Это экскурсия для тех кто любит горы. Выезд из города Махачкала, по дороге Вы увидите Гимринский тоннель, башню первого имама Дагестана и Чечни Газимагомеда, Ирганайское водохранилище. У Вас останутся не забываемые впечатления от увиденных диких гор. Так же посетите Мочохское озеро, Хунзахский водопад (Тобот), насладитесь красотами Матлася и многими другими.