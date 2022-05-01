Экскурсии по Краснодарскому краю

Экскурсии в городах Краснодарского края

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Краснодарском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Сочи
Адлер
Анапа
Краснодар
Геленджик
Лазаревское
Новороссийск
Кабардинка
Абрау-Дюрсо
Туапсе
Янтарный
Джубга
Темрюк
Дагомыс

Индивидуальные экскурсии

Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
11000
за всё
Ландшафты Бордо, уголок Прованса и виноградные поля - в авторском туре по изысканным местам региона
Новороссийск
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
от
6500
за всё
Насладиться горными видами и пообщаться с краснокнижной природой Западного Кавказа
Сочи
Индивидуальная морская прогулка из Адлера
Индивидуальная морская прогулка из Адлера
9500
за всё
Прокатиться по Черному морю на комфортабельной парусно-моторной яхте с опытным капитаном
Адлер
Керчь восточная сказка
Керчь восточная сказка
7500
за всё
Анапа
На лошадях - к озеру Церковное
На лошадях - к озеру Церковное
2700
за чел.
Совершить конную прогулку в окрестностях Геленджика и искупаться в живописном озере
Геленджик
Женские истории Краснодара
Женские истории Краснодара
3000
за всё
Интерактивная экскурсия с фотозагадками, играми и викторинами
Краснодар
От Анапы до Кабардинки: на машине к заброшенному кораблю «Рио»
От Анапы до Кабардинки: на машине к заброшенному кораблю «Рио»
от
4455
за всё
Автомобильная поездка до знаменитого сухогруза - с видами на море, виноградники и горные панорамы
Анапа
Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
8000
за всё
Насладиться сказочной природой Краснодарского края и раскрыть тайны древних дольменов
Геленджик
Фотопрогулка по Геленджику
Фотопрогулка по Геленджику
4000
за всё
Пройтись по морской набережной и живописным местечкам города - и получить на память душевные снимки
Геленджик

Групповые экскурсии

3 города за один день
3 города за один день
1500
за чел.
Анапа
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
3850
за чел.
Отправляемся открывать и изучать сокровища Восточной Абхазии
Адлер
Большой Утриш Природа и кипарисовое озеро
Большой Утриш Природа и кипарисовое озеро
1000
за чел.
Анапа
Сокровища Апсны: путешествие по Золотому кольцу Абхазии из Сочи
Сокровища Апсны: путешествие по Золотому кольцу Абхазии из Сочи
5
15 отзывов
от
1400
за чел.
Давайте отправимся в солнечный и гостеприимный край - Абхазию, известную как Страна души! Неповторимые природные
Сочи
«Три лика Абхазии» - тур на озеро Рица с застольем и песнями
«Три лика Абхазии» - тур на озеро Рица с застольем и песнями
3700
за чел.
Абхазия, как истинная женщина, многогранна и неповторима
Адлер
Вечер в Олимпийском парке под песни фонтанов
Вечер в Олимпийском парке под песни фонтанов
4.6
31 отзыв
800
за чел.
Олимпийский парк окружен горами и морем, представляет архитектурный интерес, а вечером красиво подсвечивается
Сочи
Прогулка под парусом в мини-группе
Прогулка под парусом в мини-группе
1500
за чел.
Выйти в Черное море на белоснежной яхте и понаблюдать за дельфинами
Адлер
Из Сочи в Геленджик и Анапу с посещением винодельни
Из Сочи в Геленджик и Анапу с посещением винодельни
10000
за чел.
Комфортная и увлекательная экскурсия, с возможным трансфером из аэропорта Сочи или любого другого места этого города
Сочи
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
4.8
60 отзывов
2300
за чел.
Наша экскурсия «Золотая Абхазия» подойдет для вас и вашей компании, если вы хотите увидеть все знаковые
Сочи

