ежедневно в 10:30

Ответ гида:
Алексей, добрый день! Спасибо за обратную связь. Как вы заметили мы не высаживаем на берег у Рио. И никто не высаживает по причине мелководья и скалистого дна. Иначе рядом с сухогрузом было бы еще несколько судов севших на мель.
По поводу экскурсионной программы, мы не подаём её в скучной обычной форме. У нас информационная часть объемная на протяжении всего следования теплохода. И о бухте, и о море, о танкерах, о Голубой бухте, белых скалах, морских обитателях, сухогрузе Рио и т. д.
И я не советую идти к Рио пешком. Это опасно для жизни.