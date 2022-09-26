Прибытие на Камчатку.
Гид встречает туристов в аэропорту и доставляет на автомобиле на место дислокации – на базу отдыха в Паратунку.
Гости размещаются в благоустроенной гостинице со всеми удобствами.
На территории базы есть столовая и ресторан, а также бассейн с термальной водой.
Если туристы прилетают до часу дня, им предлагается экскурсия в Петропавловск-Камчатский и на берег Тихого океана.
Начало содержательной части тура связано с дорогой до Ключевской группы вулканов.
Она находится на Севере Камчатки, добираться туда порядка 10-12 часов, часть пути идет по гравию, последние километры – по бездорожью.
Выехав из Паратунки рано утром, до района Большого Трещинного Толбачинского Извержения группа добирается только к вечеру.
Последняя часть пути проходит в горах, машины поднимаются на высоту болеечем тысяча метров над уровнем моря, именно там находится глэмпинг, где туристов ждет отдых.
Открывающиеся виды сглаживают тяготы дороги, усталость забывается.
За окном машины – застывшая лава и растущие конусы новых вулканов.
В течение этого дня туристы обедают в столовой в Мильково и перекусывают во время коротких привалов.
Вечером в лагере – ужин.
День посвящен восхождению на стратовулкан Плоский Толбачик, который является частью массива, образовавшегося на месте когда-то бывшего здесь щитового вулкана в результате слияния двух стратовулканов.
Один из них – Острый Толбачик – уже потухший, а Плоский – действующий.
Восхождение на него является не самым простым маршрутом, каким проходят туристы на Камчатке.
Специального альпинистского снаряжения не требуется.
Но определенная физическая подготовленность участников должна быть.
Вершина Плоского Толбачика находится выше 3 000 м над уровнем моря.
Подъем на нее достаточно пологий, сильно крутых участков нет.
Трудности могут возникнуть из-за каменисто-песчаного покрытия склонов, поэтому так важно быть обутым правильно и иметь гамаши, которые спасут ноги от попадания песка и мелких камешков.
С собой туристы берут небольшой рюкзак с минимумом необходимых вещей.
Надо, поднимаясь вверх, преодолеть 20 км. На это уходит 6-8 часов в зависимости от темпа передвижения.
Спуск преодолевается быстрее на пару часов.
В процессе восхождения туристы идут среди слоев лавы, видят следы упавших когда-то вулканических бомб.
Сверху открывается удивительное зрелище – долина, покрытая слоем пепла после мощного извержения вулкана, и образовавшиеся новые конусы.
Последний участок перед вершиной – самый крутой, и преодолев его, путешественники оказываются перед огромной воронкой, диаметр которой после извержения увеличился в более чем пять раз – до 1700 метров.
Вечером группа возвращается в глэмпинг, где всех ждет горячий ужин.
Этот день выделен для Северного и Южного прорывов, образовавшихся в середине 70-х годов ХХ века в результате трещинного извержения.
Катаклизм привел к образованию семи новых сооружений. Эти шлаковые конусы и называют Северным прорывом.
Поднявшись на небольшую высоту, туристы любуются Толбачинским долом – удивительной картиной вулканической деятельности.
Конусы стоят в ряд, образуя цепочку.
Подъем на другой конус дает возможность полюбоваться разнообразием горных пород.
Они разного цвета, вплоть до ярко-красного, некоторые камни невозможно взять в руки, так они горячи.
На Южном прорыве извержение было менее мощным, поэтому его последствия не стали причиной активного строительства новых конусов, но зато образовались лавовые пещеры.
Здесь есть и впечатляющий мертвый лес – абсолютно выжженная территория, на котором погибли все растения.
Сейчас можно наблюдать, что жизнь берет свое, и начинает расти новая зелень.
Вечером возвращение в лагерь и ужин.
Продолжается знакомство с Плоским Толбачиком.
На этот раз туристы посещают то место, где очевидны последствия извержения 2012-2013 годов.
