ежедневно в 10:30

Морская прогулка к сухогрузу РИО

Отправиться на теплоходе к выброшенному на берег судну и искупаться в Голубой бухте

3.7
10 отзывов
Приглашаем вас проплыть по самому захватывающему маршруту Черноморского побережья! На теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 200 человек, вы отправитесь к выброшенному на берег сухогрузу РИО, рассмотрите гиганта вблизи и сделаете невероятные фото. А также сможете отдохнуть на двух палубах, послушать экскурсионную программу и искупаться в бухте.
Морская прогулка к сухогрузу РИО
Морская прогулка к сухогрузу РИО
Морская прогулка к сухогрузу РИО
Морская прогулка к сухогрузу РИО
Морская прогулка к сухогрузу РИО
Морская прогулка к сухогрузу РИО
Морская прогулка к сухогрузу РИО
Морская прогулка к сухогрузу РИО
Морская прогулка к сухогрузу РИО
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

  • Морская прогулка. От Центрального причала Геленджика теплоход направится к мысу Дооб в районе Кабардинки. В пути вы полюбуетесь тихими морскими бухтами, увидите мидийные фермы и десятки внушительных супертанкеров.
  • Сухогруз «РИО»: мы подойдем вплотную к выброшенному на берег гиганту. С открытой палубы вы сделаете удивительные фотографии, рассмотрите судно с самых интересных ракурсов и поразитесь его масштабам.
  • Купание в Голубой бухте — вы сможете поплавать в кристально чистой воде открытого моря. Теплоход оснащен площадкой с лестницами для удобного спуска в воду.
  • Комфортабельный лайнер. Во время прогулки можно расположиться на верхней открытой или нижней закрытой палубах, отдохнуть на мягких сиденьях за столиками, послушать экскурсионную или развлекательную программу: на борту работают гид и ведущий. Также есть бар.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе в группе от 70 до 200 человек в зависимости от сезона;
  • На борту работают аниматоры и экскурсовод из нашей команды;
  • Вы можете взять с собой перекус или напитки в баре. Алкогольные напитки брать с собой запрещено.
  • Дополнительно в кассе причала оплачивается страховой взнос до 80 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральном причале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:30

