3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Водопады Изумрудный и Хрустальный. В поездке вы посетите красивейший водопад Изумрудный с ярко-бирюзовой чистой водой, в которой просто невозможно не искупаться! Мимо древних реликтовых деревьев вы пройдете к второму водопаду на нашем маршруте – Хрустальному. В красивой и неглубокой каменной чаше с удовольствием искупаются даже дети, а рядом с водопадом можно увидеть старославянское капище и попробовать воду из двух источников с разной энергетикой. Также вы посетите горный родник Наташа, рядом с которым стоит часовня Сергия Радонежского из древнего камня и установлено мозаичное панно с изображением святого.

Дегустация местного вина. На одной из остановок маршрута вы попробуете вкуснейшие вина Геленджика: в дегустацию входит несколько видов белого и красного вина, а также настоящая чача. Здесь вы сможете не только оценить продукты местного виноделия, но и купить бутылочку понравившегося сорта.

Магия целительных дольменов. Вы увидите группу из пяти дольменов, обладающих энергетической силой. Дольмены находятся в лесу с повышенной геомагнитной активностью, влияние этих мест ощущается физически – повышается давление, учащается сердцебиение, немного кружится голова. Время здесь существует по своим законам и замедляется: кажется, прошло десять минут, а на самом деле – тридцать.

Оздоровительный парк отдыха. Мы посетим парк, который расположился в чаше гор и создан в необычном японском стиле. Здесь находится озеро с разными видами рыб, а вокруг располагаются беседки, где можно отдохнуть, перекусить блюдами восточной кухни и вкуснейшей форелью. Вы зайдете в японскую часовню Синто, сможете загадать желание и погадать на бамбуке. А еще парк знаменит своими лечебно-оздоровительными процедурами: грязевыми ваннами, спа, кедровыми бочками и рыбками Гарра Руфа.

Кому подойдет эта экскурсия

Маршрут семейный и отлично подходит как для детей, так и для людей пожилого возраста. Экстремальная езда отсутствует.