Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Дербента (всё включено)

Путешествие по Дербенту: каньон, пещера Нохъо, подвесной мост, катание на катере и барханы Сарыкум. Вдохновляющие виды и местная кухня ждут вас
Оказавшись в месте, где природа раскрывает свою мощь, вы увидите глубокие ущелья и бирюзовые воды реки Сулак. Полюбуетесь каньоном с высоты и из его глубины, прокатившись на катере.

Загадочная пещера Нохъо
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впечатлит своими масштабами, а бархан Сарыкум удивит мягкими песчаными формами. Прогулка по подвесному мосту и обед в ресторане «Глав Рыба» добавят ярких впечатлений.

Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте, а опытный гид обеспечит безопасность и расскажет интересные факты

4.83
6 отзывов

6 причин купить эту прогулку

  1. 🌄 Величественные виды Сулакского каньона
  2. 🚤 Катание на катере по реке Сулак
  3. 🕳️ Посещение пещеры Нохъо
  4. 🌉 Прогулка по подвесному мосту
  5. 🍽️ Обед в ресторане «Глав Рыба»
  6. 🏜️ Подъем на бархан Сарыкум
Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Дербента (всё включено)
Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Дербента (всё включено)
Сулакский каньон и пещера Нохъо - из Дербента (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Что можно увидеть

  • Сулакский каньон
  • Пещера Нохъо
  • Подвесной мост
  • Бархан Сарыкум

Описание водной прогулки

Дубки и смотровая вышка

Наше путешествие начинается в уютном посёлке Дубки, откуда открывается потрясающий вид на каньон. Вы полюбуетесь грандиозной панорамой, сделаете фотографии и насладитесь свежим воздухом гор.

Пещера Нохъо

Затем мы отправимся в загадочную пещеру Нохъо, скрытую между скал и пронизанную мистическими тайнами. Она впечатляет своими масштабами и внутренними залами.

Подвесной мост

Далее вас ждёт прогулка по захватывающему дух подвесному мосту, который пересекает реку Сулак.

Катание на катере

Что может быть лучше, чем, увидев каньон сверху, спуститься на его дно, к бирюзовым водам реки? Здесь вы прокатитесь на катере меж скал, покрытых удивительными свисающими мхами.

Обед в ресторане «Рахат»

После насыщенного утра стоит подкрепиться. В ресторане «Рахат» вы попробуете блюда из местной рыбы. Вид на реку и уютная атмосфера располагают к отдыху.

Организационные детали

  • Мы стартуем из Дербента, проезжаем через Махачкалу, Каспийск и Избербаш, откуда тоже забираем участников
  • Экскурсию для вас проведёт один из наших опытных гидов, который не только обеспечит безопасность, но и расскажет много интересных фактов и историй о каждом месте
  • При плохой погоде, в целях вашей безопасности, мы оставляем за собой право изменить экскурсионную программу
  • Поездка проходит на комфортабельном транспорте (зависит от кол-ва человек)
  • Программа рекомендуется для детей от 2 лет

Дополнительные опции:

  • Прыжок с тарзанки — 5000 ₽
  • Зиплайн — 1500 ₽

ежедневно в 06:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандарт4 000 ₽
Премиум8 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Россия» ул Агасиева 22Б
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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3
2
1
М
16 июл 2024
Все понравилось! Гид 👍 водитель 👍
Локации 👍бомбезные фотки)
Обед вкусный!
Хотелось бы добавить в тур локацию для купания так как погода дает жару)))
Все понравилось! Гид 👍 водитель 👍Все понравилось! Гид 👍 водитель 👍Все понравилось! Гид 👍 водитель 👍
Н
16 июл 2024
Организатор бысто отвечал на вопросы в приложении. Экскурсия понравилась- все было организванно очень хорошо. В дороге нас развлекала наш гид Карина -рассказала о нескольких городах по пути следования и традициях.
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Сначала нас покатали на катере, затем мы поехали на смотровую площадку в поселке Дубки и на вкусный и сытный обед в ресторане с видом на реку Сулак. После обеда поехали смотреть пещеры, подвесной мост и бархан.

