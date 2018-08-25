3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Водопады Изумрудный и Хрустальный. В поездке вы посетите красивейший водопад Изумрудный с ярко-бирюзовой чистой водой, в которой просто невозможно не искупаться! Мимо древних реликтовых деревьев вы пройдете к второму водопаду на нашем маршруте – Хрустальному. В красивой и неглубокой каменной чаше с удовольствием искупаются даже дети, а рядом с водопадом можно увидеть старославянское капище и попробовать воду из двух источников с разной энергетикой. Также вы посетите горный родник Наташа, рядом с которым стоит часовня Сергия Радонежского из древнего камня и установлено мозаичное панно с изображением святого.
Дегустация местного вина. На одной из остановок маршрута вы попробуете вкуснейшие вина Геленджика: в дегустацию входит несколько видов белого и красного вина, а также настоящая чача. Здесь вы сможете не только оценить продукты местного виноделия, но и купить бутылочку понравившегося сорта.
Магия целительных дольменов. Вы увидите группу из пяти дольменов, обладающих энергетической силой. Дольмены находятся в лесу с повышенной геомагнитной активностью, влияние этих мест ощущается физически – повышается давление, учащается сердцебиение, немного кружится голова. Время здесь существует по своим законам и замедляется: кажется, прошло десять минут, а на самом деле – тридцать.
Оздоровительный парк отдыха. Мы посетим парк, который расположился в чаше гор и создан в необычном японском стиле. Здесь находится озеро с разными видами рыб, а вокруг располагаются беседки, где можно отдохнуть, перекусить блюдами восточной кухни и вкуснейшей форелью. Вы зайдете в японскую часовню Синто, сможете загадать желание и погадать на бамбуке. А еще парк знаменит своими лечебно-оздоровительными процедурами: грязевыми ваннами, спа, кедровыми бочками и рыбками Гарра Руфа.
Маршрут семейный и отлично подходит как для детей, так и для людей пожилого возраста. Экстремальная езда отсутствует.
• В стоимость экскурсии включены: трансфер с места проживания в Геленджике, дегустация вина.
• Отдельно оплачиваются личные расходы: приобретение вина в подарок, обед в кафе, лечебно-оздоровительные процедуры.
• Стоимость процедур в парке: грязевые ванны – 300 руб., винные спа — 300 руб., пилинг рыбками Гарра Руфа всего тела – 500 руб., пилинг ног рыбками Гарра Руфа – 250 руб., массаж и фитобочка – 500 руб.
• Что взять с собой: пустую тару для родниковой воды, полотенце, купальник (для купания в водопадах и для принятия лечебно-оздоровительных процедур), воду в дорогу.
• Дополнительные расходы: экологический сбор на водопадах – 100 руб.
• Экскурсия проходит на комфортабельных УАЗах с открытым верхом. Машина рассчитана на 8 посадочных мест.
• Длительность экскурсии – 5 часов.