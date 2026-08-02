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Экскурсии по Краснодарскому краю и городам

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Индивидуальные экскурсии

Из Адлера индивидуально - в Гагру и Новый Афон
Из Адлера индивидуально - в Гагру и Новый Афон
от
16150
за всё
Окунуться в историю и традиции Абхазии, увидеть замок принца и рукотворный водопад
Адлер
Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке (индивидуально)
Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке (индивидуально)
от
12065
за всё
Отправиться из Адлера к снежным пикам гор, оценить величие природы и размах олимпийского наследия
Адлер
Южная эстетика: Golubitskoe Estate и Villa Romanov (из Геленджика)
Южная эстетика: Golubitskoe Estate и Villa Romanov (из Геленджика)
25000
за всё
Провести день среди виноградников, красивой архитектуры и c гастрономическими открытиями
Геленджик
Геленджик - первая встреча
Геленджик - первая встреча
5
2 отзыва
5500
за всё
Прогуляться по набережной и познакомиться с историей и культурой города
Геленджик
На джипе из Геленджика - к Грозовым воротам
На джипе из Геленджика - к Грозовым воротам
25000
за всё
Соединить в одной поездке красивые панорамы, водопады и легендарную кинолокацию
Геленджик
Анапа: центр, смотровая площадка и Утришская коса
Анапа: центр, смотровая площадка и Утришская коса
6600
за всё
Узнать историю, увидеть, где начинаются Кавказские горы и заглянуть на винодельню (18+)
Анапа
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
30000
за всё
А ещё несколько аутентичных сёл, водопад и прогулка по Гагре
Сочи
Морская и речная рыбалка в Сочи
Морская и речная рыбалка в Сочи
25000
за всё
Провести день в компании профессионального рыбака и разведать места с лучшим клёвом
Сочи
Голубая бездна, скала Парус, водопад Жане и дольмен Здоровья
Голубая бездна, скала Парус, водопад Жане и дольмен Здоровья
15000
за всё
Оказаться в самых живописных местах Геленджика
Геленджик

Групповые экскурсии

Природные сокровища Абхазии: на джипах из Сочи
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Сочи
2180
за чел.
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Сочи
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Адлера
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Адлера
1540
за чел.
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Адлер
По Сочи - на автобусе-кабриолете «Матрёшка»
По Сочи - на автобусе-кабриолете «Матрёшка»
1300
за чел.
Проехать по курортным районам, посетить дачу Сталина и погулять у моря - из Адлера
Адлер
Велоэкскурсия по Голубой бухте Геленджика
Велоэкскурсия по Голубой бухте Геленджика
2125
за чел.
Проехать по историческим местам района, отправить открытку и попасть на экскурсию в «Батарею Челака»
Геленджик
Йога на сапах
Йога на сапах
2500
за чел.
Поприветствовать или проводить солнце в Геленджикской бухте
Геленджик
«Голубая бездна» - с трансфером из Геленджика
«Голубая бездна» - с трансфером из Геленджика
2500
за чел.
Прогулка по сосновому бору к чарующим видам на побережье
Геленджик
Пицунда: море, сосны и отдых в Голубой лагуне
Пицунда: море, сосны и отдых в Голубой лагуне
2375
за чел.
Провести день на одном из самых живописных пляжей Абхазии - из Адлера
Адлер
Геленджик с высоты: прогулка по терренкуру Маркотха
Геленджик с высоты: прогулка по терренкуру Маркотха
3000
за чел.
Несложный треккинг среди можжевельников с видами на Чёрное море
Геленджик
Верхом к горному водопаду недалеко от Геленджика
Верхом к горному водопаду недалеко от Геленджика
3500
за чел.
Услышать шум леса и увидеть скалы с необычного ракурса
Геленджик

