Что вас ожидает

Общение с животным. Экскурсия начинается со знакомства с лошадью и проведения техники безопасности. После инструктажа каждый пробует управлять лошадью самостоятельно. Если участнику будет трудно даваться управление, весь маршрут будет сопровождать инструктор. Каждая лошадка знает свой маршрут, поэтому проблемы с управлением возникают крайне редко. Весь маршрут проходит в сопровождении опытных инструкторов.

Плантации виноградников. Экскурсия проходит в поселке Виноградном, который знаменит своими огромными плантациями виноградников, они расположились на 346 га земли. Большая часть маршрута проходит параллельно виноградникам по Маркотхскому хребту.

Отдых в лесу у родника. На роднике осуществляется перевал, где лошадка отдыхает и перекусывает. Каждый может принять участие в ее кормление. На роднике имеется беседка, где можно отдохнуть и попить горной родниковой воды.

Обзор на Кабардинскую бухту. С высоты гор открываются великолепные пейзажи на Кабардинскую бухту и открытое Черное море.

Дегустация вина и чачи. После прогулки все желающие могут отведать местные изысканные вина, мед и брынзу. По желанию, понравившийся вид вина, а также мед можно приобрести.