Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика

Прогуляться по «Русской Швейцарии» и посетить знаменитый завод игристых вин

Это путешествие приведет вас к склонам гор, где раскинулись изумрудные виноградники Абрау.

Вы прогуляетесь по улочкам, которые навеют мысли о курортах Швейцарии, увидите искрящиеся фонтаны и сможете проплыть на лодке по живописному озеру.

А затем посетите завод «Абрау-Дюрсо», чтобы проникнуть в тайны российского виноделия и оценить местные вина.
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика

Что вас ожидает

Маленькая Швейцария: визитные карточки курорта

Путь к Абрау из Геленджика лежит через Новороссийск: в дороге мы обязательно остановимся на серпантине, чтобы полюбоваться городом с высоты. Добравшись до уютного курорта, мы пройдем по центру Абрау и площади Александра II, посетим храм Ксении Петербужской, насладимся видами озера с набережной и, если захотите, отправимся на водную прогулку на лодках или электроходе. Любители природы смогут совершить терренкур через виноградники, лесные просеки и горные склоны. А поклонники современного искусства оценят инсталляции арт-галереи Света.

Винные секреты «Абрау-Дюрсо»

При желании вы посетите легендарный завод «Абрау-Дюрсо» и на групповой экскурсии проследите все этапы производства шампанских вин — от выращивания винограда до его розлива по бутылкам. И конечно, услышите нетривиальные истории о людях, которые стояли у истоков виноделия в Краснодарском крае. Например, узнаете, кто в Абрау разлил по бутылкам марочные столовые вина «Рислинг» и «Каберне Абрау». А завершится экскурсия по заводу дегустацией 5 сортов тихих или игристых вин на ваш выбор.

Организационные детали

  • Экскурсия может начинаться из Геленджика, Анапы, Новороссийска. Трансфер входит в стоимость.
  • Дополнительные расходы: групповая экскурсия с дегустацией на заводе Абрау-Дюрсо — 1500 руб. /чел., а также катание на лодках или электроходе (по желанию)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников: для группы 3-5 чел. стоимость 12 500 руб., для группы 6-8 чел. — 18 500 руб., для группы в 9-17 чел. — 24 500 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Виктория
Виктория
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда гидов под руководством опытного путешественника, который посетил более 30 стран. В нашей команде есть 4 гида с международным опытом за плечами которых работа с Китаем, Италией и Грецией. Мы с радостью покажем вам самые интересные места и поделимся увлекательными историями!
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