Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией

Программа тура Active «Чарующий Кавказ» c Горной Ингушетией позволяет всем нашим гостям за считанные дни не только

4.7
3 отзыва
Программа тура Active «Чарующий Кавказ» c Горной Ингушетией позволяет всем нашим гостям за считанные дни не только посетить регион Кавказских Минеральных Вод и некоторые туристские знаменитые центры, но и проникнуть в труднодоступные горные районы, чтобы увидеть первозданную природу Кавказа.

Туристы смогут побывать во всех городах-курортах КМВ, совершить джип туры в Джилы-Су или в Бермамыт, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей.

Все наши гости испытают на себе целительную силу минеральных источников и ощутят настоящее кавказское гостеприимство!
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Чегемское ущелье
Чегемское ущелье
Одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа
Голубое озеро
Голубое озеро
Самое глубокое карстовое озеро на Кавказе
Экскурсия в Железноводск
Экскурсия в Железноводск
Самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод
Плато Бермамыт
Плато Бермамыт
Место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно!
Башенный комплекс «Вовнушки»
Башенный комплекс «Вовнушки»
Входит в 10-ку рукотворных чудес России
Храм Тхаба-Ерды
Храм Тхаба-Ерды
Самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век)

Программа тура по дням

1 день

Начало тура. Заселение в отель

Заселение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

2 день

Верхняя Балкария

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа,

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки, жалбаур (печень), форель (~300 руб.), хычины (~100 руб.), шурпа (~200 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.

Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)

Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (экологический сбор 200 руб. на 1 человека).

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
3 день

Железноводск

Завтрак в отеле (если предусмотрено)

Обед в отеле (если предусмотрено)

ВАРИАНТ I

Экскурсия «МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ» в 13:20.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья). Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Доп. расходы 100 руб. (экологический сбор на территории турбазы).

Возвращение в отель ~ в 19:00.

ВАРИАНТ II

Экскурсия «ЖЕЛЕЗНОВОДСК» в 14:20.

По программе экскурсии:

Железноводск самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Он расположился на склонах горы Железная. Он славится своими кальциевыми водам. Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

ЖелезноводскЖелезноводскЖелезноводскЖелезноводскЖелезноводскЖелезноводскЖелезноводск
4 день

Джиппинг в Джилы-Су или Бермамыт

ВАРИАНТ I

Джип-тур на Джилы-Су в 6:30.

Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.

Незабываемая живописная дорога к Джилы-Су то крутым серпантином спускается в глубокие ущелья, то вьётся высоко вверх к заоблачным высотам.

Интересные достопримечательности по пути следования сменяют друг друга.

По программе:

Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.

Долина Нарзанов, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.

«Затерянный мир» – роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.

Ущелье реки Харбас. Остановка на завтрак.

Завтрак ~ через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас. Доп. плата за завтрак ~ 200 р. – хычин (лепёшка с сыром или с мясом) и травяной чай.

Гора Сирх – знаменитая среди экстрасенсов.

Гора Тузлук , на которой расположилась пригоризонтальная палеоастрономическая обсерватория.

Урочище Джилы-Су – северное Приэльбрусье.

Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.

Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.

Возвращение в отель ~ в 18.00.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

ВАРИАНТ II

Джип-тур на Бермамыт.

Бермамыт — дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!!!

Бермамыт — место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно!

Бермамыт – это необъятные горные просторы, живописные долины, глубокие каньоны, на дне которых несут свои воды горные реки.

По программе:

Возвышенность Абазы-Кишлак – открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.

Гора Алебастровая – отрог Большого Бермамыта, с юга – красивый вид на крутые обрывы.

Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).

ВАРИАНТ I Бермамыт.

Выезд в 02:00 – встреча рассвета.

Поздний завтрак~ в 09:00. (за доп. Плату. 200-250 руб. хычины, чай)

Возвращение в отель~ в 14:00.

Свободное время.

Можно самостоятельно посетить музей «Домик М. Ю. Лермонтова»

(по всему музею - 250 руб., по отделу "Домик Лермонтова"- 150 руб.)

Подняться по канатной дороге на вершину горы Машук (360 руб. подъем и спуск).

Ужин в отеле (если предусмотрено)

ВАРИАНТ II Бермамыт.

Выезд в 06:30 – дневная поездка.

Завтрак ~ в 08:00. (за доп. Плату. 200-250 руб. хычины, чай)

Обед ~ в 12:00. (за доп. Плату. 400-500 руб. шашлыки, шурпа, хычины, чай)

Возвращение в отель ~ в 16:00.

Свободное время.

Можно самостоятельно посетить музей «Домик М. Ю. Лермонтова»

(по всему музею - 250 руб., по отделу "Домик Лермонтова"- 150 руб.)

