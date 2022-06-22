Sur-Ron — это легкий электробайк, предназначенный для бездорожья и гор. Оседлайте двухколесного коня и отправляйтесь в увлекательную поездку по лесным тропам. В сопровождении гида вы самостоятельно проедете вдоль горной реки, увидите тенистые водопады и посетите невероятное озеро Церковное. С нас — полная экипировка и хорошее настроение.

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По лесным тропам

Наше двухчасовое путешествие начинается у озера Грек. В сопровождении гида вы проедете по живописным лесным тропам к поселку Дивноморское, где сделаете остановку на смотровой площадке с потрясающим видом на море и горный массив. Дальше помчимся вдоль горной реки и по извилистым лесным дорогам доберемся до озера Церковное. Здесь можно сделать фото на память и немного отдохнуть. Далее через устье реки отправимся к небольшим, но уютным водопадам. После чего, заряженные энергией и отличным настроением, вернемся на базу.

Продуманный комфорт

Перед поездкой вы пройдете необходимый инструктаж и получите полную экипировку. Чтобы управлять электробайком, вам не нужны водительские права, но для этого маршрута необходим навык уверенного вождения двухколесной техникой. Поездка пройдет в сопровождении гида, но управлять байком вы будете самостоятельно. Мы не будем выезжать на трассу и автомобильные дороги, а поедем по лесным тропам. Готовы?

Организационные детали