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
17 сен 2021
Если вы хотите посмотреть на Рио, то лучше сделать это с суши. Если хотите морскую прогулку, то лучше заказать небольшой катер.
Рассказ гида абсолютно не сожержательный, только шутки, спрашивание городов и несколько фактов о городе.
Обзор с самого теплохода тоже не важнецкий.
Максим
Ответ гида:
Алексей, добрый день! Спасибо за обратную связь. Как вы заметили мы не высаживаем на берег у Рио. И никто не высаживает по причине мелководья и скалистого дна. Иначе рядом с сухогрузом было бы еще несколько судов севших на мель.
По поводу экскурсионной программы, мы не подаём её в скучной обычной форме. У нас информационная часть объемная на протяжении всего следования теплохода. И о бухте, и о море, о танкерах, о Голубой бухте, белых скалах, морских обитателях, сухогрузе Рио и т. д.
И я не советую идти к Рио пешком. Это опасно для жизни.
С
30 авг 2021
Гид скорее тамада, чем гид, поэтому и 4. Хотелось получить больше информации о том, что мы видем во время экскурсии.
Ю
27 авг 2021
Приятное морское путешествие! Поражают прекрасные пейзажи: с одной стороны - белые скалы, с другой - море! В Геленджике красивейшая природа! Нам повезло встретить дельфинов - окружили теплоход на радость и детям и взрослым. Сама экскурсия - интересная, с юмором, приятный ведущий, который создаёт чудесное настроение на борту!
В
21 июля 2021
Замечательная экскурсия, отдохнули отлично. Сопровождение экскурсии занимательно, но в то же время ненавязчиво. Спасибо огромное! Процветания Вам!
Надежда
19 июля 2021
Экскурсия понравилась. Оценку снизила из-за того, что не выдают взрослым жилеты для купания.
Е
17 июля 2021
Будьте готовы к тому, что в кассе с вас в грубой форме начнут требовать доплату за мифические страховки, причем исключительно наличными. А если наличных у вас не хватит, то вы никуда не поедете, несмотря на то, что оплатили аванс за бронь.
А так прогулка хорошая. К сожалению, была ветреная погода и не удалось вдоволь покупаться в чистом море - уносило за секунды. Красивые виды. Можно перемещаться по палубе и заходить в разные закоулки. Корабль оснащен колонками только на верхней палубе, где и происходит действо с гидом, так что, если вы спустились, к примеру, на корму, откуда все очень хорошо видно, то вы не услышите ничего из того, что говорит гид.
А вообще, нет смысла бронировать такого рода экскурсии через сайт, лучше на месте в хорошую погоду подойти к кассе и купить билет.
Максим
Ответ гида:
Екатерина, добрый день! Мы рады, что Вам понравилась наша прогулка. Купание в чистой воде открытого моря действительно значительно отличается от того, что происходит у берега в бухте. Виды с теплохода, конечно, прекрасные: и маяк, и маркотхский хребет и сам город. Жаль что Вас огорчили условия продажи билетов. Они прописаны на сайте. У каждого ресурса они свои. Мы надеемся, что 30 рублей за обязательную страховку на человека не сократили ваш бюджет на отдых и он прошел очень хорошо. Желаем Вам приятного пребывания в Геленджике!
С
5 июля 2021
Не могу объективно оценивать прогулку, так как по факту до сухогруза мы не дошли, желаемого от прогулки не получили. Но в этом вины команды нет, резко испортилась погода, поднялся шторм, в целях безопасности решили дальше не идти, безопасность превыше всего. Обещали вернут часть денег, но потом по приплытию как то все затихло и слова никто о этом больше не сказал.
Максим
Ответ гида:
Станислав, добрый день! Спасибо за обратную связь и за адекватную оценку ситуации. Действительно в море погода непредсказуема и именно в этот раз она испортилась за считанные минуты. Всё описанное вами верно. Безопасность наших клиентов превыше всего. По поводу возврата части денег за морскую экскурсию готов заявить, что я лично стоял над кассиром и контролировал чтобы возвраты были без очереди и максимально быстро. Все кто обратился в кассу, в которой вы доплачивали за билет, получили возврат части денег.
Мне жаль что возникло недопонимание и что погода впервые не позволила дойти до Рио.
А
2 июля 2021
Нам очень понравилась экскурсия.
Е
1 июля 2021
К гиду вопросов нет, повеселил, время скоротал))) Прогулка заняла около 4 часов (рассчитывали на 3, были ведь и другие планы). К RIO подошли чисто символически, по факту даже пофотографироваться толком не успеть 🤷🏼‍♀️. Вообщем «Экскурсия к RIO» громко сказано, по факту просто морская прогулка в его сторону. Но это всё ерунда… не знали, что детям до 10 лет купание запрещено (ДОПУЩУ, что невнимательно прочла информацию на сайте, не суть). Ребёнок восьми лет, купаться и не хотела.
В начале стали предлагать бинокли за отдельную плату разумеется). Пареньку, который этим занимался, видимо не все удалось раздать, тогда подключился, кто бы вы думали? КАПИТАН судна «САЛАМАНДРА». Подошёл к нам с тем же предложением, на отказ взять бинокль (не было не малейшего желания в него пялиться, и без того виды потрясающие), он любезно поинтересовался возрастом ребёнка, и на застенчивый ответ девочки: «8», выдал: «Попросите же покупаться! Не разрешу. » И ДА, заявленно это было при ребёнке. Естественно, ребёнок сразу ОЧЕНЬ захотел купаться… Не скажу, что во всём потакаем ребёнку, но родители меня поймут, испорченное настроение ребёнка = испорченное настроение родителей! В самом начале прогулки!
Честно признаюсь, не было на этом человеке таблички «КАПИТАН». Но в инструкции чётко прописано: «купание только после разрешения капитана. » Ну и если человек берёт на себя полномочия «не разрешать», вывод напрашивается сам собой 🤷🏼‍♀️. Не смотря на дружелюбность остальной команды, неизгладимое впечатление оставил именно капитан, в самом начале прогулки…
Максим
Ответ гида:
Добрый день, Екатерина! Спасибо за обратную связь. Нас не меньше вашего удивило поведение капитана. Обещаем, что разберёмся с этой ситуацией и подобная история никогда больше не повторится. Извините за поведение нашего работника (скорее всего уже бывшего) и ещё раз спасибо за ваше замечание.
Ю
30 июня 2021
Прекрасная прогулка, спасибо организаторам

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