Обзорные по городам

По Сочи - на автобусе-кабриолете «Матрёшка»
По Сочи - на автобусе-кабриолете «Матрёшка»
1300
за чел.
Проехать по курортным районам, посетить дачу Сталина и погулять у моря - из Адлера
Адлер
Знакомство с фермерскими винами Кавказа - из Геленджика
Знакомство с фермерскими винами Кавказа - из Геленджика
14900
за всё
Две винодельни и секреты авторского производства
Геленджик
По Геленджику - в мини-группе
По Геленджику - в мини-группе
5
10 отзывов
1500
за чел.
Увидеть главные символы города и услышать небанальные истории
Геленджик
Краснодар на тарелке
Краснодар на тарелке
1000
за чел.
Знакомство с городом через призму кубанской кухни
Краснодар
Огни Краснодара: ночной маршрут от Красной до Парка облаков
Огни Краснодара: ночной маршрут от Красной до Парка облаков
5
15 отзывов
3100
за чел.
Изучить кубанскую столицу с коренным жителем, поговорить о прошлом, современности и личном
Краснодар
Большая обзорная экскурсия по Большому Сочи + морская прогулка (из Адлера)
Большая обзорная экскурсия по Большому Сочи + морская прогулка (из Адлера)
4.7
3 отзыва
900
за чел.
Почувствовать ритм курорта, который привлекал императоров и вдохновлял писателей
Адлер
Обзорная по Сочи: история и природа (из Сочи или Адлера)
Обзорная по Сочи: история и природа (из Сочи или Адлера)
3.8
291 отзыв
900
за чел.
Сочи — самый популярный курорт на берегу Черного моря. Но какой он на самом деле? Приглашаю вас в путешествие по главным достопримечательностям города...
Сочи
Сочи - яркие краски любимого города
Сочи - яркие краски любимого города
5
2 отзыва
12000
за всё
Навагинская, Морской вокзал, дача Сталина, Мацеста и субтропики Сочинского нацпарка
Сочи
Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности (из Адлера и Сириуса)
Обзорная по Сочи: исторические и природные достопримечательности (из Адлера и Сириуса)
5
3 отзыва
900
за чел.
Увидеть архитектурные шедевры Курортного проспекта и живописные горные ландшафты
Адлер

Билеты

Билет в Древний Рим - для всей семьи: тематический парк в Геленджике
Билет в Древний Рим - для всей семьи: тематический парк в Геленджике
1500
за чел.
Отдать детей в школу гладиаторов, посетить стойбище варваров и помаршировать в строю легионеров
Геленджик
Форелевое хозяйство + шоу стеклодувов: экскурсия из Адлера
Форелевое хозяйство + шоу стеклодувов: экскурсия из Адлера
5
4 отзыва
от
6000
за всё
Подарить себе приятные впечатления и освоить стеклодувное ремесло
Сочи
Билет в интерактивный парк развлечений Magic Park
Билет в интерактивный парк развлечений Magic Park
1500
за чел.
Погрузиться в мир цифровой магии и весело провести время
Сочи
Три курорта с канатной дорогой на пик 2256 м (включено шоу фонтанов)
Три курорта с канатной дорогой на пик 2256 м (включено шоу фонтанов)
4.9
256 отзывов
3000
за чел.
Приглашаем вас посетить три курорта сочинского горного кластера всего за день! «Газпром», «Красная Поляна» и «Роза Хутор» откроются перед вами во всей...
Адлер
Красная Поляна и Роза Хутор с канатной дорогой на выбор + шоу фонтанов
Красная Поляна и Роза Хутор с канатной дорогой на выбор + шоу фонтанов
4.8
217 отзывов
500
за чел.
Давайте уедем подальше от городской суеты и побываем в самых живописных местах Адлерского района! Вы увидите масштабные олимпийские объекты и заворажи...
Адлер
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
8400
за чел.
Адлер
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
5
6 отзывов
900
за чел.
Вы отправитесь в наиболее отдаленный от моря район Сочи — Красную поляну. Она расположена в долине реки Мзымта в окружении хребтов Аибга, Ачишхо и Псе...
Адлер

