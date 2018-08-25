3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Путешествие к природным сокровищам Геленджика

Водопады рек Жане и Пшада, целительные дольмены и оздоровительный парк Инь-Янь

Вадим
Задать вопрос
Вадим – представитель гидов
Приглашаем вас отправиться всей семьей в путешествие по самым живописным природным объектам и местам силы Геленджика.

Вы насладитесь красотой горных рек Жане и Пшада, проедете по Пшадскому ущелью с плантациями персиков и яблок.

Продегустируете лучшее местное вино и прочувствуете целебную энергетику древних дольменов, рядом с которыми время останавливается.
От 9000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Трансфер с дома
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
Путешествие к природным сокровищам Геленджика

Что вас ожидает

Водопады Изумрудный и Хрустальный. В поездке вы посетите красивейший водопад Изумрудный с ярко-бирюзовой чистой водой, в которой просто невозможно не искупаться! Мимо древних реликтовых деревьев вы пройдете к второму водопаду на нашем маршруте – Хрустальному. В красивой и неглубокой каменной чаше с удовольствием искупаются даже дети, а рядом с водопадом можно увидеть старославянское капище и попробовать воду из двух источников с разной энергетикой. Также вы посетите горный родник Наташа, рядом с которым стоит часовня Сергия Радонежского из древнего камня и установлено мозаичное панно с изображением святого.

Дегустация местного вина. На одной из остановок маршрута вы попробуете вкуснейшие вина Геленджика: в дегустацию входит несколько видов белого и красного вина, а также настоящая чача. Здесь вы сможете не только оценить продукты местного виноделия, но и купить бутылочку понравившегося сорта.

Магия целительных дольменов. Вы увидите группу из пяти дольменов, обладающих энергетической силой. Дольмены находятся в лесу с повышенной геомагнитной активностью, влияние этих мест ощущается физически – повышается давление, учащается сердцебиение, немного кружится голова. Время здесь существует по своим законам и замедляется: кажется, прошло десять минут, а на самом деле – тридцать.

Оздоровительный парк отдыха. Мы посетим парк, который расположился в чаше гор и создан в необычном японском стиле. Здесь находится озеро с разными видами рыб, а вокруг располагаются беседки, где можно отдохнуть, перекусить блюдами восточной кухни и вкуснейшей форелью. Вы зайдете в японскую часовню Синто, сможете загадать желание и погадать на бамбуке. А еще парк знаменит своими лечебно-оздоровительными процедурами: грязевыми ваннами, спа, кедровыми бочками и рыбками Гарра Руфа.

Кому подойдет эта экскурсия

Маршрут семейный и отлично подходит как для детей, так и для людей пожилого возраста. Экстремальная езда отсутствует.

Организационные детали

• В стоимость экскурсии включены: трансфер с места проживания в Геленджике, дегустация вина.
• Отдельно оплачиваются личные расходы: приобретение вина в подарок, обед в кафе, лечебно-оздоровительные процедуры.
• Стоимость процедур в парке: грязевые ванны – 300 руб., винные спа — 300 руб., пилинг рыбками Гарра Руфа всего тела – 500 руб., пилинг ног рыбками Гарра Руфа – 250 руб., массаж и фитобочка – 500 руб.
• Что взять с собой: пустую тару для родниковой воды, полотенце, купальник (для купания в водопадах и для принятия лечебно-оздоровительных процедур), воду в дорогу.
• Дополнительные расходы: экологический сбор на водопадах – 100 руб.
• Экскурсия проходит на комфортабельных УАЗах с открытым верхом. Машина рассчитана на 8 посадочных мест.
• Длительность экскурсии – 5 часов.

Путешествие к природным сокровищам Геленджика
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
Путешествие к природным сокровищам Геленджика

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Трансфер с дома.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Вадим
Вадим
Наша команда гидов организует интересные экскурсии в Геленджике. За годы работы мы накопили большой опыт и готовы рассказать вам о городе так, чтобы он стал вам ближе, роднее и понятнее. Ждем вас в гости, друзья!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 августа 2018
Потрясающая экскурсия! Водитель опытный и с юмором, поездка была полная драйва! Эмоции через край!!! Мокрые и довольные мы возвращались домой)
Не хватило времени - до водопада прям бежали, тоже своего рода экстрим)))
22 августа 2018
Хотелось бы получать от водителя ещё хоть какую-то информацию, а не просто название места, куда приехали. Дегустация вин - это просто ерунда. Дегустатор ничего не знает о винах, кроме названия. Все скрашивает красота мест и насыщенность поездки. Водитель, как гид - некудышный, но водитель хороший.
15 августа 2018
Никак,все круто.

Вадим проводит ещё 4 экскурсии

Джиппинг в село ПшадаДжиппинг в село ПшадаДжиппинг в село Пшада
От 12000 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Дивные водопады, величественные горы и мистические дольмены
Вам предстоит совершить путешествие по самым красивым местам в окрестностях села Пшада. Помимо захватывающего джиппинга, вы пройдете по ущелью между скал вдоль реки, где 6 каскадных водопадов плавно перетекают один в другой; побываете на территории таинственных дольменных комплексов и узнаете древние истории о местных затворниках; продегустриуете вина и горный мед, а хвойный воздух наполнит вас силами и энергией.
Дайвинг в Черном мореДайвинг в Черном мореДайвинг в Черном море
2600 за человека
3 часа
3 отзыва
Продводное погружение к затонувшим якорям, пещерам и гротам
Вы погрузитесь в таинственный подводный мир в сопровождении опытных инструкторов дайвинг-центра, получите незабываемые ощущения и, возможно, откроете для себя новое увлечение, которое однажды перерастет в хобби.
Джиппинг на Грозовые воротаДжиппинг на Грозовые воротаДжиппинг на Грозовые ворота
От 10000 за экскурсию
4 часа
Поездка в горы на место съемок кинофильма “Грозовые ворота” с посещением водопадов
Вам предстоит совершить увлекательную поездку в горы - вы увидите красивые водопады, загадаете желание возле волшебного дольмена, пообедаете на самой высокой точке горы Шахан, откуда открывается потрясающий вид на Главный Кавказский хребет. Кроме того, вы узнаете историю съемок многосерийного фильма, снятого по мотивам романа Александра Тамоникова «Рота уходит в небо», и сможете сделать памятные фотографии в стилизованной военной форме.
Квадропрогулка по горным массивамКвадропрогулка по горным массивамКвадропрогулка по горным массивам
3000 за человека
2 часа
1 отзыв
Подняться на горный хребет Язык и искупаться в заповедном озере
Поездка на квадроциклах по горным массивами Геленджика – это потрясающий опыт, возможность испытать себя и прикоснуться к удивительной природе черноморского побережья. Наслаждаясь скоростью, вы пересечете горные речки, увидите заповедный лес древней пицундской сосны, отдохнете у бирюзового озера и покорите горный хребет!

Выбирайте и другие экскурсии в Геленджике

На автомобилеГрупповыеИндивидуальныеОбзорныеВсеЗа городомПешкомНеобычные маршрутыНа мотоциклеСо скидкой