Подняться по канатной дороге на вершину горы Машук (360 руб. подъем и спуск).

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Джиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или Бермамыт
5 день

Горная Ингушетия

Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30. Только для граждан РФ!!!

Ингушетия — страна башен и легенд.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. - стоит 1 целый пирог.
Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (200 руб.), чай, кофе.

Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи.

Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Доп. расходы 1000 руб. (Заезд на курорт Армхи и канатная дорога, экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням «Вовнушки» и посещение «Башни Согласия»).

Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно).

Остановка на ужин на обратном пути (~ в 19.30), в придорожном кафе.
Ужин за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. - стоит 1 целый пирог.
Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (200 руб.), чай, кофе, вино, пиво.

Возвращение в отель ~ в 22:00.

Свободное время.

Горная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная Ингушетия
6 день

Отъезд

Завтрак в отеле (если предусмотрено)

Выселение из отеля до 12:00.

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
ГОСТИНИЦА1-НО МЕСТНОЕ2-Х МЕСТНОЕ3-Х МЕСТНОЕ4-Х МЕСТНОЕ
БЕШТАУСтандарт 42 650 руб.
комфорт 45 650 руб. 		Стандарт 33 300 руб.
комфорт 34 800 руб.
люкс 37 800 руб. 		Семейный 34 800 руб. Семейный 31 800 руб.
МАШУКЭконом 34 800 руб.
стандарт 36 950 руб. 		Эконом 28 800 руб.
стандарт 29 400 руб.
комфорт 36 150 руб. 		Комфорт 30 900 руб.
семейный 34 500 руб. 		Семейный 30 900 руб.
НАУТИЛУССтандарт 36 000 руб. Стандарт 28 150 руб.
Полулюкс 31 200 руб. 		Полулюкс 28 150 руб. -
  • без питания
ГОСТИНИЦА1-НО МЕСТНОЕ2-Х МЕСТНОЕ3-Х МЕСТНОЕ4-Х МЕСТНОЕ
CENTRAL

Джуниор 40 850 руб.

Делюкс 40 850 руб.

Джуниор 33 300 руб.

Делюкс 33 300 руб.

Делюкс 30 900 руб.

Сем. люкс 34 800 руб.

Сем. люкс 32 550 руб.
МАСКСтандарт 40 850 руб.
Делюкс 43 850 руб. 		Стандарт 28 800 руб.
Делюкс 30 300 руб.
Полулюкс 31 800 руб. 		--
БЕШТАУСтандарт 35 400 руб.
комфорт 38 400 руб. 		Стандарт 26 050 руб.
комфорт 27 550 руб.
люкс 30 600 руб. 		Семейный 27 550 руб. Семейный 24 550 руб.
МАШУКЭконом 31 200 руб.
стандарт 33 400 руб. 		Эконом 25 150 руб.
стандарт 25 750 руб.
комфорт 32 550 руб. 		Комфорт 27 250 руб.
семейный 30 900 руб. 		Семейный 27 300 руб.
НАУТИЛУССтандарт 32 400 руб. Стандарт 24 550 руб.
Полулюкс 27 550 руб. 		Полулюкс 24 550 руб. -
ПЯТИГОРСКСтандарт 29 400 руб. Стандарт 27 250 руб. -
ЮЖНАЯСтандарт 26 950 руб. Стандарт 23 950 руб.
джуниор 26 050 руб. 		-
  • Доп. сутки с питанием
ГОСТИНИЦА1-НО МЕСТНОЕ2-Х МЕСТНОЕ3-Х МЕСТНОЕ4-Х МЕСТНОЕ
БЕШТАУСтандарт 4 950 руб.
комфорт 5 550 руб. 		Стандарт 3 100 руб.
комфорт 3 400 руб.
люкс 4 000 руб. 		Семейный 3 400 руб. Семейный 2 800 руб.
МАШУКЭконом 3 500 руб.
стандарт 3 900 руб. 		Эконом 2 300 руб.
стандарт 2 400 руб.
комфорт 3 750 руб. 		Комфорт 2 700 руб.
семейный 3 450 руб. 		Семейный 2 700 руб.
НАУТИЛУССтандарт 3 750 руб. Стандарт 2 200 руб.
Полулюкс 2 800 руб. 		Полулюкс 2 200 руб. -
  • Доп. сутки без питания
ГОСТИНИЦА1-НО МЕСТНОЕ2-Х МЕСТНОЕ3-Х МЕСТНОЕ4-Х МЕСТНОЕ
CENTRAL

Джуниор 4 850 руб.

Делюкс 4 850 руб.

Джуниор 3 300 руб.

Делюкс 3 300 руб.

Делюкс 2 850 руб.

Сем. люкс 3 600 руб.

