Покатаемся на катерах по Мультинским озёрам, поднимемся на лошадях к хребту с видом на снежные пики и поверим в существование бирюзовых водоёмов с фотографий. Будем жить на берегу и наслаждаться видами из палатки на чистейшее озеро. Гулять налегке среди кедров и умиляться очаровательным бурундучкам. Дойдём до водопадов и высокогорных озёр, где выпьем чай и насладимся единением с природой. Увидеть Алтай таким можно только с проживанием в палатках и хорошо знающим тропы инструктором-проводником.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 10 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам и проживанию в полевых условиях. Родители несут полную ответственность за своих детей.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)