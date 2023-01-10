Встреча в аэропорту Якутска с табличкой.
Трансфер до гостиницы.
12:45 – 18:00 Отъезд от гостиницы.
Время для обеда и общения.
Проезды по городу в целях фотографирования и шоппинга.
18:00 – 20:00 Время для ужина в ресторане этнокомплекса "Чочур Муран" (не включено, оплата по меню на месте).
20:00 Трансфер в гостиницу.
Проживание, питание, входные билеты в Якутске не входят в стоимость.
Проезд на авто от Якутска до Хандыги, 432 км, 8-10 часов.
С пересечением рек Лена и Алдан по ледовым переправам.
Остановки на маршруте у придорожных кафе (питание за свой счет).
С заездом в историко-архитектурный музей в селе Черкех.
19:00 /20:00 – Прибытие в Хандыгу.
Размещение в частной гостинице квартирного типа (двухместное размещение).
Питание в кафе за свой счет.
Транспорт: внедорожные автомобили, проживание: гостиница квартирного типа в Хандыге, двухместное размещение, общие удобства - душ, туалет - в квартире, общая кухня), питание не включено.
Однодневный выезд к лагерям системы ГУЛАГ.
Остановки в Теплом ключе для посещения Музея истории ГУЛАГов.
Осмотр лагерей на Тополинской трассе.
Размещение в частной гостинице квартирного типа (двухместное размещение) в Хандыге.
Питание в кафе за свой счет.
Транспорт: внедорожные автомобили, проживание: гостиница квартирного типа в Хандыге, двухместное размещение, общие удобства - душ, туалет - в квартире, общая кухня), питание не включено.
Проезд на авто от Хандыги до Оймякона, 514 км.
08:00/09:00 Отъезд от гостиницы.
Остановка у кафе в п. Теплый ключ.
Остановки на фотосессию на прижимах и др местах Верхоянского хребта.
Остановка у кафе «Куба» в Кюбюме.
Приезд в Оймякон к 20:00/22:00.
Ужин в семье (включено).
Размещение в частном доме с двух-трехместным размещением в Оймяконе.
Питание в кафе за свой счет.
Транспорт: внедорожные автомобили, проживание: деревенский гостевой дом в Оймяконе, двухтрехместное размещение, водитель отдельно, общая кухня, умывальник, без душа, туалет на улице, питание: ужин в Оймяконе.
Завтрак.
Посещение Стеллы «Полюс холода».
Фотосессия со сказочным персонажем Чысхааном, Хранителем Холода.
Осмотр деревни.
Обед.
Подледная рыбалка на реке Индигирка.
Ужин. Вечер якутской культуры в центре «Арчы».
Вечерний чай в семье.
Проживание в частном доме с двух-трехместным размещением в Оймяконе.
Транспорт: внедорожные автомобили, проживание: деревенский гостевой дом в Оймяконе, двухтрехместное размещение, водитель отдельно, общая кухня, умывальник, без душа, туалет на улице, питание: завтрак, обед, ужин, поздний ужин в Оймяконе.
Проезд до Усть-Неры, 435 км.
Завтрак.
Выезд из Оймякона в 08:00.
В Томторе посещение ледового туннельного комлекса «Резиденция Чысхана», незамерзающей реки Куйдусун, других объектов.
За 20 км до Кюбюме – посещение зимней базы оленеводов.
18:00 – остановка у кафе «Куба» в Кюбюме.
Проезд через Брюгандинский и Уолчанский перевалы.
Приезд в Усть-Неру поздно вечером.
Ночевка в гостинице (двухместные номера с удобствами).
Питание в кафе за свой счет.
Транспорт: внедорожные автомобили, проживание: двухместный номер с двухместным размещением в гостинице советского образца, с ванной и туалетом в номере, питание: завтрак в Оймяконе.
Проезд на авто до п. Сусуман, 390 км, 9-10 часов.
