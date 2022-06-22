Поездка на озеро Церковное на электробайке Sur-Ron

Покататься по красивым окрестностям Геленджика

Sur-Ron — это легкий электробайк, предназначенный для бездорожья и гор. Оседлайте двухколесного коня и отправляйтесь в увлекательную поездку по лесным тропам.

В сопровождении гида вы самостоятельно проедете вдоль горной реки, увидите тенистые водопады и посетите невероятное озеро Церковное. С нас — полная экипировка и хорошее настроение.
Поездка на озеро Церковное на электробайке Sur-Ron
Поездка на озеро Церковное на электробайке Sur-Ron
Поездка на озеро Церковное на электробайке Sur-Ron
Поездка на озеро Церковное на электробайке Sur-Ron
Поездка на озеро Церковное на электробайке Sur-Ron
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По лесным тропам

Наше двухчасовое путешествие начинается у озера Грек. В сопровождении гида вы проедете по живописным лесным тропам к поселку Дивноморское, где сделаете остановку на смотровой площадке с потрясающим видом на море и горный массив. Дальше помчимся вдоль горной реки и по извилистым лесным дорогам доберемся до озера Церковное. Здесь можно сделать фото на память и немного отдохнуть. Далее через устье реки отправимся к небольшим, но уютным водопадам. После чего, заряженные энергией и отличным настроением, вернемся на базу.

Продуманный комфорт

Перед поездкой вы пройдете необходимый инструктаж и получите полную экипировку. Чтобы управлять электробайком, вам не нужны водительские права, но для этого маршрута необходим навык уверенного вождения двухколесной техникой. Поездка пройдет в сопровождении гида, но управлять байком вы будете самостоятельно. Мы не будем выезжать на трассу и автомобильные дороги, а поедем по лесным тропам. Готовы?

Организационные детали

  • Максимально разрешенный вес участника — 105 кг
  • Уровень сложности трассы: 3 звезды из 5
  • Дополнительно возможна видеосъемка на камеру GoPro — 2000 руб.
  • До базы на озере Грек и обратно участники добираются самостоятельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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