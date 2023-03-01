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Описание
Что вас ожидает
Выезжаем из Махачкалы рано утром (07:00-07:30) на комфортабельном микроавтобусе в группе до 19 человек. Дорога продолжительная — 3,5–4 часа, но живописная. Обязательно сделаем несколько остановок, как санитарных, так и просто полюбоваться местностью, в частности, Ирганайским водохранилищем, которое будем проезжать.
Гамсутль
Описывать этот живописный аул, пожалуй, бессмысленно — вы уже видели фотографии и понимаете, что его стоит исследовать вживую. А раз так, то вам предстоит подняться в гору, ведь это высокогорное поселение (1418 м н. у. м.). Это будет не так уж и просто, но вы справитесь и не пожалеете — атмосфера призрачного Гамсутля среди отвесных скал стоит того. У вас будет свободное время (где-то 4 часа вместе с подъёмом и спуском), чтобы рассмотреть старинные постройки, насладиться видами и пофотографироваться. А гид расскажет, как здесь жили когда-то аварцы и в чём особенности их культуры.
Салтинский водопад
Уникальная природная достопримечательность. Этот поразительный подземный водопад прекрасен в любое время года. Мы доберёмся до него по узкому ущелью и насладимся видом. В солнечный день вы понаблюдаете совершенно особенную игру света в пещере.
Где-то в 17:00 мы выезжаем обратно в Махачкалу.
Организационные детали
Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter в группе до 19 человек
Национальный обед включён в стоимость
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарема — Организатор в Махачкале
Провёл 23 экскурсии для 26 туристов
Здравствуйте! Наша компания проводит экскурсии уже 3,5 года. Мы встречаем гостей Дагестана с теплом и радушием, как своих родственников. Наш девиз: довольство клиента — наша цель! Будем рады познакомить вас с Дагестаном и его колоритом, невероятной природой и древней культурой.
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Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
1 мар 2023
Сегодня ездили на экскурсию. Все очень понравилось, подъем в гору заряжает энергией. С верху открывается завораживающий вид на старый Гамсутль. Гид выше всяких похвал, дорога домой пролетела незаметно, пели песни всей группой. Обед тоже шикарен, кормят очень сытно). Водохранилища поражают цветом бирюзовой воды. Первый день весны порадовал теплом и солнцем. Хочется приехать в Дагестан поздней весной или ранним летом, или осенью. В общем, хочется приехать еще раз.
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