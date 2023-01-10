Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе

Зимой предлагаем отправиться в увлекательное автопутешествие

5
3 отзыва
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Зимой предлагаем отправиться в увлекательное автопутешествие по уже ставшему популярному маршруту из Якутска в Магадан через лагеря системы ГУЛАГ и Оймякон (Полюс холода). Из Якутии к Охотскому морю. Данный маршрут успешно отработан на зарубежных туристах и съемочных группах, начиная с 2010 года. Присоединяйтесь!
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Оймякон
Оймякон
Посетим самое холодное в мире место, где проживают люди
Северные Олени
Северные Олени
Посетим зимнюю базу эвенских оленеводов и покатаемся на оленьих упряжках
ГУЛАГ
ГУЛАГ
Увидим остатки лагерей ГУЛАГа, существовавших в Советском Союзе
Магадан
Магадан
Посетим морской порт, построенный для приема лодок с узниками ГУЛАГа

Программа тура по дням

1 день

Якутск

Встреча в аэропорту Якутска с табличкой.

Трансфер до гостиницы.

12:45 – 18:00 Отъезд от гостиницы.

Время для обеда и общения.

Проезды по городу в целях фотографирования и шоппинга.

18:00 – 20:00 Время для ужина в ресторане этнокомплекса "Чочур Муран" (не включено, оплата по меню на месте).

20:00 Трансфер в гостиницу.

Проживание, питание, входные билеты в Якутске не входят в стоимость.

ЯкутскЯкутск
2 день

Якутск - Хандыга

Проезд на авто от Якутска до Хандыги, 432 км, 8-10 часов.

С пересечением рек Лена и Алдан по ледовым переправам.

Остановки на маршруте у придорожных кафе (питание за свой счет).

С заездом в историко-архитектурный музей в селе Черкех.

19:00 /20:00 – Прибытие в Хандыгу.

Размещение в частной гостинице квартирного типа (двухместное размещение).

Питание в кафе за свой счет.

Транспорт: внедорожные автомобили, проживание: гостиница квартирного типа в Хандыге, двухместное размещение, общие удобства - душ, туалет - в квартире, общая кухня), питание не включено.

Якутск - ХандыгаЯкутск - ХандыгаЯкутск - Хандыга
3 день

Поездка из Хандыги до лагерей системы ГУЛАГ

Однодневный выезд к лагерям системы ГУЛАГ.

Остановки в Теплом ключе для посещения Музея истории ГУЛАГов.

Осмотр лагерей на Тополинской трассе.

Размещение в частной гостинице квартирного типа (двухместное размещение) в Хандыге.

Питание в кафе за свой счет.

Транспорт: внедорожные автомобили, проживание: гостиница квартирного типа в Хандыге, двухместное размещение, общие удобства - душ, туалет - в квартире, общая кухня), питание не включено.

Поездка из Хандыги до лагерей системы ГУЛАГ
4 день

Хандыга - Оймякон

Проезд на авто от Хандыги до Оймякона, 514 км.

08:00/09:00 Отъезд от гостиницы.

Остановка у кафе в п. Теплый ключ.

Остановки на фотосессию на прижимах и др местах Верхоянского хребта.

Остановка у кафе «Куба» в Кюбюме.

Приезд в Оймякон к 20:00/22:00.

Ужин в семье (включено).

Размещение в частном доме с двух-трехместным размещением в Оймяконе.

Питание в кафе за свой счет.

Транспорт: внедорожные автомобили, проживание: деревенский гостевой дом в Оймяконе, двухтрехместное размещение, водитель отдельно, общая кухня, умывальник, без душа, туалет на улице, питание: ужин в Оймяконе.

Хандыга - ОймяконХандыга - ОймяконХандыга - Оймякон
5 день

Оймякон

Завтрак.

Посещение Стеллы «Полюс холода».

Фотосессия со сказочным персонажем Чысхааном, Хранителем Холода.

Осмотр деревни.

Обед.

Подледная рыбалка на реке Индигирка.

Ужин. Вечер якутской культуры в центре «Арчы».

Вечерний чай в семье.

Проживание в частном доме с двух-трехместным размещением в Оймяконе.

Транспорт: внедорожные автомобили, проживание: деревенский гостевой дом в Оймяконе, двухтрехместное размещение, водитель отдельно, общая кухня, умывальник, без душа, туалет на улице, питание: завтрак, обед, ужин, поздний ужин в Оймяконе.

ОймяконОймяконОймяконОймяконОймякон
6 день

Оймякон - Томтор - посещение оленеводов - Усть-Нера

Проезд до Усть-Неры, 435 км.

Завтрак.

Выезд из Оймякона в 08:00.

