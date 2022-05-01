А Анастасия 5 Отзыв на: Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд Все прошло замечательно. В декабре того года я так же ездила в Абхазию через это приложение. Некоторые места повторились, некоторые добавились. Что того, что в этот раз все прошло отлично! Отдельная благодарность нашему водителю - удивительным образом держался учитывая какие накладки произошли в организации, которые ге зависели от него, но затормозили время отправки. На его месте другой бы уже психанул. Было видно что он нервничает, но это не отразилось на поездке. Наш гид говорил понятно и местами шутил) отвечал на вопросы и был расположен к диалогу. Был опыт с другими гидами, казалось что они местами даже грубоваты и недовольны. А тут все было приятно и поездка прошла на одном дыхании)) Дегустация в начале пути добавила свой колорит и веселье! В этом году мне больше понравились места проведения дегустаций мёда, вина и сыра. Те ребята, которые рассказывали нам о вине и мёде были более позитивные, с настроением! Было весело одним словом)) Но и погода не подвела! Хотелось даже искупаться)) Однозначно рекомендую именно эту экскурсию в Абхазию - 5 звёзд. Все места которые посетили были по-своему красивы! Цена - качество оправданы! Прошу прощения имён не заполнила у гида и водителя) Желаю всем посетить данную экскурсию! В декабре у нас был дождь, но это не испортило впечатление! А в этом году не навязчивое солнышко) Всем приятных путешествий!

Е Елена 5 Отзыв на: Такая разная Абхазия Нам очень понравилась экскурсия с Астамуром. Программа, комфорт, все на высшем уровне. Советуем, и если будет здесь ещё, обязательно обратимся. Спасибо! ☺️

А Анна 4 Отзыв на: 3 курорта Красной Поляны Добрый день. Побольше бы организационных моментов добавить. Четкое информирование о самом курорте, о спусках деталях, инфраструктуре кафе, где можно перекусить, где что располагается. Очень мало информации. Очень сухо.

Е Елена 5 Отзыв на: Первая прогулка по Новороссийску Добрый день! С огромным удовольствие рекомендую данного гида! Первый раз была в Новороссийске и Людмиле удалось с невероятной лёгкостью влюбить меня в город. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Людмила настолько искусный рассказчик, что окунаешься во все события о которых она повествует. До сих пор с невероятной теплотой вспоминаю нашу встречу! Спасибо огромное за интересную и душевную экскурсию! И очень надеюсь, что мы ещё обязательно встретимся!

И Игорь 5 Отзыв на: 3 курорта Красной Поляны Раздумывали, как ехать в Красную Поляну - самостоятельно или экскурсионно. Т. к. ни разу там не были, приняли решение всё таки взять экскурсию и ни разу не пожалели об этом. Экскурсовод Кристина, открыла много нового и интересного. Очень позитивная, доброжелательная девушка! Экскурсия прошла на одном дыхании. Благодарим за великолепную организацию, мы обязательно вернёмся!

Л Людмила 4 Отзыв на: 3 курорта Красной Поляны Экскурсовод понравилась, добродушная, интересно рассказывала. Но при посещении Курорта Газпром, непростительно не объяснила /умолчала о наличии прекрасной смотровой площадке в ТЦ, с великолепным видом на горы и домики, куда нас завозили, получается, непонятно зачем (в туалет?).

Т Татьяна 5 Отзыв на: Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе Гид- водитель Денис очень общительный и с хорошим чувством юмора. Сплотил всю компанию, было очень весело. Абхазия прекрасна.

