Проснуться с видом на горы, погулять среди кедров и раствориться в лазурно-изумрудных красках Алтая
Покатаемся на катерах по Мультинским озёрам, поднимемся на лошадях к хребту с видом на снежные пики и поверим в существование бирюзовых водоёмов с фотографий. Будем жить на берегу и наслаждаться видами из палатки на чистейшее озеро. Гулять налегке среди кедров и умиляться очаровательным бурундучкам. Дойдём до водопадов и высокогорных озёр, где выпьем чай и насладимся единением с природой.
Увидеть Алтай таким можно только с проживанием в палатках и хорошо знающим тропы инструктором-проводником.
Увидеть Алтай таким можно только с проживанием в палатках и хорошо знающим тропы инструктором-проводником.
Ближайшие даты:
30
июл
июл
6
авг
авг
12
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 10 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам и проживанию в полевых условиях. Родители несут полную ответственность за своих детей.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Горно-Алтайск, аэропорт, 09:30Завершение: г. Горно-Алтайск, аэропорт, 22:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Наша команда уже более 10 лет занимается организацией активных туров по России! Мы создаем душевные путешествия по всему Кавказу, Крыму, Алтаю, Байкалу и Ергакам. Пошли вместе в настоящие походы с рюкзаком или в комфортный тур с проживанием в гостинице и треккингами налегке. С нами официально, надежно, а наши опытные гиды точно знают, что жизнь лучше, когда ты в горах:)
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