Этот недавний природный катаклизм привел к выбрасыванию в атмосферу большого количества пепла. Дыма тоже было много.
Для трещинных извержений (каким было и это) характерно обильное изливание лавы.
В результате образовались эффектные лавовые реки, которые сейчас уже застыли, но кое-где еще сохранили тепло.
Открывающийся глазам пейзаж воистину фантастический.
Кажется нереальным существование такого места на Земле, возникают мысли о космическом ландшафте.
Извержение образовало большие пещеры, непременно осматриваемые туристами, и новые конусы.
Здесь много объектов для поистине футуристических снимков.
Полные впечатлений, туристы возвращаются в глэмпинг, повар уже приготовил для них ужин.
Почти весь день группа проводит в дороге обратно, делая короткие остановки.
На автомобилях путешественники возвращаются в гостиницу в Паратунку.
Туристы совершают морской круиз по Авачинской бухте с посещением острова Старичков и бухты Русской.
Это путешествие займет около 10 часов, в течение которых участники тура увидят потрясающие картины природы.
Выходя из Авачинской бухты на катере, можно любоваться горным пейзажем с нового ракурса, со стороны моря.
Невозможно не обратить внимание на скалы «Три брата», которые, как стражи, стоят у входа в бухту.
С ними связана древняя легенда, о которой непременно расскажет гид.
Над бухтой летают птицы, которые выхватывают рыбу прямо из воды.
Чем ближе к острову Старичков, тем больше разных пернатых, а на самом острове – их шумная резиденция.
Это заповедная территория, где располагаются птичьи базары и лежбища ластоногих. Любоваться животными можно только издали, высадка на остров запрещена.
Посмотреть на лежбища сивуча и секача можно также на мысе Кекурный, мимо которого катер проходит на пути к бухте Русская.
Эта бухта раньше по-ительменски называлась Ахомен. Переименовали ее в 1952 году.
Ее особенность – в очень удобном расположении и защищенности, что делает ее надежным пристанищем для кораблей.
Еще в XVIII веке здесь от шторма прятались парусники. В годы Второй мировой войны в этой бухте располагалась морская база.
Помимо стратегического значения бухта имеет и просто эстетическую значимость. Это одно из красивейших мест Камчатки.
Прямо над бухтой располагается озеро с большим содержанием серебра в воде – еще один уникальный штрих в палитру камчатской природы.
В районе бухты иногда можно увидеть китов и касаток, которые подплывают достаточно близко, чтобы их плавники были заметны над водой.
В бухте прекрасная рыбалка.
Мы оснащаем туристов необходимыми снастями, и они сами ловят рыбу на ужин, и после поедания вкусной ухи и отдыха возвращаются обратно в Петропавловск-Камчатский.
Этот день связан с вулканом Горелый.
Восхождение на него не относится к сложным и проходит между шлаковыми полями и застывшими потоками лавы.
У Горелого несколько конусов и с десяток кратеров.
Наиболее интересны для туристов два из них – «Активный» и «Голубое озеро».
Первый полностью оправдывает свое название, не прекращая свою вулканическую деятельность, и второй тоже не отстает, открывая взорам пораженных туристов на своем дне изумительное по красоте озеро.
Туристы проходят по кромке этих кратеров, поражаясь геологическому богатству их строения и любуясь открывающимися видами. Спуск проходит быстрее, чем подъем.
После восхождения заселяемся в глэмпинг на Вилючинском перевале, и путешественники ужинают, отдыхают и ложатся спать.
Просыпаемся, завтракаем, и переезжаем к подножию Мутновского вулкана.
На сегодня запланировано посещение Дачных источников и водопада Косы Вероники.
Дачные термальные источники расположились на востоке между Двугорбовой и Скалистой горами, на северном склоне Мутновского.
Вулканические проявления раскиданы широкой полосой, которая тянется более километра.
Выделяют 5 источников и паровых выбросов, наиболее сильная из которых Активная воронка.
Горячие источники, кипящие котлы и паровые струи мы можем наблюдать на стенках этой котловины.
