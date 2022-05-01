Экскурсии в городах Краснодарского края
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Краснодарском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
11000
₽
за всё
Ландшафты Бордо, уголок Прованса и виноградные поля - в авторском туре по изысканным местам региона
от
6500
₽
за всё
Насладиться горными видами и пообщаться с краснокнижной природой Западного Кавказа
9500
₽
за всё
Прокатиться по Черному морю на комфортабельной парусно-моторной яхте с опытным капитаном
2700
₽
за чел.
Совершить конную прогулку в окрестностях Геленджика и искупаться в живописном озере
3000
₽
за всё
Интерактивная экскурсия с фотозагадками, играми и викторинами
от
4455
₽
за всё
Автомобильная поездка до знаменитого сухогруза - с видами на море, виноградники и горные панорамы
8000
₽
за всё
Насладиться сказочной природой Краснодарского края и раскрыть тайны древних дольменов
4000
₽
за всё
Пройтись по морской набережной и живописным местечкам города - и получить на память душевные снимки
Групповые экскурсии
3850
₽
за чел.
Отправляемся открывать и изучать сокровища Восточной Абхазии
5
15 отзывов
от
1400
₽
за чел.
Давайте отправимся в солнечный и гостеприимный край - Абхазию, известную как Страна души! Неповторимые природные
3700
₽
за чел.
Абхазия, как истинная женщина, многогранна и неповторима
4.6
31 отзыв
800
₽
за чел.
Олимпийский парк окружен горами и морем, представляет архитектурный интерес, а вечером красиво подсвечивается
1500
₽
за чел.
Выйти в Черное море на белоснежной яхте и понаблюдать за дельфинами
10000
₽
за чел.
Комфортная и увлекательная экскурсия, с возможным трансфером из аэропорта Сочи или любого другого места этого города
4.8
60 отзывов
2300
₽
за чел.
Наша экскурсия «Золотая Абхазия» подойдет для вас и вашей компании, если вы хотите увидеть все знаковые
Обзорные по городам
3500
₽
за всё
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
12000
₽
за всё
Племенной форелеводческий завод «Адлер» - одно из крупнейших предприятий в России
2500
₽
за чел.
Я создал максимально полную программу для знакомства со страной души
3000
₽
за всё
Мы встретимся в ротонде у Морского вокзала и не спеша прогуляемся до ротонды парка Фрунзе
от
12000
₽
за всё
Смешанная - автомобильная и пешеходная
от
14500
₽
за всё
Смешанная - автомобильная и пешеходная
от
18000
₽
за всё
Смешанная - автомобильная и пешеходная, с подьемом по канатной дороге и прогулкой на гольф-карах
Билеты
4.9
19 отзывов
1000
₽
за чел.
Сочи - это не только отдых на побережье Черного моря, но и горнолыжные курорты
4.9
47 отзывов
1000
₽
за чел.
Предлагаем вам посетить три курорта сочинского горного кластера всего за день! "Красная Поляна", "Роза Хутор"
Водные прогулки
9500
₽
за всё
Прокатиться по Черному морю на комфортабельной парусно-моторной яхте с опытным капитаном
4.7
3 отзыва
от
1500
₽
за чел.
Морская прогулка на катере по Черному морю с остановками на рыбалку и купание
1500
₽
за чел.
Выйти в Черное море на белоснежной яхте и понаблюдать за дельфинами
1499
₽
за чел.
Трехчасовая морская рыбалка на двухпалубном катере с приготовлением улова на борту
42291
₽
за чел.
Погулять по цветущему городу, побывать в ущельях, прокатиться на яхте
2000
₽
за чел.
Покорить необычный водный транспорт, проплыть вдоль живописных скал и получить классные фото
3000
₽
за всё
Мы встретимся в ротонде у Морского вокзала и не спеша прогуляемся до ротонды парка Фрунзе
5000
₽
за всё
Проплыть вдоль берегов курорта, насладиться плеском волн и послушать рассказы капитана
Туры на автомобиле
11000
₽
за всё
Ландшафты Бордо, уголок Прованса и виноградные поля - в авторском туре по изысканным местам региона
от
4455
₽
за всё
Автомобильная поездка до знаменитого сухогруза - с видами на море, виноградники и горные панорамы
8000
₽
за всё
Насладиться сказочной природой Краснодарского края и раскрыть тайны древних дольменов
4550
₽
за всё
Посетить живописное озеро Сукко и этнографический комплекс в африканском стиле за 1 день
4.7
3 отзыва
от
1500
₽
за чел.
Морская прогулка на катере по Черному морю с остановками на рыбалку и купание
3500
₽
за всё
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
6500
₽
за всё
Посетить усадьбу Короленко, прогуляться по сосновому бору и сделать фото со скалой Парус
Гастрономические туры
11000
₽
за всё
Ландшафты Бордо, уголок Прованса и виноградные поля - в авторском туре по изысканным местам региона
3700
₽
за чел.