Водные прогулки

Йога на сапах
Йога на сапах
2500
за чел.
Поприветствовать или проводить солнце в Геленджикской бухте
Геленджик
Морская и речная рыбалка в Сочи
Морская и речная рыбалка в Сочи
25000
за всё
Провести день в компании профессионального рыбака и разведать места с лучшим клёвом
Сочи
Черноморский прованс: Шато Андре + Лефкадия + Дом ароматных трав
Черноморский прованс: Шато Андре + Лефкадия + Дом ароматных трав
17000
за всё
Этногастрономическое путешествие по лучшим винодельням недалеко от Анапы
Анапа
Рыбалка на яхте с капитаном в открытом море
Рыбалка на яхте с капитаном в открытом море
27000
за всё
Встретить бодрое утро в Геленджике и наловить свежей рыбы на обед
Геленджик
Прогулка к Белым скалам на парусной яхте
Прогулка к Белым скалам на парусной яхте
25000
за всё
Романтическое морское приключение в Геленджике
Геленджик
Дневное или вечернее плавание на парусной яхте
Дневное или вечернее плавание на парусной яхте
20000
за всё
По открытому морю в Геленджике
Геленджик
На катере по Чёрному морю - на поиск дельфинов
На катере по Чёрному морю - на поиск дельфинов
4.5
9 отзывов
3200
за чел.
Промчаться по волнам, искупаться и отдохнуть
Сочи
По Геленджику - в мини-группе
По Геленджику - в мини-группе
5
10 отзывов
1500
за чел.
Увидеть главные символы города и услышать небанальные истории
Геленджик
По морю - на роскошной яхте (Сириус, Адлер)
По морю - на роскошной яхте (Сириус, Адлер)
38000
за всё
Отдохнуть на палубе, полюбоваться олимпийским побережьем и Кавказскими горами
Адлер

Туры на автомобиле

Из Адлера индивидуально - в Гагру и Новый Афон
Из Адлера индивидуально - в Гагру и Новый Афон
от
16150
за всё
Окунуться в историю и традиции Абхазии, увидеть замок принца и рукотворный водопад
Адлер
Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке (индивидуально)
Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке (индивидуально)
от
12065
за всё
Отправиться из Адлера к снежным пикам гор, оценить величие природы и размах олимпийского наследия
Адлер
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Сочи
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Сочи
2180
за чел.
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Сочи
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Адлера
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Адлера
1540
за чел.
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Адлер
Южная эстетика: Golubitskoe Estate и Villa Romanov (из Геленджика)
Южная эстетика: Golubitskoe Estate и Villa Romanov (из Геленджика)
25000
за всё
Провести день среди виноградников, красивой архитектуры и c гастрономическими открытиями
Геленджик
На джипе из Геленджика - к Грозовым воротам
На джипе из Геленджика - к Грозовым воротам
25000
за всё
Соединить в одной поездке красивые панорамы, водопады и легендарную кинолокацию
Геленджик
Анапа: центр, смотровая площадка и Утришская коса
Анапа: центр, смотровая площадка и Утришская коса
6600
за всё
Узнать историю, увидеть, где начинаются Кавказские горы и заглянуть на винодельню (18+)
Анапа
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
30000
за всё
А ещё несколько аутентичных сёл, водопад и прогулка по Гагре
Сочи
Морская и речная рыбалка в Сочи
Морская и речная рыбалка в Сочи
25000
за всё
Провести день в компании профессионального рыбака и разведать места с лучшим клёвом
Сочи

Гастрономические туры

Из Адлера индивидуально - в Гагру и Новый Афон
Из Адлера индивидуально - в Гагру и Новый Афон
от
16150
за всё
Окунуться в историю и традиции Абхазии, увидеть замок принца и рукотворный водопад
Адлер
Южная эстетика: Golubitskoe Estate и Villa Romanov (из Геленджика)
Южная эстетика: Golubitskoe Estate и Villa Romanov (из Геленджика)
25000
за всё
Провести день среди виноградников, красивой архитектуры и c гастрономическими открытиями
Геленджик
Анапа: центр, смотровая площадка и Утришская коса
Анапа: центр, смотровая площадка и Утришская коса
6600
за всё
Узнать историю, увидеть, где начинаются Кавказские горы и заглянуть на винодельню (18+)
Анапа
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
Неизбитые места Абхазии: Аацынское ущелье, пещера Хабю и ужин в Апацхе (всё включено)
30000
за всё
А ещё несколько аутентичных сёл, водопад и прогулка по Гагре
Сочи
Черноморский прованс: Шато Андре + Лефкадия + Дом ароматных трав
Черноморский прованс: Шато Андре + Лефкадия + Дом ароматных трав
17000
за всё
Этногастрономическое путешествие по лучшим винодельням недалеко от Анапы
Анапа
Парк Галицкого со вкусом: прогулка и ресторан
Парк Галицкого со вкусом: прогулка и ресторан
7500
за всё
Открыть замысел пространства и завершить прогулку вкусным обедом
Краснодар
С сомелье на винодельню «Скалистый берег» - из Геленджика
С сомелье на винодельню «Скалистый берег» - из Геленджика
15000
за всё
Не просто дегустация, а эстетичное свидание с современным искусством виноделия
Геленджик
День гедониста в «Шато Пино» - из Геленджика
День гедониста в «Шато Пино» - из Геленджика
13775
за всё
Экскурсия по винодельне, дегустация вин и улиток, отдых у инфинити-бассейна
Геленджик
Путешествие из Геленджика: от старинной к современной винодельни (18+)
Путешествие из Геленджика: от старинной к современной винодельни (18+)
15500
за всё
Кубань в бокале: от имперского шампанского к современному вину
Геленджик

