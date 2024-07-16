Загадочная пещера Нохъо
6 причин купить эту прогулку
- 🌄 Величественные виды Сулакского каньона
- 🚤 Катание на катере по реке Сулак
- 🕳️ Посещение пещеры Нохъо
- 🌉 Прогулка по подвесному мосту
- 🍽️ Обед в ресторане «Глав Рыба»
- 🏜️ Подъем на бархан Сарыкум
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Пещера Нохъо
- Подвесной мост
- Бархан Сарыкум
Описание водной прогулки
Дубки и смотровая вышка
Наше путешествие начинается в уютном посёлке Дубки, откуда открывается потрясающий вид на каньон. Вы полюбуетесь грандиозной панорамой, сделаете фотографии и насладитесь свежим воздухом гор.
Пещера Нохъо
Затем мы отправимся в загадочную пещеру Нохъо, скрытую между скал и пронизанную мистическими тайнами. Она впечатляет своими масштабами и внутренними залами.
Подвесной мост
Далее вас ждёт прогулка по захватывающему дух подвесному мосту, который пересекает реку Сулак.
Катание на катере
Что может быть лучше, чем, увидев каньон сверху, спуститься на его дно, к бирюзовым водам реки? Здесь вы прокатитесь на катере меж скал, покрытых удивительными свисающими мхами.
Обед в ресторане «Рахат»
После насыщенного утра стоит подкрепиться. В ресторане «Рахат» вы попробуете блюда из местной рыбы. Вид на реку и уютная атмосфера располагают к отдыху.
Организационные детали
- Мы стартуем из Дербента, проезжаем через Махачкалу, Каспийск и Избербаш, откуда тоже забираем участников
- Экскурсию для вас проведёт один из наших опытных гидов, который не только обеспечит безопасность, но и расскажет много интересных фактов и историй о каждом месте
- При плохой погоде, в целях вашей безопасности, мы оставляем за собой право изменить экскурсионную программу
- Поездка проходит на комфортабельном транспорте (зависит от кол-ва человек)
- Программа рекомендуется для детей от 2 лет
Дополнительные опции:
- Прыжок с тарзанки — 5000 ₽
- Зиплайн — 1500 ₽
ежедневно в 06:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандарт
|4 000 ₽
|Премиум
|8 000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Локации 👍бомбезные фотки)
Обед вкусный!
Хотелось бы добавить в тур локацию для купания так как погода дает жару)))
Отличный экскурсовод Тимур,очень подкованный по истории,ни минутки не молчал во время экскурсии,рассказал много интересного
Хороший обед (овощи,зелень,сыр,чуду,безумно вкусный хлеб,2 вида компота,рыба с картошкой,чай)
Про эмоции находясь в каньене писать не буду,хотелось бы