Абхазия, как истинная женщина, многогранна и неповторима
8900
₽
за всё
Открыть завораживающие панорамы, посетить необычную экозону и познакомиться с миром местных вин
10000
₽
за чел.
Комфортная и увлекательная экскурсия, с возможным трансфером из аэропорта Сочи или любого другого места этого города
8900
₽
за всё
Открыть завораживающие панорамы, посетить необычную экозону и познакомиться с миром местных вин
5
1 отзыв
2300
₽
за чел.
Добро пожаловать на наше путешествие к жемчужине этой страны, озеру Рица
8000
₽
за всё
Среди покрытых зеленью гор Кавказа, недалеко от Мацесты, в одном из красивейших мест с живописными пейзажами находится
12000
₽
за всё
Племенной форелеводческий завод «Адлер» - одно из крупнейших предприятий в России
7500
₽
за всё
За один день вы увидите три топовые винодельни которые оставят после экскурсии
Экскурсионные туры на несколько дней
12100
₽
за чел.
Побывать в знаковых местах города, пройтись по набережной и подняться в горы
20900
₽
за чел.
Прокатиться по канатной дороге Красной Поляны и погулять по Агурскому ущелью
42291
₽
за чел.
Погулять по цветущему городу, побывать в ущельях, прокатиться на яхте
28000
₽
за чел.
Побыть вдали от шума городов, покорить вершины и пройти по заповеднику
23760
₽
за чел.
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
26500
₽
за чел.
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
25000
₽
за чел.
За 3 дня мы познакомимся с абхазской кухней и укладом жизни абхазской деревни
4.6
46 отзывов
5500
₽
за чел.
Приглашаем вас с комфортом посетить три основных курорта Крыма, насладиться архитектурой, прикоснуться к их богатой
Последние отзывы об экскурсиях по Краснодарскому краю
- ААнастасия1 мая 2022Отзыв на: Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звездВсе прошло замечательно. В декабре того года я так же ездила в Абхазию через это приложение. Некоторые места повторились, некоторые добавились. Что того, что в этот раз все прошло отлично! Отдельная благодарность нашему водителю - удивительным образом держался учитывая какие накладки произошли в организации, которые ге зависели от него, но затормозили время отправки. На его месте другой бы уже психанул. Было видно что он нервничает, но это не отразилось на поездке. Наш гид говорил понятно и местами шутил) отвечал на вопросы и был расположен к диалогу. Был опыт с другими гидами, казалось что они местами даже грубоваты и недовольны. А тут все было приятно и поездка прошла на одном дыхании)) Дегустация в начале пути добавила свой колорит и веселье! В этом году мне больше понравились места проведения дегустаций мёда, вина и сыра. Те ребята, которые рассказывали нам о вине и мёде были более позитивные, с настроением! Было весело одним словом)) Но и погода не подвела! Хотелось даже искупаться)) Однозначно рекомендую именно эту экскурсию в Абхазию - 5 звёзд. Все места которые посетили были по-своему красивы! Цена - качество оправданы! Прошу прощения имён не заполнила у гида и водителя) Желаю всем посетить данную экскурсию! В декабре у нас был дождь, но это не испортило впечатление! А в этом году не навязчивое солнышко) Всем приятных путешествий!
- ЕЕлена1 мая 2022Отзыв на: Такая разная АбхазияНам очень понравилась экскурсия с Астамуром. Программа, комфорт, все на высшем уровне. Советуем, и если будет здесь ещё, обязательно обратимся. Спасибо! ☺️
- ААнна1 мая 2022Добрый день. Побольше бы организационных моментов добавить. Четкое информирование о самом курорте, о спусках деталях, инфраструктуре кафе, где можно перекусить, где что располагается. Очень мало информации. Очень сухо.
- ЕЕлена1 мая 2022Отзыв на: Первая прогулка по НовороссийскуДобрый день! С огромным удовольствие рекомендую данного гида! Первый раз была в Новороссийске и Людмиле удалось с невероятной лёгкостью влюбить меня в город. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Людмила настолько искусный рассказчик, что окунаешься во все события о которых она повествует. До сих пор с невероятной теплотой вспоминаю нашу встречу! Спасибо огромное за интересную и душевную экскурсию! И очень надеюсь, что мы ещё обязательно встретимся!
- ИИгорь1 мая 2022Раздумывали, как ехать в Красную Поляну - самостоятельно или экскурсионно. Т. к. ни разу там не были, приняли решение всё таки взять экскурсию и ни разу не пожалели об этом. Экскурсовод Кристина, открыла много нового и интересного. Очень позитивная, доброжелательная девушка! Экскурсия прошла на одном дыхании. Благодарим за великолепную организацию, мы обязательно вернёмся!
- ЛЛюдмила1 мая 2022Экскурсовод понравилась, добродушная, интересно рассказывала. Но при посещении Курорта Газпром, непростительно не объяснила /умолчала о наличии прекрасной смотровой площадке в ТЦ, с великолепным видом на горы и домики, куда нас завозили, получается, непонятно зачем (в туалет?).
