Е Екатерина

Очень понравилось и локация и сопровождение, каньон с белыми скалами, зеленью - много локаций для красивых фото, прогулка на сапах и приключение и релакс одновременно, отдельное спасибо Борису за профессиональный подход к организации, все продумано и организовано на хорошем уровне!