ежедневно в 10:30

К гиду вопросов нет, повеселил, время скоротал))) Прогулка заняла около 4 часов (рассчитывали на 3, были ведь и другие планы). К RIO подошли чисто символически, по факту даже пофотографироваться толком не успеть 🤷🏼‍♀️. Вообщем «Экскурсия к RIO» громко сказано, по факту просто морская прогулка в его сторону. Но это всё ерунда… не знали, что детям до 10 лет купание запрещено (ДОПУЩУ, что невнимательно прочла информацию на сайте, не суть). Ребёнок восьми лет, купаться и не хотела.

В начале стали предлагать бинокли за отдельную плату разумеется). Пареньку, который этим занимался, видимо не все удалось раздать, тогда подключился, кто бы вы думали? КАПИТАН судна «САЛАМАНДРА». Подошёл к нам с тем же предложением, на отказ взять бинокль (не было не малейшего желания в него пялиться, и без того виды потрясающие), он любезно поинтересовался возрастом ребёнка, и на застенчивый ответ девочки: «8», выдал: «Попросите же покупаться! Не разрешу. » И ДА, заявленно это было при ребёнке. Естественно, ребёнок сразу ОЧЕНЬ захотел купаться… Не скажу, что во всём потакаем ребёнку, но родители меня поймут, испорченное настроение ребёнка = испорченное настроение родителей! В самом начале прогулки!

Честно признаюсь, не было на этом человеке таблички «КАПИТАН». Но в инструкции чётко прописано: «купание только после разрешения капитана. » Ну и если человек берёт на себя полномочия «не разрешать», вывод напрашивается сам собой 🤷🏼‍♀️. Не смотря на дружелюбность остальной команды, неизгладимое впечатление оставил именно капитан, в самом начале прогулки…