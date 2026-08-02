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Индивидуальные экскурсии
от
16150
₽
за всё
Окунуться в историю и традиции Абхазии, увидеть замок принца и рукотворный водопад
Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке (индивидуально)
от
12065
₽
за всё
Отправиться из Адлера к снежным пикам гор, оценить величие природы и размах олимпийского наследия
25000
₽
за всё
Провести день среди виноградников, красивой архитектуры и c гастрономическими открытиями
5
2 отзыва
5500
₽
за всё
Прогуляться по набережной и познакомиться с историей и культурой города
25000
₽
за всё
Соединить в одной поездке красивые панорамы, водопады и легендарную кинолокацию
6600
₽
за всё
Узнать историю, увидеть, где начинаются Кавказские горы и заглянуть на винодельню (18+)
30000
₽
за всё
А ещё несколько аутентичных сёл, водопад и прогулка по Гагре
25000
₽
за всё
Провести день в компании профессионального рыбака и разведать места с лучшим клёвом
15000
₽
за всё
Оказаться в самых живописных местах Геленджика
Групповые экскурсии
2180
₽
за чел.
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
1540
₽
за чел.
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
1300
₽
за чел.
Проехать по курортным районам, посетить дачу Сталина и погулять у моря - из Адлера
2125
₽
за чел.
Проехать по историческим местам района, отправить открытку и попасть на экскурсию в «Батарею Челака»
2500
₽
за чел.
Прогулка по сосновому бору к чарующим видам на побережье
2375
₽
за чел.
Провести день на одном из самых живописных пляжей Абхазии - из Адлера
3000
₽
за чел.
Несложный треккинг среди можжевельников с видами на Чёрное море
3500
₽
за чел.
Услышать шум леса и увидеть скалы с необычного ракурса
Обзорные по городам
1300
₽
за чел.
Проехать по курортным районам, посетить дачу Сталина и погулять у моря - из Адлера
14900
₽
за всё
Две винодельни и секреты авторского производства
5
10 отзывов
1500
₽
за чел.
Увидеть главные символы города и услышать небанальные истории
5
15 отзывов
3100
₽
за чел.
Изучить кубанскую столицу с коренным жителем, поговорить о прошлом, современности и личном
4.7
3 отзыва
900
₽
за чел.
Почувствовать ритм курорта, который привлекал императоров и вдохновлял писателей
3.8
291 отзыв
900
₽
за чел.
Сочи — самый популярный курорт на берегу Черного моря. Но какой он на самом деле? Приглашаю вас в путешествие по главным достопримечательностям города...
5
2 отзыва
12000
₽
за всё
Навагинская, Морской вокзал, дача Сталина, Мацеста и субтропики Сочинского нацпарка
5
3 отзыва
900
₽
за чел.
Увидеть архитектурные шедевры Курортного проспекта и живописные горные ландшафты
Билеты
1500
₽
за чел.
Отдать детей в школу гладиаторов, посетить стойбище варваров и помаршировать в строю легионеров
5
4 отзыва
от
6000
₽
за всё
Подарить себе приятные впечатления и освоить стеклодувное ремесло
1500
₽
за чел.
Погрузиться в мир цифровой магии и весело провести время
4.9
256 отзывов
3000
₽
за чел.
Приглашаем вас посетить три курорта сочинского горного кластера всего за день! «Газпром», «Красная Поляна» и «Роза Хутор» откроются перед вами во всей...
4.8
217 отзывов
500
₽
за чел.
Давайте уедем подальше от городской суеты и побываем в самых живописных местах Адлерского района! Вы увидите масштабные олимпийские объекты и заворажи...
5
6 отзывов
900
₽
за чел.
Вы отправитесь в наиболее отдаленный от моря район Сочи — Красную поляну. Она расположена в долине реки Мзымта в окружении хребтов Аибга, Ачишхо и Псе...
Водные прогулки
25000
₽
за всё
Провести день в компании профессионального рыбака и разведать места с лучшим клёвом
17000
₽
за всё
Этногастрономическое путешествие по лучшим винодельням недалеко от Анапы
27000
₽
за всё
Встретить бодрое утро в Геленджике и наловить свежей рыбы на обед
25000
₽
за всё
Романтическое морское приключение в Геленджике
4.5
9 отзывов
3200
₽
за чел.
Промчаться по волнам, искупаться и отдохнуть
5
10 отзывов
1500
₽
за чел.
