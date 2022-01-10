Новогодние каникулы в Дагестане. Сокращенная программа

Гостеприимный жизнерадостный Дагестан, страна языков и чудес открывает вам свои объятия! Новый год Дагестане - лучший

5
3 отзыва
Гостеприимный жизнерадостный Дагестан, страна языков и чудес открывает вам свои объятия! Новый год Дагестане – лучший подарок себе и своим близки. Эту волшебную сказку вы запомните на всю жизнь!
Новогодние каникулы в Дагестане. Сокращенная программа
Новогодние каникулы в Дагестане. Сокращенная программа
Новогодние каникулы в Дагестане. Сокращенная программа
Новогодние каникулы в Дагестане. Сокращенная программа
Новогодние каникулы в Дагестане. Сокращенная программа
Новогодние каникулы в Дагестане. Сокращенная программа
Новогодние каникулы в Дагестане. Сокращенная программа
Новогодние каникулы в Дагестане. Сокращенная программа
Новогодние каникулы в Дагестане. Сокращенная программа
Новогодние каникулы в Дагестане. Сокращенная программа
Новогодние каникулы в Дагестане. Сокращенная программа
Новогодние каникулы в Дагестане. Сокращенная программа
Новогодние каникулы в Дагестане. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
03
янв

Описание

Преимущество этого путешествия:

  • гастрономические изыски – попробуем национальные блюда: довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов;
  • разнообразная экскурсионная программа под руководством опытных гидов;
  • семейный отдых – в туре будет интересно абсолютно всем;
  • возьмем кусочек Дагестана с собой – после этого тура у Вас останутся на память потрясающие снимки отдыха.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/dagestan/novogodnie-kanikuly-v-dagestane-17737.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, свободное время

Встреча группы в аэропорту г Махачкала.

Время прилета просьба согласовывать с менеджером. 

Отъезд в Дербент на размещение в гостиницу на берегу Каспийского моря.

Свободный вечер.

За доп. плату возможен ужин.

Встреча, свободное времяВстреча, свободное времяВстреча, свободное времяВстреча, свободное время
2 день
Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу «Новогодний Дербент».

Сегодня мы познакомимся с главной дагестанской крепостью – Нарын Кала с её загадками, мощными стенами, потайными местами и панорамными видами на город.

С крепости спустимся на улочки Старого города, заглянем в необычную Джума мечеть.

Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани (Девичьи бани), место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).

Посетим Дербентский рынок.

Прогуляемся по модерновому авеню вдоль крепостной стены.

Пройдем по улице «Счастливых людей» и загадаем желание.

Завершаем путешествие самой вкусной едой в Дагестане — на иммерсивной трапезе в Этнодоме.

Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана.

Вы попробуете довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов!

Так же для вас проведут мастер-класс по приготовлению тонкого чуду.

За чаепитием поделимся самыми красивыми событиями уходящего года и загадаем желания!

Далее прогуляемся по самой красивой набережной.

Сделаем красивое фото у главной Новогодней красавице.

Свободное время.

За дополнительную плату Вы можете заказать Новогодний праздничный ужин в ресторане гостиницы (стоимость уточняется).

Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»
3 день
Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, &quot;Лунь&quot;

Поздний завтрак.

Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!

Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана. 

Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.

Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.

Осмотр Хучнинской крепости «Семи братьев и одной сестры»

Крепость окружена многочисленными легендами.

Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.

Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» —  Хучнинскому водопаду.

Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

Отъезд в Дербент с остановкой для фотосессии на фоне легендарного Каспийского монстра — «ЛУНЬ» — самого большого в мире ракетоносца — экраноплана.

Свободное время.

Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, &quot;Лунь&quot;Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, &quot;Лунь&quot;Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, &quot;Лунь&quot;Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, &quot;Лунь&quot;Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, &quot;Лунь&quot;Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, &quot;Лунь&quot;
4 день
Махачкала, отъезд

Завтрак.

Свободное время.

После 14:00 трансфер в аэропорт.

Рекомендуемое время вылета после 18.00

Махачкала, отъездМахачкала, отъездМахачкала, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Стоимость 1/2 twin/dbl 20 500
Доплата за одноместное размещение 4 000
Дополнительная ночь в гостинице ½ twin/dbl   3 500 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостинице 3 ночи г Дербент
  • Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 2 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Мастер-класс по приготовлению национального блюда
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины примерно 600 руб. /чел.)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • средства личной гигиены;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
10 янв 2022
Отличный тур, прекрасный вариант после супер насыщенного декабря)
Е
20 июня 2022
Добрый день! хочется отдельное спасибо сказать организатору за наш индивидуАльный тур! водитель и гид Сайпа,спасибо! все посмотрели, прониклись в атмосферу Дагестана полностью! танцы и традиционные блюда в горах просто не реально вкусно,честно сказать точно такие же блюда в Дербенте уже не такие вкусные, как в Гунибе! нужно обязательно попробовать выпечку у бабушек на улице в старом городе Дербента у подножья крепости, это отдельный шедевр! Всем кто привык к завтракам в отеле,как везде не расчитывайте,только каша,возможен омлет или яичница, ни сыра ни колбасы вы не увидите! блинчики,чай,кофе растворимый! вообщем отдых позитивный за 4 дня мы отдохнули отлично)))спасибо ещё раз!
М
16 июня 2022
Организация понравилось, информация поддавалась заранее, гид был веселый и заряженный на эмоции. Трансфер был организован отлично, особых нареканий нет.

Из минусов: гид порой пытается прокатить группу по всем маршрутам и магазинам, что иногда может нервировать. Мы понимаем, что эти точки вкл в маршрут, но иногда очень хочется скорее приехать в отель, принять душ и пойти на пляж, потому что завтра тебе очень рано вставать на еще одну экскурсию

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