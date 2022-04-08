Хунзах, Матлас и Мочохское озеро

Хунзах, Матлас и Мочохское озеро
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро

Что вас ожидает 🤩

  • Гимринский тоннель
  • Башня Газимагомеда
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопад Тобот
  • Музей Расула Гамзатова
  • Матлас
  • Каменная чаша
  • Мочоское озеро
Это экскурсия для тех кто любит горы. Выезд из города Махачкала, по дороге Вы увидите Гимринский тоннель, башню первого имама Дагестана и Чечни Газимагомеда, Ирганайское водохранилище. У Вас останутся не забываемые впечатления от увиденных диких гор. Так же посетите Мочохское озеро, Хунзахский водопад (Тобот), насладитесь красотами Матлася и многими другими.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт туда и обратно
  • Услуга гида
  • Посещение музея в сел. Цада
  • Обед (если в группе больше 10-ти человек)
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 100 (Автовокзал)
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Позвоните пожалуйста на номер 89093444424
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 8:30

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

👥ГрупповыеГоры☀️На весь деньДагестанНа 5 дней

Еще несколько похожих предложений в Махачкале

Хунзах, Матлас и Мочохское озеро в группе
15 часов
Групповая
ЭтноМир
4.8
17 отзывов
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро в группе
Эта экскурсия для тех, кто любит горы и хочет отдохнуть на природе
3 000 за 1 человека
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
14 часов
Групповая
Amirov-Tour
Нет отзывов
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
3 000 за 1 человека
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
15 часов
Индивидуальная
ЭтноМир
Нет отзывов
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Мы отправляемся в путешествие, чтобы увидеть самый высокий
от 25 000 за 1-5 чел.
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Марианна
5
1 отзыв
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Открыть древнюю историю Аварского ханства и влюбиться в величественные пейзажи края
12 000 за 1-4 чел.
Поездка к озеру Кезеной-Ам
17 часов
Групповая
ЭтноМир
5
1 отзыв
Поездка к озеру Кезеной-Ам
По пути мы познакомимся с историей Имама Шамиля, связанную с селом Ведено
3 500 за 1 человека
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мурад
Нет отзывов
Едем в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
15 000 за 1-7 чел.
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Олег
5
1 отзыв
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
Отправиться с горы за впечатляющими пейзажами, идеальными кадрами и экстремальными приключениями
3 000 за 1 человека
Гуниб и Карадахская теснина за один день
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Эльдар
4.8
10 отзывов
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
12 000 за 1-7 чел.
Почувствуй Дагестан: природа, древности, квесты-загадки и много местных блюд
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Юрий
Нет отзывов
Почувствуй Дагестан: природа, древности, квесты-загадки и много местных блюд
Отведать национальные угощения на дагестанском застолье и рассекать Сулак наперегонки с ветром
49 000 за 1 человека
Самурский лес и Хучнинский водопад
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Олег
Нет отзывов
Самурский лес и Хучнинский водопад
Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
3 300 за 1 человека
Путешествие на Хунхзахское плато
10 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Артём
Нет отзывов
Путешествие на Хунхзахское плато
Постоять на краю каньона, залюбоваться высоченными водопадами и посетить родину Расула Гамзатова
1950015 600 за 1-6 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мурад
Нет отзывов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
10 400 за 1-7 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