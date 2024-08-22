Экспресс-перезагрузка на Алтае с рыбалкой и размещением на базе с баней

Порыбачить под звуки природы, послушать шум водопадов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Всей семьёй в горы Алтая за перезагрузкой! Вы порыбачите среди дикой природы вместе с местным сопровождающим. Заброска на аэролодке, снасти и удочки предоставляются. Прокатитесь на катере по Телецкому озеру —
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месту силы — и полюбуетесь тремя водопадами. А на базе отдыха есть всё необходимое для вашего комфорта и полного обновления.

Желающие смогут попариться в бане, погреться в чане, поплавать в бассейне и взять на прокат мототехнику и велосипеды.

Экспресс-перезагрузка на Алтае с рыбалкой и размещением на базе с баней
Экспресс-перезагрузка на Алтае с рыбалкой и размещением на базе с баней
Экспресс-перезагрузка на Алтае с рыбалкой и размещением на базе с баней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Проведение экскурсий зависит от погодных условий, возможны замены или перенос экскурсий с сохранением качества и объёма предоставляемых услуг.

Просьба проконсультироваться с организатором перед покупкой билетов.

Проживание. На турбазе в селе Турочак. 2-3-местные номера. Санузел общий на этаже. Есть общая зона с холодильником, чайником и микроволновкой. Полотенца и фен предоставляются. На территории: баня с чаном на огне, летний бассейн, терраса с видом на реку, мангальная зона, спортивный зал, бильярд, прокат мототехники и велосипедов.

Питание. Включены завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.

Дети. От 2 лет. Для детей до 12 лет включительно скидка 15%.

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Встретим вас в аэропорту и отправимся в село Турочак, где находится турбаза. После заселения у вас будет свободное время. Рекомендуем сходить в баньку и искупаться в бассейне.

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2 день

Рыбалка на хариуса и таймень

На рыбалку вы отправитесь после завтрака, а вернётесь вечером. Приехать раньше возможности нет, так как заброска осуществляется на аэролодке. Можно остаться отдыхать на базе.

В этих краях хорошо ловится хариус и таймень. Вся рыба довольно крупная. Есть возможность поймать леща, окуня, судака, стерлядь и многих других. С вами будет сопровождающий, который хорошо знает рыбные места. Все снасти и инвентарь для рыбалки предоставляются.

Рыбалка на хариуса и тайменьРыбалка на хариуса и тайменьРыбалка на хариуса и тайменьРыбалка на хариуса и таймень
3 день

На катере по Телецкому озеру к водопадам

Совсем недалеко от базы находится Телецкое озеро. Вы прокатитесь на катере, полюбуетесь водопадами и прогуляетесь по тропам. Не смотря на популярность локации, здесь легко можно найти дикие места без людей, где хорошо побыть наедине с природой. Желающие смогут отведать рыбки в кафе.

На катере по Телецкому озеру к водопадамНа катере по Телецкому озеру к водопадамНа катере по Телецкому озеру к водопадамНа катере по Телецкому озеру к водопадам
4 день

Отъезд

После завтрака у вас будет свободное время. После чего проводим вас в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет46 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по программе на микроавтобусе
  • Трансфер от аэропорта и обратно
  • Инвентарь для рыбалки
  • Сопровождение во время рыбалки
  • Заброска на аэролодке
  • Прогулка на катере
  • Тур возможно провести индивидуально только для вашей компании в другие даты
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула или Горно-Алтайска и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты по программе - 150-250 рублей
  • Баня
  • Рыбалка на Телецком озере
  • Обратите внимание, цена актуальна при наборе 5-6 человек. При меньшем количестве участников стоимость составит 59 300 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула или Горно-Алтайска, в первой половине дня
Завершение: Аэропорт Барнаула или Горно-Алтайска, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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