Проведение экскурсий зависит от погодных условий, возможны замены или перенос экскурсий с сохранением качества и объёма предоставляемых услуг.

Просьба проконсультироваться с организатором перед покупкой билетов.

Проживание. На турбазе в селе Турочак. 2-3-местные номера. Санузел общий на этаже. Есть общая зона с холодильником, чайником и микроволновкой. Полотенца и фен предоставляются. На территории: баня с чаном на огне, летний бассейн, терраса с видом на реку, мангальная зона, спортивный зал, бильярд, прокат мототехники и велосипедов.

Питание. Включены завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.

Дети. От 2 лет. Для детей до 12 лет включительно скидка 15%.