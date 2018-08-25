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Панорамные виды на Кабардинскую бухту, плантации виноградников и дегустация вина

Вадим
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Вадим – представитель гидов
Насыщенная экскурсия на добрых и красивых лошадях подарит радость и восторг не только детям, но и взрослым.

Конные прогулки и удивительно красивая горная природа сотворят чудеса - вы пообщаетесь с животными и обретете равновесие, почувствуете силу и уверенность и получите ни с чем не сравнимый эмоциональный заряд.
1450 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Трансфер с дома
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У этой экскурсии1 отзыв
3
Конные прогулки по горному хребту
Конные прогулки по горному хребту

Что вас ожидает

Общение с животным. Экскурсия начинается со знакомства с лошадью и проведения техники безопасности. После инструктажа каждый пробует управлять лошадью самостоятельно. Если участнику будет трудно даваться управление, весь маршрут будет сопровождать инструктор. Каждая лошадка знает свой маршрут, поэтому проблемы с управлением возникают крайне редко. Весь маршрут проходит в сопровождении опытных инструкторов.

Плантации виноградников. Экскурсия проходит в поселке Виноградном, который знаменит своими огромными плантациями виноградников, они расположились на 346 га земли. Большая часть маршрута проходит параллельно виноградникам по Маркотхскому хребту.

Отдых в лесу у родника. На роднике осуществляется перевал, где лошадка отдыхает и перекусывает. Каждый может принять участие в ее кормление. На роднике имеется беседка, где можно отдохнуть и попить горной родниковой воды.

Обзор на Кабардинскую бухту. С высоты гор открываются великолепные пейзажи на Кабардинскую бухту и открытое Черное море.

Дегустация вина и чачи. После прогулки все желающие могут отведать местные изысканные вина, мед и брынзу. По желанию, понравившийся вид вина, а также мед можно приобрести.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер с места проживания в Геленджике и Кабардинке, дегустация вина.
  • В стоимость не включено: приобретение вина в подарок.
  • Что взять с собой: пустую тару для родниковой воды (по желанию), воду в дорогу, лакомство для лошади (хлеб, яблоко, морковь) по желанию.
Конные прогулки по горному хребту
Конные прогулки по горному хребту
Конные прогулки по горному хребту

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Трансфер с дома.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Вадим
Вадим
Наша команда гидов организует интересные экскурсии в Геленджике. За годы работы мы накопили большой опыт и готовы рассказать вам о городе так, чтобы он стал вам ближе, роднее и понятнее. Ждем вас в гости, друзья!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 августа 2018
На лошадях ездим не первый раз, подкупил маршрут по горному хребту.
Обескуражило то, что инструкторы шлю рядом и чуть ли не за повод вели лошадей. Обычно инструкторы едят тоже на лошадях - так понятней и нагляднее и за ситуацией следить проще, и если у неоптыного наездника лошадь рванет, как догонять? пешком?))))
В целом понравилось, но лошадки были унылые (возможно от жары), порадовал неугомонный ослик, который всю дорогу задирал лошадей и инструкторов)

Была обещана дегустация вина и сыра. Ну что сказать вино и сыр неплохие, но вино мы пили отдельно в подсобке, про сыр пришлось напоминать несколько раз......
Зато мед ну очень вкусный, взяли одну баночку с собой.
В целом неплохо, но на один раз.

Вадим проводит ещё 5 экскурсий

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