Что вас ожидает

Маленькая Швейцария: визитные карточки курорта

Путь к Абрау из Геленджика лежит через Новороссийск: в дороге мы обязательно остановимся на серпантине, чтобы полюбоваться городом с высоты. Добравшись до уютного курорта, мы пройдем по центру Абрау и площади Александра II, посетим храм Ксении Петербужской, насладимся видами озера с набережной и, если захотите, отправимся на водную прогулку на лодках или электроходе. Любители природы смогут совершить терренкур через виноградники, лесные просеки и горные склоны. А поклонники современного искусства оценят инсталляции арт-галереи Света.

Винные секреты «Абрау-Дюрсо»

При желании вы посетите легендарный завод «Абрау-Дюрсо» и на групповой экскурсии проследите все этапы производства шампанских вин — от выращивания винограда до его розлива по бутылкам. И конечно, услышите нетривиальные истории о людях, которые стояли у истоков виноделия в Краснодарском крае. Например, узнаете, кто в Абрау разлил по бутылкам марочные столовые вина «Рислинг» и «Каберне Абрау». А завершится экскурсия по заводу дегустацией 5 сортов тихих или игристых вин на ваш выбор.

Организационные детали