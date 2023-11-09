Традиционная восточная архитектура и смелый хай-тек, величественные мечети и урбанистические пейзажи, впечатляющие виды со смотровой площадки и буйство 150 тысяч цветов в самом центре города — мы приглашаем вас в незабываемую поездку по главным местам Чеченской республики. Вы увидите ключевые достопримечательности и погрузитесь в самобытную культуру края.

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Описание

Что вас ожидает

Путевые заметки и бархан Сарыкум

По дороге гид расскажет о Махачкале и Каспийском море, а также о местных достопримечательностях, традициях и культуре чеченского народа. Вы проедете мимо крупнейшего песчаного бархана в Европе и узнаете загадочную историю его возникновения.

Шали. Мечеть «Гордость мусульман»

Вы увидите одну из самых больших и красивых мечетей в России, которая вмещает до 30 тысяч прихожан. Услышите историю её строительства и полюбуетесь минаретами высотой более 60 метров.

Грозный. Мечеть «Сердце Чечни», смотровая площадка и цветочный парк

Вы посетите знаменитую мечеть, выполненную в османском стиле. Поразитесь её размерам и архитектурному оформлению. Поднимитесь на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити», откуда открывается впечатляющая панорама города и вид на реку Сунжа. А затем прогуляетесь по самому яркому месту Грозного — цветочному парку. Узнаете, почему его называют «Парком чудес» и «Парком влюблённых»

Аргун. Мечеть «Сердце Матери»

Ещё одна из красивейших мечетей на Северном Кавказе — мечеть имени Аймани Кадыровой. Построенное в стиле хай-тек здание имеет форму полумесяца и гармонично сочетает в себе традиции исламской культуры и современные технологии.

Тайминг путешествия:

11:00 — выезд из Махачкалы

12:10 — остановка по пути в Хасавюрте «Гарант ГТЭК»

13:25 — прибытие в Шали, посещение мечети «Гордость мусульман»

14:15 — отправление в Грозный

15:00 — обед в Грозном

16:20 — выезд в центр Грозного

16:40 — пешая экскурсия по центру, посещение мечети «Сердце Чечни» и парка

18:00 — выезд в Аргун

18:35 — прибытие в Аргун, посещение мечети «Сердце матери»

19:00 — отправление из Аргуна

21:30 — прибытие в Махачкалу

Организационные детали