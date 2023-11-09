Посетить три знаменитые мечети и увидеть панорамы Грозного с высоты птичьего полёта
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Что вас ожидает
Путевые заметки и бархан Сарыкум
По дороге гид расскажет о Махачкале и Каспийском море, а также о местных достопримечательностях, традициях и культуре чеченского народа. Вы проедете мимо крупнейшего песчаного бархана в Европе и узнаете загадочную историю его возникновения.
Шали. Мечеть «Гордость мусульман»
Вы увидите одну из самых больших и красивых мечетей в России, которая вмещает до 30 тысяч прихожан. Услышите историю её строительства и полюбуетесь минаретами высотой более 60 метров.
Грозный. Мечеть «Сердце Чечни», смотровая площадка и цветочный парк
Вы посетите знаменитую мечеть, выполненную в османском стиле. Поразитесь её размерам и архитектурному оформлению. Поднимитесь на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити», откуда открывается впечатляющая панорама города и вид на реку Сунжа. А затем прогуляетесь по самому яркому месту Грозного — цветочному парку. Узнаете, почему его называют «Парком чудес» и «Парком влюблённых»
Аргун. Мечеть «Сердце Матери»
Ещё одна из красивейших мечетей на Северном Кавказе — мечеть имени Аймани Кадыровой. Построенное в стиле хай-тек здание имеет форму полумесяца и гармонично сочетает в себе традиции исламской культуры и современные технологии.
Тайминг путешествия:
11:00 — выезд из Махачкалы
12:10 — остановка по пути в Хасавюрте «Гарант ГТЭК»
13:25 — прибытие в Шали, посещение мечети «Гордость мусульман»
14:15 — отправление в Грозный
15:00 — обед в Грозном
16:20 — выезд в центр Грозного
16:40 — пешая экскурсия по центру, посещение мечети «Сердце Чечни» и парка
18:00 — выезд в Аргун
18:35 — прибытие в Аргун, посещение мечети «Сердце матери»
19:00 — отправление из Аргуна
21:30 — прибытие в Махачкалу
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, посещение смотровой площадки «Грозный—Сити»
- Поездка пройдёт на микроавтобусах уровня Mercedes-Benz Sprinter (вместимость до 19 человек) или минивэн Hyundai H-1 (вместимость до 6 человек)
- Дополнительно оплачивается обед (на выбор нескольких вариантов кафе) — около 600 руб. /чел.
- Можно поехать с детьми, но учитывайте, что по центру Грозного мы будем ходить пешком примерно 2 часа
- Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Времена года
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.