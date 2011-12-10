Приглашаю вас на борт нашей яхты.



Мы отправляемся в двухчасовое путешествие по Черному морю.



Вы рассмотрите Геленджик с воды и насладитесь морскими пейзажами.



Мы сделаем остановку в открытом море — каждый желающий сможет искупаться.



Если вы бронируете поездку на вечер, то у вас есть возможность встретиться с дельфинами!