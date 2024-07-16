Оказавшись в месте, где природа раскрывает свою мощь, вы увидите глубокие ущелья и бирюзовые воды реки Сулак. Полюбуетесь каньоном с высоты и из его глубины, прокатившись на катере.Загадочная пещера Нохъо

впечатлит своими масштабами, а бархан Сарыкум удивит мягкими песчаными формами. Прогулка по подвесному мосту и обед в ресторане «Глав Рыба» добавят ярких впечатлений. Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте, а опытный гид обеспечит безопасность и расскажет интересные факты

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Время начала: 06:00

Описание водной прогулки

Дубки и смотровая вышка

Наше путешествие начинается в уютном посёлке Дубки, откуда открывается потрясающий вид на каньон. Вы полюбуетесь грандиозной панорамой, сделаете фотографии и насладитесь свежим воздухом гор.

Пещера Нохъо

Затем мы отправимся в загадочную пещеру Нохъо, скрытую между скал и пронизанную мистическими тайнами. Она впечатляет своими масштабами и внутренними залами.

Подвесной мост

Далее вас ждёт прогулка по захватывающему дух подвесному мосту, который пересекает реку Сулак.

Катание на катере

Что может быть лучше, чем, увидев каньон сверху, спуститься на его дно, к бирюзовым водам реки? Здесь вы прокатитесь на катере меж скал, покрытых удивительными свисающими мхами.

Обед в ресторане «Рахат»

После насыщенного утра стоит подкрепиться. В ресторане «Рахат» вы попробуете блюда из местной рыбы. Вид на реку и уютная атмосфера располагают к отдыху.

Организационные детали

Мы стартуем из Дербента, проезжаем через Махачкалу, Каспийск и Избербаш, откуда тоже забираем участников

Экскурсию для вас проведёт один из наших опытных гидов, который не только обеспечит безопасность, но и расскажет много интересных фактов и историй о каждом месте

При плохой погоде, в целях вашей безопасности, мы оставляем за собой право изменить экскурсионную программу

Поездка проходит на комфортабельном транспорте (зависит от кол-ва человек)

Программа рекомендуется для детей от 2 лет

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