В Томторе посещение ледового туннельного комлекса «Резиденция Чысхана», незамерзающей реки Куйдусун, других объектов.

За 20 км до Кюбюме – посещение зимней базы оленеводов.

18:00 – остановка у кафе «Куба» в Кюбюме.

Проезд через Брюгандинский и Уолчанский перевалы.

Приезд в Усть-Неру поздно вечером.

Ночевка в гостинице (двухместные номера с удобствами).

Питание в кафе за свой счет.

Транспорт: внедорожные автомобили, проживание: двухместный номер с двухместным размещением в гостинице советского образца, с ванной и туалетом в номере, питание: завтрак в Оймяконе.

Оймякон - Томтор - посещение оленеводов - Усть-НераОймякон - Томтор - посещение оленеводов - Усть-НераОймякон - Томтор - посещение оленеводов - Усть-Нера
7 день

Усть-Нера - Сусуман

Проезд на авто до п. Сусуман, 390 км, 9-10 часов.

С заездом в заброшенный поселок городского типа Кадыкчан.

Остановки у примечательных мест для фотосессий.

Время для завтрака в Усть-Нере и ужин в Сусумане.

На маршруте кафе нет.

Питание за свой счет.

Транспорт: внедорожные автомобили, проживание: одноместные номера DBL в гостинице золотодобывающ ей компании, с душем и туалетом в номере, питание: не включено.

Усть-Нера - СусуманУсть-Нера - Сусуман
8 день

Сусуман - Магадан

Проезд на авто до Магадана, 625 км, 12-15 часов.

С заездами в п. Ягодное и п. Синегорье.

С остановками на мосту через реку Колыма, Бурхалинском перевале.

Остановки у кафе в Ларюковая, Палатке.

Приезд в Магадан поздно вечером.

Питание за свой счет.

Транспорт: внедорожные автомобили, проживание: не включено, питание: не включено.

Сусуман - Магадан
9 день

Mагадан и бухты Охотского моря

Свободное время до обеда.

С 14:00 Обзорная экскурсия по Магадану, в частности, с посещением бухты Нагаева, памятника мамонту, Маски Скорби на сопке Крутая, музея истории, рыбного рынка.

Вечером совместный ужин в гриль-баре Torro /"Крокодил".

Питание за свой счет.

Транспорт: внедорожные автомобили, проживание: не включено, питание: не включено.

Mагадан и бухты Охотского моряMагадан и бухты Охотского моря
10 день

Вылет из Магадана

Трансфер в а/п “Сокол”, 50 км.

Вылет из Магадана.

Проживание

Тур предусматривает размещение в Хандыге (двух-трехместное), Оймяконе (двух-трехместное), Усть-Нере (двухместное), Сусумане (двухместное).

Проживание в Якутске и Магадане не включено в стоимость (можно заказать дополнительно).

Стоимость группового тура:

  • В группе из 3-6 человек, 1-2 авто, без гида, в указанные групповые даты – 185 000 руб. на человека;
  • В группе из 7-10 человек, 2-3 авто, с гидом, в указанные групповые даты – 185 000 руб. на человека;

Стоимость индивидуального тура:

  • Для индивидуальных групп 2 человека, 1 авто, без гида – 255 000 руб. на человека;
  • Для индивидуальных групп 2 человека, 1 авто, с гидом – 355 000 руб. на человека;
  • Для индивидуальных групп 1 человек, 1 авто, без гида – 470 000 руб. на человека;
  • Для индивидуальных групп 1 человек, 1 авто, с гидом – 660 000 руб. на человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Визовая поддержка для зарубежных гостей
  • Трансфер групповой из аэропорта в отель в Якутске и из отеля в аэропорт в Магадане
  • Обзорная экскурсия по Якутску (автотранспорт, экскурсовод, входные билеты)
  • Автотранспорт и транспортные расходы для проезда по маршруте Якутск — ГУЛАГи — Оймякон — Магадан
  • 1 гид-проводник на маршруте при наличии в группе 7 и более человек
  • Размещение в Хандыге (двух-трехместное), Оймяконе (двух-трехместное), Усть-Нере (двухместное), Сусумане (двухместное)
  • 2 ужина, 2 завтрака, 1 обед в семье в Оймяконе
  • Сертифкат “Oймякон – Полюс холода”
  • Входные билеты и активности (по программе)
  • Обзорная экскурсия по Магадану и бухтам Охотского моря (по программе)
  • Помощь в бронировании отелей в Якутске и Магадане (в случае необходимости)
Что не входит
  • Авиабилеты в Якутск и из Магадана
  • Проживание и питание в Якутске и Магадане
  • Питание в придорожных кафе по маршруту и местах проживания в Хандыге, Усть-Нере, Сусумане
  • Транспортные расходы в Якутске до выезда на маршрут
  • Услуги гида в Якутске до выезда на маршрут
  • Экскурсии в Якутске до начала тура
  • Страховка
  • Чаевые
Место начала и завершения?
г. Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Несколько советов насчет одежды.

