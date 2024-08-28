Организация хорошая. Теплоход большой, комфортный. Очень порадовало, что гид был живой, а не запись. После экскурсии можно было задать вопросы. Информации много, изложение материала хорошее, для взрослых.

А Андрей

Очень понравилась экскурсия! Узнали много интересного и познавательного о фортах! Теплоход комфортабельный, двухпалубный. На верхней палубе можно сидеть как на открытой части палубы на стульях, так и под крышей на диванчиках.