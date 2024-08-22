Описание тура
Организационные детали
Проведение экскурсий зависит от погодных условий, возможны замены или перенос экскурсий с сохранением качества и объёма предоставляемых услуг.
Просьба проконсультироваться с организатором перед покупкой билетов.
Проживание. На турбазе в селе Турочак. 2-3-местные номера. Санузел общий на этаже. Есть общая зона с холодильником, чайником и микроволновкой. Полотенца и фен предоставляются. На территории: баня с чаном на огне, летний бассейн, терраса с видом на реку, мангальная зона, спортивный зал, бильярд, прокат мототехники и велосипедов.
Питание. Включены завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.
Дети. От 2 лет. Для детей до 12 лет включительно скидка 15%.
Программа тура по дням
Заезд
Встретим вас в аэропорту и отправимся в село Турочак, где находится турбаза. После заселения у вас будет свободное время. Рекомендуем сходить в баньку и искупаться в бассейне.
Рыбалка на хариуса и таймень
На рыбалку вы отправитесь после завтрака, а вернётесь вечером. Приехать раньше возможности нет, так как заброска осуществляется на аэролодке. Можно остаться отдыхать на базе.
В этих краях хорошо ловится хариус и таймень. Вся рыба довольно крупная. Есть возможность поймать леща, окуня, судака, стерлядь и многих других. С вами будет сопровождающий, который хорошо знает рыбные места. Все снасти и инвентарь для рыбалки предоставляются.
На катере по Телецкому озеру к водопадам
Совсем недалеко от базы находится Телецкое озеро. Вы прокатитесь на катере, полюбуетесь водопадами и прогуляетесь по тропам. Не смотря на популярность локации, здесь легко можно найти дикие места без людей, где хорошо побыть наедине с природой. Желающие смогут отведать рыбки в кафе.
Отъезд
После завтрака у вас будет свободное время. После чего проводим вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|46 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе на микроавтобусе
- Трансфер от аэропорта и обратно
- Инвентарь для рыбалки
- Сопровождение во время рыбалки
- Заброска на аэролодке
- Прогулка на катере
- Тур возможно провести индивидуально только для вашей компании в другие даты
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула или Горно-Алтайска и обратно
- 1-местное размещение - по запросу
- Обеды и ужины
- Входные билеты на объекты по программе - 150-250 рублей
- Баня
- Рыбалка на Телецком озере
- Обратите внимание, цена актуальна при наборе 5-6 человек. При меньшем количестве участников стоимость составит 59 300 руб. /чел