Геленджик и винодельня Шато де Талю

Проехать по главным достопримечательностям города и продегустировать вкуснейшее вино

Краснодарский край — живописный, вкусный и душевный регион.

Вы прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуетесь шикарными видами с Толстого и Тонкого мысов, рассмотрите необычный памятник Белая невеста.

А на винодельне Шато де Талю услышите о знаменитом гравитационном вине, погуляете по виноградникам и оцените местное вино на вкус.
Геленджик и винодельня Шато де Талю
Геленджик и винодельня Шато де Талю
Геленджик и винодельня Шато де Талю
Геленджик и винодельня Шато де Талю
Геленджик и винодельня Шато де Талю
Геленджик и винодельня Шато де Талю
Геленджик и винодельня Шато де Талю
Геленджик и винодельня Шато де Талю
Геленджик и винодельня Шато де Талю
Геленджик и винодельня Шато де Талю
Геленджик и винодельня Шато де Талю
Геленджик и винодельня Шато де Талю
Геленджик и винодельня Шато де Талю

Что вас ожидает

Геленджик как на ладони

Мы проедем всю Геленджикскую бухту, остановимся у старинного Створного маяка и полюбуемся шикарными видами со смотровой площадки на Толстом мысе. В центре набережной сфотографируемся у главного символа города — скульптуры Белая невеста. А также оценим Тонкий мыс, где когда-то греки основали город Торик, а сейчас расположена марина для частных яхт. Я не дам вам заскучать в пути и расскажу историю Геленджика: какие народы его населяли, какие этапы развития он прошел и какие известные личности его посещали.

Шато де Талю: вино и панорамы

Вы побываете на современной винодельне Шато де Талю: раскроете секреты местного технологичного производства и погуляете по виноградникам, тянущимся вдоль живописных склонов к морю. А также узнаете, что такое гравитационное вино, что роднит Шато де Талю и южные зоны Пьемонта и Бордо, как из красного винограда получают белое вино. В завершение посетите ресторан на набережной и продегустируете «напиток Богов»: пять базовых вин или премиальную линейку.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается экскурсия по заводу и виноградникам с местным гидом (групповая — 1000 руб. с человека; либо индивидуальная — 8000 руб. с человека)
  • Дегустация в кафе «Причал 93» из 4 вин с закусками — 770 руб. базовый сет, 990 руб. — премиум сет
  • Еда и напитки по меню в ресторане не включены в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ульяна
Ульяна
Меня зовут Ульяна, я гид для гедонистов по Краснодарскому краю и Крыму. Знаю, как провести время на русском юге красиво, уютно и со вкусом — с радостью поделюсь с вами любимыми местами!
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