- ТТатьяна1 мая 2022Гид- водитель Денис очень общительный и с хорошим чувством юмора. Сплотил всю компанию, было очень весело. Абхазия прекрасна.
- ППолина1 мая 2022Великолепная экскурсия! Большое спасибо гиду Кристине и водителю Эдуарду! Их харизма, доброжелательность и профессионализм, а также сами курорты оставили наилучшие впечатления и приятные воспоминания об отдыхе. Маршрут построен удобно, действительно успели познакомиться со всеми тремя курортами. В предыдущих отзывах туристы ругали дорогой обед, но в "Кавказском дворике" можно выбрать из меню, что доступно. Обычные ресторанные цены. Да, дороговато, но реально вкусно. Мы перекусили вдвоём за 1600 руб. Трипстеру как организатору желаю чётче информировать непосредственного гида о таких договорённостях с клиентами, как тип автобуса или забронированные сиденья. Для меня микроавтобус стал приятным сюрпризом, но некоторые туристы всю дорогу возмущались, потому что накануне организаторы подтвердили большой автобус и другого гида. Из неудобств: я ожидала, что оставшуюся сумму и допуслуги типа подъёмника можно оплатить картой, но оказалось, что только переводом по номеру телефона частному лицу или налом. Это нецивилизованно.
- ЮЮлиана30 апреля 2022Отзыв на: Инстаграм-тур по Большому СочиОчень классно провели день! Илья нам очень понравился, лайтово рассказывал все ключевые моменты по каждому объекту,с юмором, сделал кучу фото и дал много полезных рекомендаций. Экскурсия длительная, но режим- расслабленный, все в удобном для нас темпе. Спасибо большое.
- ННаталья30 апреля 2022Отзыв на: Морская прогулка под парусомДанная прогулка прошла отлично. Отплыли ровно по расписанию, перед посадкой нас встретили. Полюбовались прекрасными видами заката, дельфинами и видом на город. К сожалению, горы были затянуты,но это ни сколько не омрачило нашу поездку. Погода в данное время переменчива и не смотря на то, что каждый может воспользоваться пледом,который предоставляют при посадке, всё же рекомендую заранее утеплиться. Спасибо.
- ААртём30 апреля 2022Отзыв на: На квадроциклах к Ивановскому водопадуХорошая поездка особенно отрезок, когда едешь по старой дороге, вид красивый.
- ААнтон30 апреля 2022Отзыв на: Краснодар - первая встречаОтличная экскурсия, знающий, эмоциональный и «живой» экскурсовод. Спасибо за чудесно и познавательно проведённое время.
- ООксана30 апреля 2022Очень понравился тур! Всё организованно, познавательно и весело! Обязательно поедем ещё!
- ННаталья30 апреля 2022Отзыв на: Экскурсия по солнечной Абхазии из СочиВсе было чудесно, мы ездили с Леоном: все рассказал, показал, вел машину аккуратно. Много смеялись и очень веусно ели. Спасибо!
- ИИгорь30 апреля 2022Спасибо гиду за увлекательный рассказ. Все понравилось. Теперь о минусе. Обязательное посещение дегустации мёда и вина, а так же обед в этом же месте, как в старые времена - конвейер. (цены очень высокие, потом очередь чтобы сделать перевод) Если учитывать, что на курорт Красная поляна либо Роза Хутор дают 3,5 часа времени, пообедать можно в любом кафе или столовой с красивым видом(бюджет каждый выберет свой).
- ИИрина30 апреля 2022Отзыв на: Экскурсия по солнечной Абхазии из СочиЭкскурсия была комфортной и интересной. Гид корректировал маршрут под наши предпочтения. Тактично давал необходимое количество времени для знакомства с объектами. Море, горы, каньоны, закат, культурные объекты и дегустация вина-эти составляющие позволят отвлечься от городской суеты, особенно если вы живете в мегаполисе. А гид к тому же знает и любит историю своего региона.
- ММария30 апреля 2022Понравилось! Комфортно, что небольшие группы - 7 человек и гид Гайк колоритно и доходчиво объяснял что к чему и почему. Особое спасибо за пунктуальность, четкость маршрута и организацию. Дегустации тоже были в тему. А виды. . красота!
- ЕЕлена30 апреля 2022Замечательная поездка! Наталья интересный рассказчик и приятный человек. Очень понравилась экскурсия по раскопкам, качественно и информативно, места прекрасные, рекомендуем!
- ВВиктория30 апреля 2022Спасибо, все отлично. Анна скорректировала маршрут по нашим пожеланиям. Человек обладает знаниями и клиентоориентированностью! Обратились бы ещё, если приедем 😉
- ЕЕлена30 апреля 2022Отзыв на: Город-сказка СочиЭкскурсия очень понравилась. Елена отличный собеседник. Прогулка была приятной.