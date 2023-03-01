в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия

Окунуться в атмосферу аутентичного поселения среди завораживающих гор и увидеть природный шедевр

5
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Заброшенный Гамсутль, этот кавказский Мачу-Пикчу, стал меккой для путешественников.

И не зря: аул расположился на верхушке горы, его дома похожи на ласточкины гнёзда, а сверху открываются невероятные виды. Как умудрялись люди жить здесь? Почему из аула все уехали? Вы узнаете много интересного. Также побываем на Салтинском водопаде — это настоящее чудо природы.
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

Выезжаем из Махачкалы рано утром (07:00-07:30) на комфортабельном микроавтобусе в группе до 19 человек. Дорога продолжительная — 3,5–4 часа, но живописная. Обязательно сделаем несколько остановок, как санитарных, так и просто полюбоваться местностью, в частности, Ирганайским водохранилищем, которое будем проезжать.

Гамсутль

Описывать этот живописный аул, пожалуй, бессмысленно — вы уже видели фотографии и понимаете, что его стоит исследовать вживую. А раз так, то вам предстоит подняться в гору, ведь это высокогорное поселение (1418 м н. у. м.). Это будет не так уж и просто, но вы справитесь и не пожалеете — атмосфера призрачного Гамсутля среди отвесных скал стоит того. У вас будет свободное время (где-то 4 часа вместе с подъёмом и спуском), чтобы рассмотреть старинные постройки, насладиться видами и пофотографироваться. А гид расскажет, как здесь жили когда-то аварцы и в чём особенности их культуры.

Салтинский водопад

Уникальная природная достопримечательность. Этот поразительный подземный водопад прекрасен в любое время года. Мы доберёмся до него по узкому ущелью и насладимся видом. В солнечный день вы понаблюдаете совершенно особенную игру света в пещере.

Где-то в 17:00 мы выезжаем обратно в Махачкалу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter в группе до 19 человек
  • Национальный обед включён в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
1 мар 2023
Сегодня ездили на экскурсию. Все очень понравилось, подъем в гору заряжает энергией. С верху открывается завораживающий вид на старый Гамсутль. Гид выше всяких похвал, дорога домой пролетела незаметно, пели песни всей группой. Обед тоже шикарен, кормят очень сытно). Водохранилища поражают цветом бирюзовой воды. Первый день весны порадовал теплом и солнцем. Хочется приехать в Дагестан поздней весной или ранним летом, или осенью. В общем, хочется приехать еще раз.

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