П Полина 4 Отзыв на: 3 курорта Красной Поляны Великолепная экскурсия! Большое спасибо гиду Кристине и водителю Эдуарду! Их харизма, доброжелательность и профессионализм, а также сами курорты оставили наилучшие впечатления и приятные воспоминания об отдыхе. Маршрут построен удобно, действительно успели познакомиться со всеми тремя курортами. В предыдущих отзывах туристы ругали дорогой обед, но в "Кавказском дворике" можно выбрать из меню, что доступно. Обычные ресторанные цены. Да, дороговато, но реально вкусно. Мы перекусили вдвоём за 1600 руб. Трипстеру как организатору желаю чётче информировать непосредственного гида о таких договорённостях с клиентами, как тип автобуса или забронированные сиденья. Для меня микроавтобус стал приятным сюрпризом, но некоторые туристы всю дорогу возмущались, потому что накануне организаторы подтвердили большой автобус и другого гида. Из неудобств: я ожидала, что оставшуюся сумму и допуслуги типа подъёмника можно оплатить картой, но оказалось, что только переводом по номеру телефона частному лицу или налом. Это нецивилизованно.

Ю Юлиана 5 Отзыв на: Инстаграм-тур по Большому Сочи Очень классно провели день! Илья нам очень понравился, лайтово рассказывал все ключевые моменты по каждому объекту,с юмором, сделал кучу фото и дал много полезных рекомендаций. Экскурсия длительная, но режим- расслабленный, все в удобном для нас темпе. Спасибо большое.

Н Наталья 5 Отзыв на: Морская прогулка под парусом Данная прогулка прошла отлично. Отплыли ровно по расписанию, перед посадкой нас встретили. Полюбовались прекрасными видами заката, дельфинами и видом на город. К сожалению, горы были затянуты,но это ни сколько не омрачило нашу поездку. Погода в данное время переменчива и не смотря на то, что каждый может воспользоваться пледом,который предоставляют при посадке, всё же рекомендую заранее утеплиться. Спасибо.

А Артём 4 Отзыв на: На квадроциклах к Ивановскому водопаду Хорошая поездка особенно отрезок, когда едешь по старой дороге, вид красивый.

А Антон 5 Отзыв на: Краснодар - первая встреча Отличная экскурсия, знающий, эмоциональный и «живой» экскурсовод. Спасибо за чудесно и познавательно проведённое время.

О Оксана 5 Отзыв на: VIP тур в самое сердце Абхазии: Зимняя Рица и Новый Афон Очень понравился тур! Всё организованно, познавательно и весело! Обязательно поедем ещё!

Н Наталья 5 Отзыв на: Экскурсия по солнечной Абхазии из Сочи Все было чудесно, мы ездили с Леоном: все рассказал, показал, вел машину аккуратно. Много смеялись и очень веусно ели. Спасибо!

И Игорь 4 Отзыв на: 3 курорта Красной Поляны Спасибо гиду за увлекательный рассказ. Все понравилось. Теперь о минусе. Обязательное посещение дегустации мёда и вина, а так же обед в этом же месте, как в старые времена - конвейер. (цены очень высокие, потом очередь чтобы сделать перевод) Если учитывать, что на курорт Красная поляна либо Роза Хутор дают 3,5 часа времени, пообедать можно в любом кафе или столовой с красивым видом(бюджет каждый выберет свой).

И Ирина 5 Отзыв на: Экскурсия по солнечной Абхазии из Сочи Экскурсия была комфортной и интересной. Гид корректировал маршрут под наши предпочтения. Тактично давал необходимое количество времени для знакомства с объектами. Море, горы, каньоны, закат, культурные объекты и дегустация вина-эти составляющие позволят отвлечься от городской суеты, особенно если вы живете в мегаполисе. А гид к тому же знает и любит историю своего региона.

М Мария 5 Отзыв на: Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе Понравилось! Комфортно, что небольшие группы - 7 человек и гид Гайк колоритно и доходчиво объяснял что к чему и почему. Особое спасибо за пунктуальность, четкость маршрута и организацию. Дегустации тоже были в тему. А виды. . красота!

Е Елена 5 Отзыв на: Путешествие в музей-заповедник «Фанагория» Замечательная поездка! Наталья интересный рассказчик и приятный человек. Очень понравилась экскурсия по раскопкам, качественно и информативно, места прекрасные, рекомендуем!

В Виктория 5 Отзыв на: В ритме Сочи! Красоты города и окрестностей Спасибо, все отлично. Анна скорректировала маршрут по нашим пожеланиям. Человек обладает знаниями и клиентоориентированностью! Обратились бы ещё, если приедем 😉