Последние отзывы об экскурсиях по Краснодарскому краю

К
По Геленджику - в мини-группе
Дата посещения: 2 авг 2026
Экскурсия замечательная несмотря на жару, интересная и познавательная, гид Алина отвечает на возникшие вопросы, имеет свою позицию на исторические события, для меня это плюс, в общем отлично!
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Е
Из Анапы - в Новороссийск и Абрау Дюрсо за 1 день
Дата посещения: 8 июл 2026
Замечательный гид. Рассказал много про русскую историю.
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Р
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
Дата посещения: 6 июл 2026
Отлично! Очень интересная программа экскурсии, выполнена чётко, на 100%. Все продумано до мелочей. Хороший, доброжелательный экскурсовод, отличный автобус водитель.
Отлично! Очень интересная программа экскурсии, выполнена чётко, на 100%. Все продумано до мелочей. Хороший, доброжелательный экскурсовод,
Отлично! Очень интересная программа экскурсии, выполнена чётко, на 100%. Все продумано до мелочей. Хороший, доброжелательный экскурсовод,
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Е
Прогулка под парусом вдоль побережья Анапы
Дата посещения: 26 июн 2026
Отличная прогулка, спасибо за эмоции и классную прогулку ,пилоту Евгению отдельное спасибо за отличное общение, и прогулку!!!
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К
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Дата посещения: 21 июн 2026
Погружение прошло отлично! Инструктаж-четко и понятно, снаряжение в отличном состоянии. Само погружение прошло легко и интересно: кормили рыб, смотрели якоря, видели краба. С нетерпением ждём фото!
Огромное спасибо инструкторам Алексею, Александру и Игорю!!!
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О
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Дата посещения: 20 июн 2026
Все прекрасно ,гид замечательная.
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А
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Дата посещения: 6 июн 2026
Экскурсия состоялась в июне 2026 года. Прекрасная поездка оставила очень хорошие впечатления и воспоминания. Чудесная природа Краснодарского края в сочетании с увлекательными рассказами Марии запомнятся нам надолго. Отдельное спасибо Марии за безопасные переезды 🙏
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Е
На сапах - по живописному каньону
Дата посещения: 15 июн 2026
Очень понравилось и локация и сопровождение, каньон с белыми скалами, зеленью - много локаций для красивых фото, прогулка на сапах и приключение и релакс одновременно, отдельное спасибо Борису за профессиональный подход к организации, все продумано и организовано на хорошем уровне!
Очень понравилось и локация и сопровождение, каньон с белыми скалами, зеленью - много локаций для красивых
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П
Каньон и водопады Наджиго
Дата посещения: 7 июн 2026
Экскурсия к водопадам Наджиго замечательная, красивая природа, извилистые тропки, величественные водопады. Узнали много интересной информации от нашего проводника Мадина. Спасибо
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ему огромное! Рассказал и показал про местную растительность: деревья, кустарники и цветы, рассказал историю адыгов и многое другое. Экскурсия пролетела незаметно. Были с ребёнком 7 лет, ребёнок очень доволен, попробовал корешки, походил с большущим лопухом как зонтом, попрыгал по камешкам. Все остались довольны)

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У
Краснодар - первая встреча
Дата посещения: 30 мая 2026
Марина, спасибо большое за интереснейший и познавательный рассказ. Узнали много нового об истории нашей страны, Екатеринодара и Краснодара (город Красной
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армии - не знали совсем), о культурной и промышленной эпохе 2-й половины 19 века, и 1-й половине 20 века. Успехов и удачи.

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