Обзорные по городам

Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
3500
за всё
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Анапа
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
12000
за всё
Племенной форелеводческий завод «Адлер» - одно из крупнейших предприятий в России
Адлер
Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии из Сочи
Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии из Сочи
2500
за чел.
Я создал максимально полную программу для знакомства со страной души
Сочи
От ротонды до ротонды
От ротонды до ротонды
3000
за всё
Мы встретимся в ротонде у Морского вокзала и не спеша прогуляемся до ротонды парка Фрунзе
Сочи
Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов (из Красной Поляны)
Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов (из Красной Поляны)
от
12000
за всё
Смешанная - автомобильная и пешеходная
Сочи
Обзорная экскурсия по Сочи (из Красной Поляны)
Обзорная экскурсия по Сочи (из Красной Поляны)
от
14500
за всё
Смешанная - автомобильная и пешеходная
Сочи
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (в мини-группе)
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (в мини-группе)
2100
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Сочи
Красная поляна и Олимпийский парк
Красная поляна и Олимпийский парк
от
18000
за всё
Смешанная - автомобильная и пешеходная, с подьемом по канатной дороге и прогулкой на гольф-карах
Сочи
Обзорная экскурсия по Сочи
Обзорная экскурсия по Сочи
от
12000
за всё
Смешанная - автомобильная и пешеходная
Сочи

Билеты

Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром + канатная дорога
Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром + канатная дорога
4.9
19 отзывов
1000
за чел.
Сочи - это не только отдых на побережье Черного моря, но и горнолыжные курорты
Адлер
"Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром": авторская экскурсия
"Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром": авторская экскурсия
4.9
47 отзывов
1000
за чел.
Предлагаем вам посетить три курорта сочинского горного кластера всего за день! "Красная Поляна", "Роза Хутор"
Сочи
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
3790
за чел.
Адлер
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
5
1 отзыв
3790
за чел.
Сочи

Водные прогулки

Индивидуальная морская прогулка из Адлера
Индивидуальная морская прогулка из Адлера
9500
за всё
Прокатиться по Черному морю на комфортабельной парусно-моторной яхте с опытным капитаном
Адлер
Рыбалка в открытом море
Рыбалка в открытом море
4.7
3 отзыва
от
1500
за чел.
Морская прогулка на катере по Черному морю с остановками на рыбалку и купание
Сочи
Прогулка под парусом в мини-группе
Прогулка под парусом в мини-группе
1500
за чел.
Выйти в Черное море на белоснежной яхте и понаблюдать за дельфинами
Адлер
Морская рыбалка с приготовлением улова
Морская рыбалка с приготовлением улова
1499
за чел.
Трехчасовая морская рыбалка на двухпалубном катере с приготовлением улова на борту
Сочи
Весна в Сочи: загадки и достопримечательности
Весна в Сочи: загадки и достопримечательности
42291
за чел.
Погулять по цветущему городу, побывать в ущельях, прокатиться на яхте
Сочи
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
2000
за чел.
Покорить необычный водный транспорт, проплыть вдоль живописных скал и получить классные фото
Геленджик
От ротонды до ротонды
От ротонды до ротонды
3000
за всё
Мы встретимся в ротонде у Морского вокзала и не спеша прогуляемся до ротонды парка Фрунзе
Сочи
Морская прогулка на яхте
Морская прогулка на яхте
1400
за чел.
Морская прогулка на катере по Черному морю
Сочи
Морская прогулка на катере
Морская прогулка на катере
5000
за всё
Проплыть вдоль берегов курорта, насладиться плеском волн и послушать рассказы капитана
Сочи

Туры на автомобиле

Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
11000
за всё
Ландшафты Бордо, уголок Прованса и виноградные поля - в авторском туре по изысканным местам региона
Новороссийск
От Анапы до Кабардинки: на машине к заброшенному кораблю «Рио»
От Анапы до Кабардинки: на машине к заброшенному кораблю «Рио»
от
4455
за всё
Автомобильная поездка до знаменитого сухогруза - с видами на море, виноградники и горные панорамы
Анапа
Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
8000
за всё
Насладиться сказочной природой Краснодарского края и раскрыть тайны древних дольменов
Геленджик
Кипарисовое озеро и Африканская деревня из Анапы
Кипарисовое озеро и Африканская деревня из Анапы
4550
за всё
Посетить живописное озеро Сукко и этнографический комплекс в африканском стиле за 1 день
Анапа
Рыбалка в открытом море
Рыбалка в открытом море
4.7
3 отзыва
от
1500
за чел.
Морская прогулка на катере по Черному морю с остановками на рыбалку и купание
Сочи
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
3500
за всё
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Анапа
Джанхот - райский уголок
Джанхот - райский уголок
6500
за всё
Посетить усадьбу Короленко, прогуляться по сосновому бору и сделать фото со скалой Парус
Новороссийск
Чары Абхазии
Чары Абхазии
11900
за всё
Увидеть символы региона и прочувствовать страну души
Лазаревское
Чары Абхазии
Чары Абхазии
11900
за всё
Увидеть символы региона и прочувствовать страну души
Туапсе

