Что вас ожидает

Геленджик как на ладони

Мы проедем всю Геленджикскую бухту, остановимся у старинного Створного маяка и полюбуемся шикарными видами со смотровой площадки на Толстом мысе. В центре набережной сфотографируемся у главного символа города — скульптуры Белая невеста. А также оценим Тонкий мыс, где когда-то греки основали город Торик, а сейчас расположена марина для частных яхт. Я не дам вам заскучать в пути и расскажу историю Геленджика: какие народы его населяли, какие этапы развития он прошел и какие известные личности его посещали.

Шато де Талю: вино и панорамы

Вы побываете на современной винодельне Шато де Талю: раскроете секреты местного технологичного производства и погуляете по виноградникам, тянущимся вдоль живописных склонов к морю. А также узнаете, что такое гравитационное вино, что роднит Шато де Талю и южные зоны Пьемонта и Бордо, как из красного винограда получают белое вино. В завершение посетите ресторан на набережной и продегустируете «напиток Богов»: пять базовых вин или премиальную линейку.

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