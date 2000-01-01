Один день на винодельнях Краснодарского края

Продегустировать эксклюзивные сорта и узнать об особенностях гравитационной винодельни

Краснодарский край — край солнца, гор и вина! Его уникальный климат позволяет выращивать отборный виноград и производить благородные вина, которые мы отправимся дегустировать.

Вы посетите два крупных виноградника на ваш выбор, приоткроете секреты производства местных сортов и насладитесь живописными кавказскими видами.
Один день на винодельнях Краснодарского края
Один день на винодельнях Краснодарского края
Один день на винодельнях Краснодарского края
Один день на винодельнях Краснодарского края
Один день на винодельнях Краснодарского края

Что вас ожидает.

В нашем путешествии вы сможете по достоинству оценить чудесные свойства изысканных вин, раскрыть традиции виноделия и продегустировать эксклюзивные сорта. Мы посетим новаторское винное хозяйство и спустимся в винные погреба для дегустации.

«Шато Пино»

Первым делом мы отправимся к Шато Пино — это крупный агротуристический комплекс. Здесь вы узнаете все о традициях местного винного производства и ежегодных тематических праздниках. По пути к винодельне мы полюбуемся горно-морскими пейзажами и панорамами знаменитой горы Колдун.

«Мысхако»

Здесь история переплетается с современными технологиями, а традиции — с новыми идеями. В Мысхако с 1869 года пишется летопись российского виноградарства и виноделия. В ходе гастрономического тура вы узнаете об историческом наследии компании, тонкостях изготовления продукции, побываете в производственных цехах, подвалах. А в конце вас ждет дегустация игристых и тихих вин.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия рекомендована детям от 5 лет

В стоимость включено

  • Трансфер на машине или автобусе (в зависимости от количества участников)

Дополнительно оплачивается

  • Если вас 3-5 человек, стоимость экскурсии составит 18 500 руб; 6-8 человек — 24 500 руб. ; 9-17 человек — 28 500 руб.
  • Вход на винодельни:
    Мысхако. Экскурсия по заводу — 900 руб. в общей группе, 2000 руб. /чел. в группе до 5 чел. без закусок, VIP-дегустация с закусками — 4000 руб. /чел.
    Шато Пино. Полная программа (виноградник, ферма, винодельня, дегустация) — 1900 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Виктория
Виктория
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда гидов под руководством опытного путешественника, который посетил более 30 стран. В нашей команде есть 4 гида с международным опытом за плечами которых работа с Китаем, Италией и Грецией. Мы с радостью покажем вам самые интересные места и поделимся увлекательными историями!
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