Далее наше путешествие продолжится к верховью Вилючинской долины, откуда мы прогуляемся к величественному водопаду Косы Вероники.
Это один из красивейших водопадов полуострова, расположенный на ручье Спокойном.
Он берет начало на склоне вулкана Горелого.
Высота водопада составляет 16 м, а ширина падающего потока 5 м.
Водопад обрамляют крутые скалистые берега, покрытые кустами ольховника и каменной березы.
Вечером возвращаемся в гостиницу.
В предпоследний день перед завершением тура гостям на выбор предлагается два маршрута:
Оба маршрута дальние и предполагают полет на вертолете. Оба предлагают незабываемое зрелище и красивейшие виды.
Про Долину гейзеров слышали, кажется, все.
Это памятник природы мирового значения, одно из самых впечатляющий мест на Земле.
Расположенная в каньоне в бассейне реки Гейзерная, долина богата разнообразными выходами термальных вод и пара.
Здесь есть булькающие грязевые ванны, но больше всего – пульсирующих фонтанов, выстреливающих из недр земли горячую воду.
В Долине гейзеров сложилась своя экосистема, которую тщательно изучают ученые. Здесь есть такие организмы и растения, которых больше нигде не встретить. Чтобы не навредить хрупкой природе долины, туристы передвигаются только по специально проложенным тропам.
Полюбовавшись Долиной гейзеров, туристы на вертолете прибывают прямо в кальдеру вулкана Узон.
Она имеет в диаметре 10 км и, на первый взгляд, выглядит как равнина. Однако при ближайшем знакомстве открываются всякие чудеса вулканического происхождения – горячие фумаролы, грязевые котлы и красивейшие озера, наполненные водой или кислотой, отчего вода приобретает красивый яркий цвет.
Поэтому, находясь в кальдере, надо вести себя очень осторожно. Здесь тоже сложилась своя экосистема, в которую встроены и животные. Можно увидеть, как мелкие виды, так и лисиц и даже медведей. При встрече с медведем надо создать как можно больше шума, это отпугнет косолапого.
После таких приключений самое время расслабиться и отдохнуть. В природном парке «Налычево» все устроено для этого.
Тут есть горячие источники, в которых можно искупаться и получить заряд бодрости. Они имеют также оздоравливающий эффект.
После ужина группа возвращается в город, чтобы ночевать в гостинице.
Второй маршрут – на Курильское озеро, столь же интересен, как и первый.
Это заповедное место славится своей красотой и тем, что тут всегда можно встретить медведей.
Особенно много этих животных в августе, когда начинается большой нерест. В Курильское озеро впадает река Озерная, и ее устье – как раз то место, которое соединяет озеро с океаном, и это единственный путь для нерестящейся рыбы, чтобы добраться до пресной воды.
На этом месте находится научно-исследовательская база, специалисты которой изучают рыб и отслеживают процесс нереста. Они охотно знакомят туристов со своей работой и рассказывают о повадках и образе жизни обитающих тут животных.
Покинув берег Курильского озера, путешественники летят к разрушенной взрывом кальдере вулкана Ксудач, облетая по дороге впечатляющие вершины вулканов Карымский и Малый Семячик.
В кальдере можно наблюдать несколько кратеров, в одном из них расположилось Горячее озеро, вокруг которого туристы совершают пешую прогулку. Открывающиеся виды неизменно вызывают восторг у каждого, кто их видит.
Приятным и расслабляющим завершением дня является посещение Ходуткинских горячих источников, купание в которых восстанавливает силы.
После ужина группа возвращается на место ночевки.
Окончание тура.
Трансфер в аэропорт, прощание.
Наши гости, полные впечатлений, уезжают домой.
Те, кто хочет остаться на Камчатке еще на несколько дней, имеют возможность заказать однодневные экскурсии, чтобы увидеть другие прекрасные места нашего удивительного полуострова.
Тур предусматривает проживание: 5 ночей в гостинице СПА-Лагуна, 4 ночи в глэмпинге под вулканом Толбачик и 1 ночь в глэмпинге на Вилючинском перевале.
