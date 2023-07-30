Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках

Проснуться с видом на горы, погулять среди кедров и раствориться в лазурно-изумрудных красках Алтая

Описание
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Ответы на вопросы
Покатаемся на катерах по Мультинским озёрам, поднимемся на лошадях к хребту с видом на снежные пики и поверим в существование бирюзовых водоёмов с фотографий. Будем жить на берегу и наслаждаться видами из палатки на чистейшее озеро. Гулять налегке среди кедров и умиляться очаровательным бурундучкам. Дойдём до водопадов и высокогорных озёр, где выпьем чай и насладимся единением с природой.

Увидеть Алтай таким можно только с проживанием в палатках и хорошо знающим тропы инструктором-проводником.
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Ближайшие даты:
30
июл
6
авг
12
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 10 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам и проживанию в полевых условиях. Родители несут полную ответственность за своих детей.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Горно-Алтайск, аэропорт, 09:30
Завершение: г. Горно-Алтайск, аэропорт, 22:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Многодневные туры
7-дневные туры
Природа и пейзажи
Горы
Треккинг и походы

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