На Рождество – экскурсии в Кронштадте

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Кронштадте, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Кронштадт: 300 лет за три часа
На машине
203 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
Сегодня в 18:00
9 сен в 09:00
7 980 за всё до 4 чел.
Кронштадт глазами мальчишки
На машине
100 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт глазами мальчишки: форт, маяк, гавань
Индивидуальная экскурсия по Кронштадту: заброшенные форты, военные корабли и уникальная природа острова Котлин
Начало: В Кронштадте
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
7 980 за всё до 4 чел.
Истории Кронштадта и острова Котлин
На машине
61 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Истории Кронштадта и острова Котлин
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Кронштадт - мифы и реальность
На машине
46 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Форты Кронштадта на теплоходе
На теплоходе
36 отзывов
1 час
Водная прогулка
Морская прогулка по фортам и маякам Кронштадта
Погрузитесь в атмосферу морской истории, любуясь фортами и маяками Кронштадта. Прогулка на теплоходе подарит незабываемые впечатления и свежий морской воздух
Начало: На причале Остров Фортов
Завтра в 11:30
9 сен в 11:30
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 августа 2024
    Форты Кронштадта на теплоходе
    Организация хорошая. Теплоход большой, комфортный. Очень порадовало, что гид был живой, а не запись. После экскурсии можно было задать вопросы. Информации много, изложение материала хорошее, для взрослых.
  • А
    Андрей
    16 августа 2024
    Форты Кронштадта на теплоходе
    Очень понравилась экскурсия! Узнали много интересного и познавательного о фортах! Теплоход комфортабельный, двухпалубный. На верхней палубе можно сидеть как на открытой части палубы на стульях, так и под крышей на диванчиках.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Кронштадт: 300 лет за три часа
  2. Кронштадт глазами мальчишки
  3. Истории Кронштадта и острова Котлин
  4. Кронштадт - мифы и реальность
  5. Форты Кронштадта на теплоходе
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Александр
  7. Петровский парк
  8. Форт Пётр I
  9. Итальянский дворец
  10. Форт Павел
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в сентябре 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 100 до 15 980. Туристы уже оставили гидам 446 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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