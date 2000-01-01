Что вас ожидает.

В нашем путешествии вы сможете по достоинству оценить чудесные свойства изысканных вин, раскрыть традиции виноделия и продегустировать эксклюзивные сорта. Мы посетим новаторское винное хозяйство и спустимся в винные погреба для дегустации.

«Шато Пино»

Первым делом мы отправимся к Шато Пино — это крупный агротуристический комплекс. Здесь вы узнаете все о традициях местного винного производства и ежегодных тематических праздниках. По пути к винодельне мы полюбуемся горно-морскими пейзажами и панорамами знаменитой горы Колдун.

«Мысхако»

Здесь история переплетается с современными технологиями, а традиции — с новыми идеями. В Мысхако с 1869 года пишется летопись российского виноградарства и виноделия. В ходе гастрономического тура вы узнаете об историческом наследии компании, тонкостях изготовления продукции, побываете в производственных цехах, подвалах. А в конце вас ждет дегустация игристых и тихих вин.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Экскурсия рекомендована детям от 5 лет

В стоимость включено

Трансфер на машине или автобусе (в зависимости от количества участников)

Дополнительно оплачивается