Увидеть главные символы города и услышать небанальные истории
38000
₽
за всё
Отдохнуть на палубе, полюбоваться олимпийским побережьем и Кавказскими горами
Туры на автомобиле
от
16150
₽
за всё
Окунуться в историю и традиции Абхазии, увидеть замок принца и рукотворный водопад
Красная Поляна 5 в 1: горнолыжные курорты, казино и шоу фонтанов в Олимпийском парке (индивидуально)
от
12065
₽
за всё
Отправиться из Адлера к снежным пикам гор, оценить величие природы и размах олимпийского наследия
2180
₽
за чел.
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
1540
₽
за чел.
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
25000
₽
за всё
Провести день среди виноградников, красивой архитектуры и c гастрономическими открытиями
25000
₽
за всё
Соединить в одной поездке красивые панорамы, водопады и легендарную кинолокацию
6600
₽
за всё
Узнать историю, увидеть, где начинаются Кавказские горы и заглянуть на винодельню (18+)
30000
₽
за всё
А ещё несколько аутентичных сёл, водопад и прогулка по Гагре
25000
₽
за всё
Провести день в компании профессионального рыбака и разведать места с лучшим клёвом
Гастрономические туры
от
16150
₽
за всё
Окунуться в историю и традиции Абхазии, увидеть замок принца и рукотворный водопад
25000
₽
за всё
Провести день среди виноградников, красивой архитектуры и c гастрономическими открытиями
6600
₽
за всё
Узнать историю, увидеть, где начинаются Кавказские горы и заглянуть на винодельню (18+)
30000
₽
за всё
А ещё несколько аутентичных сёл, водопад и прогулка по Гагре
17000
₽
за всё
Этногастрономическое путешествие по лучшим винодельням недалеко от Анапы
7500
₽
за всё
Открыть замысел пространства и завершить прогулку вкусным обедом
15000
₽
за всё
Не просто дегустация, а эстетичное свидание с современным искусством виноделия
13775
₽
за всё
Экскурсия по винодельне, дегустация вин и улиток, отдых у инфинити-бассейна
15500
₽
за всё
Кубань в бокале: от имперского шампанского к современному вину
Последние отзывы об экскурсиях по Краснодарскому краю
К
Дата посещения: 2 авг 2026
Экскурсия замечательная несмотря на жару, интересная и познавательная, гид Алина отвечает на возникшие вопросы, имеет свою позицию на исторические события, для меня это плюс, в общем отлично!
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Е
Дата посещения: 8 июл 2026
Замечательный гид. Рассказал много про русскую историю.
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Р
Дата посещения: 6 июл 2026
Отлично! Очень интересная программа экскурсии, выполнена чётко, на 100%. Все продумано до мелочей. Хороший, доброжелательный экскурсовод, отличный автобус водитель.
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Е
Дата посещения: 26 июн 2026
Отличная прогулка, спасибо за эмоции и классную прогулку ,пилоту Евгению отдельное спасибо за отличное общение, и прогулку!!!
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К
Дата посещения: 21 июн 2026
Погружение прошло отлично! Инструктаж-четко и понятно, снаряжение в отличном состоянии. Само погружение прошло легко и интересно: кормили рыб, смотрели якоря, видели краба. С нетерпением ждём фото!
Огромное спасибо инструкторам Алексею, Александру и Игорю!!!
Огромное спасибо инструкторам Алексею, Александру и Игорю!!!
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О
Дата посещения: 20 июн 2026
Все прекрасно ,гид замечательная.
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А
Дата посещения: 6 июн 2026
Экскурсия состоялась в июне 2026 года. Прекрасная поездка оставила очень хорошие впечатления и воспоминания. Чудесная природа Краснодарского края в сочетании с увлекательными рассказами Марии запомнятся нам надолго. Отдельное спасибо Марии за безопасные переезды 🙏
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Е
Дата посещения: 15 июн 2026
Очень понравилось и локация и сопровождение, каньон с белыми скалами, зеленью - много локаций для красивых фото, прогулка на сапах и приключение и релакс одновременно, отдельное спасибо Борису за профессиональный подход к организации, все продумано и организовано на хорошем уровне!
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П
Дата посещения: 7 июн 2026
Экскурсия к водопадам Наджиго замечательная, красивая природа, извилистые тропки, величественные водопады. Узнали много интересной информации от нашего проводника Мадина. Спасибо
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У
Дата посещения: 30 мая 2026
Марина, спасибо большое за интереснейший и познавательный рассказ. Узнали много нового об истории нашей страны, Екатеринодара и Краснодара (город Красной
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