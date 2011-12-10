Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет:
Морская прогулка вдоль побережья Геленджика.
Плывем из бухты Геленджика в открытое море около 20 минут.
Остановка с купанием, загоранием, фотографированием.
В вечернее время возможна встреча с дельфинами.
После 40 минутной остановки возвращаемся вдоль набережной на причал.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия
Капитан
Купание
Холодильник для гостей.
Что не входит
Напитки/еда - приносите с собой.
Место начала и завершения?
Геленджик, ул. Революционная 6
Когда и сколько длится
Когда: 11:00,12:30,14:00,15:30,17:00,18:30,19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Важная информация
На судне может быть разное количество людей, индивидуальные прогулки - это аренда, не прогулка.
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
11:00,12:30,14:00,15:30,17:00,18:30,19:30
Вероника Ф.
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