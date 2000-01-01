Групповой джип-тур по окрестностям Геленджика

С азартом и ветерком прокатиться по руслу рек, увидеть дольмены и освежиться у водопада

Весёлая компания до 40 человек, внедорожник, которому всё по плечу, умелый водитель — и в путешествие к природным локациям Краснодарского края.

Будет и драйв от езды по непроходимой местности, и восторг от пейзажей.

После активного приключения заедем в Дивномедье — дегустировать местные продукты.
Групповой джип-тур по окрестностям Геленджика
Групповой джип-тур по окрестностям Геленджика
Групповой джип-тур по окрестностям Геленджика
Групповой джип-тур по окрестностям Геленджика
Групповой джип-тур по окрестностям Геленджика
Групповой джип-тур по окрестностям Геленджика
Групповой джип-тур по окрестностям Геленджика
Групповой джип-тур по окрестностям Геленджика

Что вас ожидает

Незабываемый джиппинг. Знакомимся в городе, загружаемся во внедорожник и едем на первую локацию, к роднику «Наташа». Здесь ухоженная территория с беседками, пруды с форелью, и кафе — одним словом, это место, где мы наберёмся сил перед путешествием. Далее отправляемся к водопаду «Чаша любви», после чего в парк отдыха Инь-Янь в Пшаде — комплекс предлагает оздоровительные процедуры, и при желании на них можно сходить. Релакс от приятных услуг сменит активная езда — 12 км по руслу рек, затем посещение деревни с дольменами. В конце заглянем на мёд и варенье к местным ремесленникам.

Б — безопасность. В авто-парке машин хватит на всю вашу компанию, даже если она исчисляется десятками людей. Все внедорожники исправны, а водители — профессионалы, прекрасно знакомые с местностью и маршрутом. Одевайтесь в то, что не жаль запачкать, берите купальные принадлежности и присоединяйтесь к нашей драйвовой поездке.

Организационные детали

Еда, напитки, услуги в парке отдыха Инь-Янь — по вашему желанию и за отдельную стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— Геленджик
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 14:00

Александр
Александр
5 лет живу в Геленджике. Влюбился в природу и историю города. Люблю приносить счастье людям и заводить новых друзей!
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