Гастрономические туры

Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
11000
за всё
Ландшафты Бордо, уголок Прованса и виноградные поля - в авторском туре по изысканным местам региона
Новороссийск
«Три лика Абхазии» - тур на озеро Рица с застольем и песнями
«Три лика Абхазии» - тур на озеро Рица с застольем и песнями
3700
за чел.
Абхазия, как истинная женщина, многогранна и неповторима
Адлер
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
8900
за всё
Открыть завораживающие панорамы, посетить необычную экозону и познакомиться с миром местных вин
Абрау-Дюрсо
Из Сочи в Геленджик и Анапу с посещением винодельни
Из Сочи в Геленджик и Анапу с посещением винодельни
10000
за чел.
Комфортная и увлекательная экскурсия, с возможным трансфером из аэропорта Сочи или любого другого места этого города
Сочи
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
8900
за всё
Открыть завораживающие панорамы, посетить необычную экозону и познакомиться с миром местных вин
Новороссийск
Неповторимый колорит Абхазии на минивэне
Неповторимый колорит Абхазии на минивэне
5
1 отзыв
2300
за чел.
Добро пожаловать на наше путешествие к жемчужине этой страны, озеру Рица
Сочи
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
8000
за всё
Среди покрытых зеленью гор Кавказа, недалеко от Мацесты, в одном из красивейших мест с живописными пейзажами находится
Адлер
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
12000
за всё
Племенной форелеводческий завод «Адлер» - одно из крупнейших предприятий в России
Адлер
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка, Гай-Кодзор
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка, Гай-Кодзор
7500
за всё
За один день вы увидите три топовые винодельни которые оставят после экскурсии
Анапа

Экскурсионные туры на несколько дней

В Сочи солнечный уикенд
В Сочи солнечный уикенд
12100
за чел.
Побывать в знаковых местах города, пройтись по набережной и подняться в горы
Сочи
Природа и спорт Сочи: Олимпийский парк, Красная Поляна и гора Ахун
Природа и спорт Сочи: Олимпийский парк, Красная Поляна и гора Ахун
20900
за чел.
Прокатиться по канатной дороге Красной Поляны и погулять по Агурскому ущелью
Сочи
Весна в Сочи: загадки и достопримечательности
Весна в Сочи: загадки и достопримечательности
42291
за чел.
Погулять по цветущему городу, побывать в ущельях, прокатиться на яхте
Сочи
Поход по природному парку «Большой Тхач»
Поход по природному парку «Большой Тхач»
28000
за чел.
Побыть вдали от шума городов, покорить вершины и пройти по заповеднику
Краснодар
Поход на Большой Тхач
Поход на Большой Тхач
23760
за чел.
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Краснодар
Маршрут №30: поход через горы к морю
Маршрут №30: поход через горы к морю
26500
за чел.
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
Краснодар
Трехдневный тур в Абхазию из Сочи
Трехдневный тур в Абхазию из Сочи
25000
за чел.
За 3 дня мы познакомимся с абхазской кухней и укладом жизни абхазской деревни
Сочи
Весь Крым за два дня
Весь Крым за два дня
4.6
46 отзывов
5500
за чел.
Приглашаем вас с комфортом посетить три основных курорта Крыма, насладиться архитектурой, прикоснуться к их богатой
Анапа
VIP-круиз в Новороссийск из Сочи
VIP-круиз в Новороссийск из Сочи
60000
за всё
Адлер

