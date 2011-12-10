Морская прогулка на яхте «Нирвана»

Приглашаю вас на борт нашей яхты

4
7 отзывов
Билет на борт
Приглашаю вас на борт нашей яхты.

Мы отправляемся в двухчасовое путешествие по Черному морю.

Вы рассмотрите Геленджик с воды и насладитесь морскими пейзажами.

Мы сделаем остановку в открытом море — каждый желающий сможет искупаться.

Если вы бронируете поездку на вечер, то у вас есть возможность встретиться с дельфинами!
Морская прогулка на яхте «Нирвана»
Морская прогулка на яхте «Нирвана»
Морская прогулка на яхте «Нирвана»
Морская прогулка на яхте «Нирвана»
Морская прогулка на яхте «Нирвана»
Морская прогулка на яхте «Нирвана»

Что вы увидите 🤩

  • Бухта Геленджика
  • Черное море
  • Маяк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет:

  • Морская прогулка вдоль побережья Геленджика.
  • Плывем из бухты Геленджика в открытое море около 20 минут.
  • Остановка с купанием, загоранием, фотографированием.
  • В вечернее время возможна встреча с дельфинами.
  • После 40 минутной остановки возвращаемся вдоль набережной на причал.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Капитан
  • Купание
  • Холодильник для гостей.
Что не входит
  • Напитки/еда - приносите с собой.
Место начала и завершения?
Геленджик, ул. Революционная 6
Когда и сколько длится
Когда: 11:00,12:30,14:00,15:30,17:00,18:30,19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • На судне может быть разное количество людей, индивидуальные прогулки - это аренда, не прогулка.
  • ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

11:00,12:30,14:00,15:30,17:00,18:30,19:30

Отзывы от туристов

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