С заездом в заброшенный поселок городского типа Кадыкчан.
Остановки у примечательных мест для фотосессий.
Время для завтрака в Усть-Нере и ужин в Сусумане.
На маршруте кафе нет.
Питание за свой счет.
Транспорт: внедорожные автомобили, проживание: одноместные номера DBL в гостинице золотодобывающ ей компании, с душем и туалетом в номере, питание: не включено.
Проезд на авто до Магадана, 625 км, 12-15 часов.
С заездами в п. Ягодное и п. Синегорье.
С остановками на мосту через реку Колыма, Бурхалинском перевале.
Остановки у кафе в Ларюковая, Палатке.
Приезд в Магадан поздно вечером.
Питание за свой счет.
Транспорт: внедорожные автомобили, проживание: не включено, питание: не включено.
Свободное время до обеда.
С 14:00 Обзорная экскурсия по Магадану, в частности, с посещением бухты Нагаева, памятника мамонту, Маски Скорби на сопке Крутая, музея истории, рыбного рынка.
Вечером совместный ужин в гриль-баре Torro /"Крокодил".
Питание за свой счет.
Транспорт: внедорожные автомобили, проживание: не включено, питание: не включено.
Трансфер в а/п “Сокол”, 50 км.
Вылет из Магадана.
Тур предусматривает размещение в Хандыге (двух-трехместное), Оймяконе (двух-трехместное), Усть-Нере (двухместное), Сусумане (двухместное).
Проживание в Якутске и Магадане не включено в стоимость (можно заказать дополнительно).
Стоимость группового тура:
Стоимость индивидуального тура:
Несколько советов насчет одежды.
Здесь необходимо придерживаться правила "чем больше слоев – тем лучше", при этом вся одежда должна лежать на теле свободно, не впритык. Между слоями должна быть прослойка воздуха.
В самые лютые морозы при долгом нахождении на улице у нас обычно одеваются так:
• Голова – меховая шапка или любая другая теплая толстая (на которую можно надеть капюшон), плотный или вязанный шарф (обматываем его вокруг шеи, при этом стараемся, чтобы были закрыты нос и рот). Иностранцы обычно надевают балаклавы, но они обычно тонкие и не держат тепло.
• Верх – тонкая футболка, рубашка, тонкий свитер/кофта, просторный толстый вязаный свитер, пуховая куртка.
• Низ – тонкие подштанники, спортивные тренировочные штаны из плотного материала (по идее, этот слой можно заменить хорошим плотным теплым термобельем), относительно толстые зимние штаны.
• Обувь – тонкие носки, теплые просторные носки и зимняя обувь (валенки/унты/обувь из меха животного или современные экспедиционные зимние сапоги; важно помнить, что размер обуви должен быть на один-два размера больше фактического, для того чтобы был воздух между носками и обувью; больше воздуха – больше тепла).
В самом городе лучше не надевать всю перечисленную одежду, так как большую часть времени будете находиться в помещениях и в машине. Словом, по ситуации. В зданиях очень жарко. Во время проездом на маршруте обычно сидят без пуховика и даже снимают свитера.
Что взять с собой:
Внимание!
Для поездки по маршруту Якутск – Магадан дополнительно взять непромокаемую теплую обувь для Магадана.
Для поездки в марте ориентироваться на температурный режим -20С -45С.
Мы используем следующие типы автомобилей, готовых к зимним автоэкспедициям:
Все авто подготовлены к экспедиционным условиям использования и при экстремально низких температурах, салоны оборудованы дополнительными печками.
Оймякон считается одним из самым холодных населенных мест в мире. По расчетам академика Обручева, шкала градусника могла теоретически опуститься до отметки -71,2 градуса по Цельсию.
Погода: днем от -25С до -45С, ночью до -65С; в Якутске густые туманы при сильном морозе, по маршруту преимущественно ясно, без ветра; в долине Оймякона – ясно, без ветра, с небольшими низкими морозными облаками.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
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