1 чел
|2 чел
|1 чел*
|2 чел
|3 чел
|1 чел*
|2 чел
|3 чел
|4 чел
|Стоимость в рублях
|378 850
|207 060
|294 400
|160 020
|215 250
|98 070
|262 290
|294 210
|83 663
|262 290
|298 500
|334 650
1 чел* - стоимость каюты на 1 человека по типу размещения с подселением.
Круизный теплоход «Демьян Бедный» – трёхпалубный речной пассажирский теплоход, назван в честь русского поэта и общественного деятеля Демьяна Бедного. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1985 году, оснащен современной навигационной техникой, обладает хорошими маневренными качествами. Длина 90,36 м, ширина 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.
Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек. К услугам туристов четырёх-, трёх- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.
Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двух-спальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.
На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.
Авиа- и ж/д билеты к началу и от места окончания тура не входят в стоимость. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Детям с 2 до 14 лет предоставляется скидка 30%.