Последние отзывы об экскурсиях по Краснодарскому краю

  • А
    Анастасия
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Все прошло замечательно. В декабре того года я так же ездила в Абхазию через это приложение. Некоторые места повторились, некоторые добавились. Что того, что в этот раз все прошло отлично! Отдельная благодарность нашему водителю - удивительным образом держался учитывая какие накладки произошли в организации, которые ге зависели от него, но затормозили время отправки. На его месте другой бы уже психанул. Было видно что он нервничает, но это не отразилось на поездке. Наш гид говорил понятно и местами шутил) отвечал на вопросы и был расположен к диалогу. Был опыт с другими гидами, казалось что они местами даже грубоваты и недовольны. А тут все было приятно и поездка прошла на одном дыхании)) Дегустация в начале пути добавила свой колорит и веселье! В этом году мне больше понравились места проведения дегустаций мёда, вина и сыра. Те ребята, которые рассказывали нам о вине и мёде были более позитивные, с настроением! Было весело одним словом)) Но и погода не подвела! Хотелось даже искупаться)) Однозначно рекомендую именно эту экскурсию в Абхазию - 5 звёзд. Все места которые посетили были по-своему красивы! Цена - качество оправданы! Прошу прощения имён не заполнила у гида и водителя) Желаю всем посетить данную экскурсию! В декабре у нас был дождь, но это не испортило впечатление! А в этом году не навязчивое солнышко) Всем приятных путешествий!
  • Е
    Елена
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Такая разная Абхазия
    Нам очень понравилась экскурсия с Астамуром. Программа, комфорт, все на высшем уровне. Советуем, и если будет здесь ещё, обязательно обратимся. Спасибо! ☺️
  • А
    Анна
    1 мая 2022
    4
    Отзыв на: 3 курорта Красной Поляны
    Добрый день. Побольше бы организационных моментов добавить. Четкое информирование о самом курорте, о спусках деталях, инфраструктуре кафе, где можно перекусить, где что располагается. Очень мало информации. Очень сухо.
  • Е
    Елена
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Первая прогулка по Новороссийску
    Добрый день! С огромным удовольствие рекомендую данного гида! Первый раз была в Новороссийске и Людмиле удалось с невероятной лёгкостью влюбить меня в город. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Людмила настолько искусный рассказчик, что окунаешься во все события о которых она повествует. До сих пор с невероятной теплотой вспоминаю нашу встречу! Спасибо огромное за интересную и душевную экскурсию! И очень надеюсь, что мы ещё обязательно встретимся!
  • И
    Игорь
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: 3 курорта Красной Поляны
    Раздумывали, как ехать в Красную Поляну - самостоятельно или экскурсионно. Т. к. ни разу там не были, приняли решение всё таки взять экскурсию и ни разу не пожалели об этом. Экскурсовод Кристина, открыла много нового и интересного. Очень позитивная, доброжелательная девушка! Экскурсия прошла на одном дыхании. Благодарим за великолепную организацию, мы обязательно вернёмся!
  • Л
    Людмила
    1 мая 2022
    4
    Отзыв на: 3 курорта Красной Поляны
    Экскурсовод понравилась, добродушная, интересно рассказывала. Но при посещении Курорта Газпром, непростительно не объяснила /умолчала о наличии прекрасной смотровой площадке в ТЦ, с великолепным видом на горы и домики, куда нас завозили, получается, непонятно зачем (в туалет?).
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Гид- водитель Денис очень общительный и с хорошим чувством юмора. Сплотил всю компанию, было очень весело. Абхазия прекрасна.
  • П
    Полина
    1 мая 2022
    4
    Отзыв на: 3 курорта Красной Поляны
    Великолепная экскурсия! Большое спасибо гиду Кристине и водителю Эдуарду! Их харизма, доброжелательность и профессионализм, а также сами курорты оставили наилучшие впечатления и приятные воспоминания об отдыхе. Маршрут построен удобно, действительно успели познакомиться со всеми тремя курортами. В предыдущих отзывах туристы ругали дорогой обед, но в "Кавказском дворике" можно выбрать из меню, что доступно. Обычные ресторанные цены. Да, дороговато, но реально вкусно. Мы перекусили вдвоём за 1600 руб. Трипстеру как организатору желаю чётче информировать непосредственного гида о таких договорённостях с клиентами, как тип автобуса или забронированные сиденья. Для меня микроавтобус стал приятным сюрпризом, но некоторые туристы всю дорогу возмущались, потому что накануне организаторы подтвердили большой автобус и другого гида. Из неудобств: я ожидала, что оставшуюся сумму и допуслуги типа подъёмника можно оплатить картой, но оказалось, что только переводом по номеру телефона частному лицу или налом. Это нецивилизованно.
