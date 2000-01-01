ежедневно в 14:00

Что вас ожидает

Незабываемый джиппинг. Знакомимся в городе, загружаемся во внедорожник и едем на первую локацию, к роднику «Наташа». Здесь ухоженная территория с беседками, пруды с форелью, и кафе — одним словом, это место, где мы наберёмся сил перед путешествием. Далее отправляемся к водопаду «Чаша любви», после чего в парк отдыха Инь-Янь в Пшаде — комплекс предлагает оздоровительные процедуры, и при желании на них можно сходить. Релакс от приятных услуг сменит активная езда — 12 км по руслу рек, затем посещение деревни с дольменами. В конце заглянем на мёд и варенье к местным ремесленникам.

Б — безопасность. В авто-парке машин хватит на всю вашу компанию, даже если она исчисляется десятками людей. Все внедорожники исправны, а водители — профессионалы, прекрасно знакомые с местностью и маршрутом. Одевайтесь в то, что не жаль запачкать, берите купальные принадлежности и присоединяйтесь к нашей драйвовой поездке.

Организационные детали

Еда, напитки, услуги в парке отдыха Инь-Янь — по вашему желанию и за отдельную стоимость.