Организатор бысто отвечал на вопросы в приложении. Экскурсия понравилась- все было организванно очень хорошо. В дорогеОрганизатор бысто отвечал на вопросы в приложении. Экскурсия понравилась- все было организванно очень хорошо. В дорогеОрганизатор бысто отвечал на вопросы в приложении. Экскурсия понравилась- все было организванно очень хорошо. В дорогеОрганизатор бысто отвечал на вопросы в приложении. Экскурсия понравилась- все было организванно очень хорошо. В дорогеОрганизатор бысто отвечал на вопросы в приложении. Экскурсия понравилась- все было организванно очень хорошо. В дорогеОрганизатор бысто отвечал на вопросы в приложении. Экскурсия понравилась- все было организванно очень хорошо. В дороге
В
14 июл 2024
Плюсы:
Отличный экскурсовод Тимур,очень подкованный по истории,ни минутки не молчал во время экскурсии,рассказал много интересного
Хороший обед (овощи,зелень,сыр,чуду,безумно вкусный хлеб,2 вида компота,рыба с картошкой,чай)
Про эмоции находясь в каньене писать не буду,хотелось бы
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туда попасть не в составе экскурсии,а провести там день,вдоволь покататься,красота невероятная
Минусы:
После экскурсии позвонил организатор,спросил про все пожелания,так что обещали все исправить,из минусов было сломано 1 сиденье,благо 2 места было свободно,и очень большой минус практически не обдувались задние сидения кондиционером,а жара была жуткая,пришлось пересесть к водителю

Плюсы:Плюсы:Плюсы:Плюсы:
Фатима
12 июл 2024
Если вы приехали в Дагестан, первое, что нужно сделать — это поехать на Сулакский каньон, как это сделали мы и многие другие путешественники. Лучше всего это сделать в экскурсии, а
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именно организованной этой прекрасной командой, отзыв на экскурсию от которой я и пишу. Наше приключение на каньон не было бы таким запоминающимся, если бы не ваша отличная компания. Отдельное спасибо хотим сказать экскурсоводу Индире, очень приветливая, общительная и умная девушка🙏 Именно под ее руководством и благодаря водителю Тарлану мы совершили незабываемую поездку по самым культовым местам Дагестана - Сулакский каньон, пещера Нохъо, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум. Очень рады, что наткнулись именно на эту туристическую компанию под руководством Сулеймана, ведь наша поездка прошла максимально комфортно, интересно и временами даже экстремально (это про поездку на катере:). Отдельно хочу отметить шикарный обед с видом на реку Сулак: была и рыба с гарниром и салатом, и нарезки из овощей и сыра, и чуду, и чай.

В общем и целом, огромное спасибо всем, кто причастен к организации и проведению этой экскурсии, ради такого хочется снова и снова возвращаться в Дагестан и ездить на экскурсии именно с вами!

О
10 июл 2024
Экскурсия прошла замечательно! Гид Индира доброжелательная и внимательная к каждому члену экскурсии. Рассказывала интересные истории. Маршрут просто чудесный! Какие виды!!! Это одна из лучших экскурсий😊
Д
10 июл 2024
Экскурсия оставила исключительно положительные эмоции, точнее море положительных эмоций! Огромное спасибо хотелось бы сказать гиду Карине, она не только хорошо организовывала группу, но и рассказывала очень много интересного из истории Дагестана! Много интересных локаций включены в экскурсию и о каждом месте есть интересные легенды. Спасибо большое за безумно увлекательную экскурсию!

Входит в следующие категории Дербента

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеПрирода и пейзажиГорыВыездныеНа весь деньСулакский каньонПопулярные местаПо ДагестануБархан СарыкумДля студентовСамое главноеВодные развлеченияПещерыКаньоныНа катере

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