Здесь необходимо придерживаться правила "чем больше слоев – тем лучше", при этом вся одежда должна лежать на теле свободно, не впритык. Между слоями должна быть прослойка воздуха.

В самые лютые морозы при долгом нахождении на улице у нас обычно одеваются так:
• Голова – меховая шапка или любая другая теплая толстая (на которую можно надеть капюшон), плотный или вязанный шарф (обматываем его вокруг шеи, при этом стараемся, чтобы были закрыты нос и рот). Иностранцы обычно надевают балаклавы, но они обычно тонкие и не держат тепло.
• Верх – тонкая футболка, рубашка, тонкий свитер/кофта, просторный толстый вязаный свитер, пуховая куртка.
• Низ – тонкие подштанники, спортивные тренировочные штаны из плотного материала (по идее, этот слой можно заменить хорошим плотным теплым термобельем), относительно толстые зимние штаны.
• Обувь – тонкие носки, теплые просторные носки и зимняя обувь (валенки/унты/обувь из меха животного или современные экспедиционные зимние сапоги; важно помнить, что размер обуви должен быть на один-два размера больше фактического, для того чтобы был воздух между носками и обувью; больше воздуха – больше тепла).
В самом городе лучше не надевать всю перечисленную одежду, так как большую часть времени будете находиться в помещениях и в машине. Словом, по ситуации. В зданиях очень жарко. Во время проездом на маршруте обычно сидят без пуховика и даже снимают свитера.

Что взять с собой:

  • термоноски, не менее 2 пар;
  • шерстяные носки;
  • термобелье;
  • нижнее белье из флиса;
  • флисовый джемпер/кофта типа Polartec (желательно с высоким воротником);
  • куртка (пуховая/PrimaLoft/ClimaShield);
  • теплые штаны (пуховые/PrimaLoft/ClimaShield);
  • обувь теплая на один-два размера больше фактического (валенки, унты классические, унты пилотки, типа Baffin);
  • шарф;
  • балаклава;
  • теплая шапка (если куртка с капюшоном, то толстой вязаной шапки достаточно);
  • налобный фанарик;
  • руковицы шерстяные/PrimaLoft/ClimaShield;
  • тонкие флисовые перчатки;
  • средства личной гигиены;
  • медикаменты;
  • тапочки для мест ночевок (желательно теплые);
  • один большой рюкзак. Большой чемодан или твердый чемодан не практичен;
  • Один маленький рюкзак;
  • много резервных батарей для фото/видеокамер (на морозе батареи быстро садятся);
  • наушники;
  • powerbank для подзарядки гаджетов (в машинах все USB разъемы могут быть заняты).

Внимание!

Для поездки по маршруту Якутск – Магадан дополнительно взять непромокаемую теплую обувь для Магадана.

Для поездки в марте ориентироваться на температурный режим -20С -45С.

Передвижение на маршруте

Мы используем следующие типы автомобилей, готовых к зимним автоэкспедициям:

  • внедорожники Toyota Land Cruiser 105 / Toyota Land Cruiser Prado на 1-3 места;
  • внедорожный микроавтобус Mitsubishi Delica на 3-4 места;
  • комфортный микроавтобус Toyota Hiace на 4-5смест.

Все авто подготовлены к экспедиционным условиям использования и при экстремально низких температурах, салоны оборудованы дополнительными печками.

Какая погода в туре?

Оймякон считается одним из самым холодных населенных мест в мире. По расчетам академика Обручева, шкала градусника могла теоретически опуститься до отметки -71,2 градуса по Цельсию.

Погода: днем от -25С до -45С, ночью до -65С; в Якутске густые туманы при сильном морозе, по маршруту преимущественно ясно, без ветра; в долине Оймякона – ясно, без ветра, с небольшими низкими морозными облаками.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Средства связи

Спутниковые телефоны, рации дальнобойщиков, трекер Iridium 360.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
М
10 янв 2023
Чуткий менеджер, интересный гид, веселые и отзывчивые водители-профессионалы.
К
8 янв 2023
Тур продуман, показывают всё, что только можно, от красивых фотолокаций до необычных арт-объектов.
А
23 мар 2022
Просто отлично? всегда помогут и объяснят. Своих не бросают. Особенно хочу выразить благодарность Юлии Токаревой. Прошу премировать и отметить благородностью. Профессионально и компетентном. Класс

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Зимние
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