3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
Сегодня в 18:00
9 сен в 09:00
7 980₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт глазами мальчишки: форт, маяк, гавань
Индивидуальная экскурсия по Кронштадту: заброшенные форты, военные корабли и уникальная природа острова Котлин
Начало: В Кронштадте
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
7 980₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Истории Кронштадта и острова Котлин
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
1 час
Водная прогулка
Морская прогулка по фортам и маякам Кронштадта
Погрузитесь в атмосферу морской истории, любуясь фортами и маяками Кронштадта. Прогулка на теплоходе подарит незабываемые впечатления и свежий морской воздух
Начало: На причале Остров Фортов
Завтра в 11:30
9 сен в 11:30
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 августа 2024Организация хорошая. Теплоход большой, комфортный. Очень порадовало, что гид был живой, а не запись. После экскурсии можно было задать вопросы. Информации много, изложение материала хорошее, для взрослых.
- ААндрей16 августа 2024Очень понравилась экскурсия! Узнали много интересного и познавательного о фортах! Теплоход комфортабельный, двухпалубный. На верхней палубе можно сидеть как на открытой части палубы на стульях, так и под крышей на диванчиках.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «На Рождество»
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