Преимущество этого путешествия:
С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/dagestan/novogodnie-kanikuly-v-dagestane-17737.
Встреча группы в аэропорту г Махачкала.
Время прилета просьба согласовывать с менеджером.
Отъезд в Дербент на размещение в гостиницу на берегу Каспийского моря.
Свободный вечер.
За доп. плату возможен ужин.
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу «Новогодний Дербент».
Сегодня мы познакомимся с главной дагестанской крепостью – Нарын Кала с её загадками, мощными стенами, потайными местами и панорамными видами на город.
С крепости спустимся на улочки Старого города, заглянем в необычную Джума мечеть.
Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани (Девичьи бани), место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).
Посетим Дербентский рынок.
Прогуляемся по модерновому авеню вдоль крепостной стены.
Пройдем по улице «Счастливых людей» и загадаем желание.
Завершаем путешествие самой вкусной едой в Дагестане — на иммерсивной трапезе в Этнодоме.
Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана.
Вы попробуете довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов!
Так же для вас проведут мастер-класс по приготовлению тонкого чуду.
За чаепитием поделимся самыми красивыми событиями уходящего года и загадаем желания!
Далее прогуляемся по самой красивой набережной.
Сделаем красивое фото у главной Новогодней красавице.
Свободное время.
За дополнительную плату Вы можете заказать Новогодний праздничный ужин в ресторане гостиницы (стоимость уточняется).
Поздний завтрак.
Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!
Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.
Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.
Осмотр Хучнинской крепости «Семи братьев и одной сестры».
Крепость окружена многочисленными легендами.
Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.
Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.
Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Отъезд в Дербент с остановкой для фотосессии на фоне легендарного Каспийского монстра — «ЛУНЬ» — самого большого в мире ракетоносца — экраноплана.
Свободное время.
Завтрак.
Свободное время.
После 14:00 трансфер в аэропорт.
Рекомендуемое время вылета после 18.00
Тур предусматривает проживание в гостинице.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Стоимость 1/2 twin/dbl
|20 500
|Доплата за одноместное размещение
|4 000
|Дополнительная ночь в гостинице ½ twin/dbl
|3 500
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».