Русская Тоскана - Лучшие вина Краснодарского края

Винный туризм все больше набирает популярность в России, на Черноморском побережье очень много...

Винный туризм все больше набирает популярность в России, на Черноморском побережье очень много виноделен, где действительно в производство вина вкладывают душу, от крупных до маленьких частных производств.

Для вас я организую авторскую яркую программу по интересным винодельням Краснодарского, в которой вас ждет знакомство с процессом технологии и производства вина, посещение виноградников, улиточной фермы и возможность попробовать вкусную местную гастрономию.
Русская Тоскана - Лучшие вина Краснодарского края
Русская Тоскана - Лучшие вина Краснодарского края
Русская Тоскана - Лучшие вина Краснодарского края
Русская Тоскана - Лучшие вина Краснодарского края
Русская Тоскана - Лучшие вина Краснодарского края
Русская Тоскана - Лучшие вина Краснодарского края
Русская Тоскана - Лучшие вина Краснодарского края

Что вы увидите 🤩

  • Винодельня «Шато Пино»
  • Винодельня «Мысхако»
Об экскурсии
Винный туризм все больше набирает популярность в России, на Черноморском побережье очень много виноделен, где действительно в производство вина вкладывают душу, от крупных до маленьких частных производств. Для вас я организую авторскую яркую программу по интересным винодельням Краснодарского, в которой вас ждет знакомство с процессом технологии и производства вина, посещение виноградников, улиточной фермы и возможность попробовать вкусную местную гастрономию.
Винодельня «Шато Пино»(CHATEAU PINOT)
Агротуристический комплекс расположенный в южной части Новороссийска в который входят гравитационная винодельня, улиточная ферма и ресторан, в котором можно пообедать любуясь видами Черного моря. Вас ждет увлекательное знакомство с комплексом, дегустация вин и улиток с собственной улиточной фермы. Вы узнаете, что такое гравитационная винодельня, какие улитки съедобные и к какому вину их подают. Вас прокатят по виноградникам и Вы в воочию увидите разные сорта виноградной лозы.
Винодельня «Мысхако»
«Мысхако» — одно из старейших винодельческих предприятий страны, старше Абрау-Дюрсо. Более ста лет винодельня радует поклонников изысканных напитков прекрасным вином. С момента образования и до сегодняшнего дня «Мысхако» остается эталоном качества продукта. Вино Мысхако выбирают и для дорогих роскошных приемов, и для размеренных бесед за ужином. Вас ждет увлекательный рассказ о производстве вина от сбора винограда до цеха маркировки и выпуска готовой продукции, Вы узнаете как связана судьба Леонида Ильича Брежнева с винодельней и кто такой «колдун»

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
9 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Экскурсии на винодельню оплачивается отдельно:
  • Мысхако — 1000 рублей с человека
  • Шато Пино — 1900 рублей с человека
Место начала и завершения
Место жительства клиента
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Алик И.
Алик И.
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