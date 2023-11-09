Из Махачкалы - путешествие в Грозный, Шали и Аргун

Посетить три знаменитые мечети и увидеть панорамы Грозного с высоты птичьего полёта

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Традиционная восточная архитектура и смелый хай-тек, величественные мечети и урбанистические пейзажи, впечатляющие виды со смотровой площадки и буйство 150 тысяч цветов в самом центре города — мы приглашаем вас в незабываемую поездку по главным местам Чеченской республики. Вы увидите ключевые достопримечательности и погрузитесь в самобытную культуру края.
Из Махачкалы - путешествие в Грозный, Шали и Аргун
Из Махачкалы - путешествие в Грозный, Шали и Аргун
Из Махачкалы - путешествие в Грозный, Шали и Аргун
Из Махачкалы - путешествие в Грозный, Шали и Аргун
Из Махачкалы - путешествие в Грозный, Шали и Аргун
Из Махачкалы - путешествие в Грозный, Шали и Аргун
Из Махачкалы - путешествие в Грозный, Шали и Аргун
Из Махачкалы - путешествие в Грозный, Шали и Аргун
Из Махачкалы - путешествие в Грозный, Шали и Аргун
Из Махачкалы - путешествие в Грозный, Шали и Аргун
Из Махачкалы - путешествие в Грозный, Шали и Аргун
Из Махачкалы - путешествие в Грозный, Шали и Аргун
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путевые заметки и бархан Сарыкум

По дороге гид расскажет о Махачкале и Каспийском море, а также о местных достопримечательностях, традициях и культуре чеченского народа. Вы проедете мимо крупнейшего песчаного бархана в Европе и узнаете загадочную историю его возникновения.

Шали. Мечеть «Гордость мусульман»

Вы увидите одну из самых больших и красивых мечетей в России, которая вмещает до 30 тысяч прихожан. Услышите историю её строительства и полюбуетесь минаретами высотой более 60 метров.

Грозный. Мечеть «Сердце Чечни», смотровая площадка и цветочный парк

Вы посетите знаменитую мечеть, выполненную в османском стиле. Поразитесь её размерам и архитектурному оформлению. Поднимитесь на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити», откуда открывается впечатляющая панорама города и вид на реку Сунжа. А затем прогуляетесь по самому яркому месту Грозного — цветочному парку. Узнаете, почему его называют «Парком чудес» и «Парком влюблённых»

Аргун. Мечеть «Сердце Матери»

Ещё одна из красивейших мечетей на Северном Кавказе — мечеть имени Аймани Кадыровой. Построенное в стиле хай-тек здание имеет форму полумесяца и гармонично сочетает в себе традиции исламской культуры и современные технологии.

Тайминг путешествия:

11:00 — выезд из Махачкалы
12:10 — остановка по пути в Хасавюрте «Гарант ГТЭК»
13:25 — прибытие в Шали, посещение мечети «Гордость мусульман»
14:15 — отправление в Грозный
15:00 — обед в Грозном
16:20 — выезд в центр Грозного
16:40 — пешая экскурсия по центру, посещение мечети «Сердце Чечни» и парка
18:00 — выезд в Аргун
18:35 — прибытие в Аргун, посещение мечети «Сердце матери»
19:00 — отправление из Аргуна
21:30 — прибытие в Махачкалу

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, посещение смотровой площадки «Грозный—Сити»
  • Поездка пройдёт на микроавтобусах уровня Mercedes-Benz Sprinter (вместимость до 19 человек) или минивэн Hyundai H-1 (вместимость до 6 человек)
  • Дополнительно оплачивается обед (на выбор нескольких вариантов кафе) — около 600 руб. /чел.
  • Можно поехать с детьми, но учитывайте, что по центру Грозного мы будем ходить пешком примерно 2 часа
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Времена года
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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