О возможности одноместного размещения уточняйте при бронировании.
В глэмпингах предполагается многоместное размещение.
Внимание. Изменение в проживании:
В заезд 01.08-11.08 проживание в гостинице Авача 01.08-02.08, 06.08-08.08, проживание в СПА-Лагуна с 09.08-11.08.
В гостинице Авача нет бассейна.
Трехзвездочный отель «Лагуна» расположен в поселке Паратунка. К услугам гостей бар и терраса, а также ресторан, круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, гости могут отдохнуть в гидромассажной ванне. В отеле проводят развлекательные мероприятия и можно забронировать семейные номера.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак «шведский стол».
Это несколько теплых шатров-спален с удобными кроватями и спальниками. В каждом из них есть деревянные стол и стулья, прикроватные тумбочки и минимальный набор посуды.
Помимо шатров-спален на территории глэмпинга есть отдельная лаунж-палатка для совместных приемов пищи и посиделок, а также палатка с био-туалетом. Все палатки освещаются.
Глэмпинг – это новый комфортный формат отдыха на природе.
Расположенный на Вилючинском перевале, является удобной стартовой площадкой для туристических групп, отправляющихся в двухдневное путешествие к вулканам Мутновский и Горелый.
На территории лагеря расположены уютные отапливаемые шатры, в каждом из которых с комфортом могут разместиться до 7 человек, просторная столовая с незабываемым видом, а так же лучшая на перевале баня, где после путешествия можно расслабиться всей компанией.
Спальник является обязательным атрибутом снаряжения для прохождения данного тура!
Гид/проводник имеет право не взять туриста на маршрут в случае его отсутствия.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура, но является обязательной. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В тур «Вулканы Камчатки» мы принимаем детей от 14 лет только в сопровождении взрослых. Верхняя граница определяется индивидуально, но в среднем это 60 лет. Путешествие подходит для туристов, не имеющих ограничений по здоровью.
Туристам не нужно будет таскать на себе тяжелые рюкзаки.
Все переезды осуществляются на машинах, а во время пеших экскурсий достаточно носить с собой немного вещей.
Ночевок в палатках в туре нет, на природе ночуем в глэмпингах, несколько ночей – в гостинице в Паратунке (завтраки включены).
Все сборы за посещение платных территорий входят в стоимость тура, также, как и проживание в гостинице и питание во время похода.
Гид и повар сопровождают группу.
Однако, когда туристы обедают и ужинают в кафе в Мильково и в гостиницах по меню, это оплачивается ими самостоятельно.
Туристы также сами должны позаботиться о страховке и оплатить ее. Это обязательное условие любого тура на Камчатке.
В туре есть три восхождения на вулканы Мутновский, Горелый и Толбачик. Маршрут не имеет альпинисткой категории, но, как и любой другой подъем, требует выносливость.
Перепад высот во время восхождений на каждый из вулканов, Мутновский и Горелый, составляет около 1000 метров, по времени сам подъем занимает порядка 3 часов. Если в 2022 году обычная тропа восхождения будет недоступна, возможно пойдем альтернативным маршрутом до 25 км или заменим на осмотр другой достопримечательности.
Набор высоты при восхождении на вулкан Толбачик составляет около 1 800 метров, подъем по времени занимает около 7 часов, а протяженность маршрута – 20 километров.
Вы можете прилететь в удобное время – мы встречаем туристов целый день.
Если рейсы прилетают с разницей в час, то нужно будет подождать других туристов – автобусу потребуется 1,5 часа чтобы отвезти одну группу и вернуться за другой.
Но чтобы успеть в первый день на экскурсию на Халактырский пляж, то необходимо спланировать прибытие на Камчатку до 12:00.
В последний день мы так же объединяем туристов, улетающих рейсами с разницей в полтора часа.
Вы можете прилететь в любое время, и присоединиться к туру в первый день – приехать самостоятельно в гостиницу, либо в аэропорт и встретиться с группой.