  • Ю
    Юлиана
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Инстаграм-тур по Большому Сочи
    Очень классно провели день! Илья нам очень понравился, лайтово рассказывал все ключевые моменты по каждому объекту,с юмором, сделал кучу фото и дал много полезных рекомендаций. Экскурсия длительная, но режим- расслабленный, все в удобном для нас темпе. Спасибо большое.
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Морская прогулка под парусом
    Данная прогулка прошла отлично. Отплыли ровно по расписанию, перед посадкой нас встретили. Полюбовались прекрасными видами заката, дельфинами и видом на город. К сожалению, горы были затянуты,но это ни сколько не омрачило нашу поездку. Погода в данное время переменчива и не смотря на то, что каждый может воспользоваться пледом,который предоставляют при посадке, всё же рекомендую заранее утеплиться. Спасибо.
  • А
    Артём
    30 апреля 2022
    4
    Отзыв на: На квадроциклах к Ивановскому водопаду
    Хорошая поездка особенно отрезок, когда едешь по старой дороге, вид красивый.
  • А
    Антон
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Краснодар - первая встреча
    Отличная экскурсия, знающий, эмоциональный и «живой» экскурсовод. Спасибо за чудесно и познавательно проведённое время.
  • О
    Оксана
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: VIP тур в самое сердце Абхазии: Зимняя Рица и Новый Афон
    Очень понравился тур! Всё организованно, познавательно и весело! Обязательно поедем ещё!
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Экскурсия по солнечной Абхазии из Сочи
    Все было чудесно, мы ездили с Леоном: все рассказал, показал, вел машину аккуратно. Много смеялись и очень веусно ели. Спасибо!
  • И
    Игорь
    30 апреля 2022
    4
    Отзыв на: 3 курорта Красной Поляны
    Спасибо гиду за увлекательный рассказ. Все понравилось. Теперь о минусе. Обязательное посещение дегустации мёда и вина, а так же обед в этом же месте, как в старые времена - конвейер. (цены очень высокие, потом очередь чтобы сделать перевод) Если учитывать, что на курорт Красная поляна либо Роза Хутор дают 3,5 часа времени, пообедать можно в любом кафе или столовой с красивым видом(бюджет каждый выберет свой).
  • И
    Ирина
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Экскурсия по солнечной Абхазии из Сочи
    Экскурсия была комфортной и интересной. Гид корректировал маршрут под наши предпочтения. Тактично давал необходимое количество времени для знакомства с объектами. Море, горы, каньоны, закат, культурные объекты и дегустация вина-эти составляющие позволят отвлечься от городской суеты, особенно если вы живете в мегаполисе. А гид к тому же знает и любит историю своего региона.
  • М
    Мария
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
    Понравилось! Комфортно, что небольшие группы - 7 человек и гид Гайк колоритно и доходчиво объяснял что к чему и почему. Особое спасибо за пунктуальность, четкость маршрута и организацию. Дегустации тоже были в тему. А виды. . красота!
  • Е
    Елена
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
    Замечательная поездка! Наталья интересный рассказчик и приятный человек. Очень понравилась экскурсия по раскопкам, качественно и информативно, места прекрасные, рекомендуем!
  • В
    Виктория
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: В ритме Сочи! Красоты города и окрестностей
    Спасибо, все отлично. Анна скорректировала маршрут по нашим пожеланиям. Человек обладает знаниями и клиентоориентированностью! Обратились бы ещё, если приедем 😉
  • Е
    Елена
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Город-сказка Сочи
    Экскурсия очень понравилась. Елена отличный собеседник. Прогулка была приятной.
ХОРОШО
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