Сем. Люкс 3 150 руб.
МАСКСтандарт 4 850 руб.
Делюкс 4 850 руб. 		Стандарт 2 400 руб.
Делюкс 2 400 руб.
Полулюкс 3 000 руб. 		-

-

БЕШТАУСтандарт 3 750 руб.
комфорт 4 350 руб. 		Стандарт 1 850 руб.
комфорт 2 250 руб.
люкс 2 800 руб. 		Семейный 2 100 руб. Семейный 1 550 руб.
МАШУКЭконом 2 900 руб.
стандарт 3 250 руб. 		Эконом 1 700 руб.
стандарт 1 800 руб.
комфорт 3 150 руб. 		Комфорт 2 100 руб.
семейный 2 850 руб. 		Семейный 2 100 руб.
НАУТИЛУССтандарт 3 150 руб. Стандарт 1 550 руб.
Полулюкс 2 150 руб. 		Полулюкс 1 550 руб. -
ПЯТИГОРСКСтандарт 2 550 руб. Стандарт 2 100 руб. --
ЮЖНАЯСтандарт 2 050 руб. Стандарт 1 450 руб.
джуниор 1 850 руб. 		--

Варианты проживания

Отель «Бештау» 3*

5 ночей

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.

Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау» 3*Отель «Бештау» 3*Отель «Бештау» 3*Отель «Бештау» 3*Отель «Бештау» 3*Отель «Бештау» 3*Отель «Бештау» 3*

Отель «Машук» 3*

5 ночей

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук» 3*Отель «Машук» 3*Отель «Машук» 3*Отель «Машук» 3*Отель «Машук» 3*Отель «Машук» 3*

Отель «Наутилус» 3*

5 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус» 3*Отель «Наутилус» 3*Отель «Наутилус» 3*Отель «Наутилус» 3*Отель «Наутилус» 3*Отель «Наутилус» 3*

Отель «Central City Пятигорск»

5 ночей

Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.

Персонал круглосуточной стойки регистрации владеет русским и английским языками.

Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды – гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск – аэропорт г. Минеральные Воды
  • Входные билеты в музей Домик Лермонтова:по всему музею – 250 руб. по отделу “Домик Лермонтова”– 150 руб.
  • По всему музею – 250 руб.
  • По отделу “Домик Лермонтова”– 150 руб.
  • Проезд по территории заповедника «Эрзи» – 150 руб
  • Посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) – 350 руб
  • Экологические сборы:на горячем озере в селе Аушигер – 200 руб. джип-Тур «Джилы-Су» – 250 руб. на территории национального парка, башенный комплекс “Вовнушки” – 400 руб.
  • На горячем озере в селе Аушигер – 200 руб.
  • Джип-Тур «Джилы-Су» – 250 руб.
  • На территории национального парка, башенный комплекс “Вовнушки” – 400 руб.
  • Посещение Башни Согласия в городе Магасе –100 руб.
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор:для взрослых за 1 сутки 50 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается.
  • Для взрослых за 1 сутки 50 руб.
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • Гостиница «Бештау» – возле гостиницы.

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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16 июня 2022
Добрый день! Большое спасибо за возможность побывать на Северном Кавказе. Оперативность в решении вопросов на высоте, все пожелания были услышаны и учтены.
Мы получили незабываемые впечатления и появилось желание вернуться ещё.
Л
15 июня 2022
Организация была на уровне. Встретили, проводили.
Вовремя уезжали и приезжали с экскурсий.
Отдельное спасибо экскурсоводу Сергею Евгеньевичу! Были с ним два дня на экскурсиях по 4 городам КМВ и Эльбрусе. Очень эрудированный и владеющий информацией человек. Знает о чем говорит. С ним интересно!
А вот другие экскурсоводы оставили иное впечатление.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию должна быть очень интересной и познавательной, но экскурсовод почти ничего не рассказывала, больше времени уделяла продавцам на рыках.
Экскурсия в Горную Чечню тоже оказалась скучной. Экскурсия долгая с 5 утра до 00 ночи. Экскурсовод всю дорогу что-то говорила, но ее никто не слышал (хотя об этом ей говорили). В итоге ее никто не слушал. Можно было бы рассказывать про ключевые моменты, громко и внятно. Найти связь с туристами. Такое ощущение, что было только сопровождение туристов.
Повторюсь, что чарующий Кавказ очень понравился и мы до сих пор находимся в восторге, но за некоторые нюансы минус балл.
В
8 июня 2022
Всем доброго дня!
Считаю что поездка удалась, все было организовано по высшему уровню. Весь период общения от заказа и обсуждения поездки меня вели грамотные, вежливые менеджеры. Постоянно контролировали и информировали о предстоящий поездки, объясняли подробно все нюансы. В дальнейшем принимающая сторона и проводившая экскурсии, смогла выполнить все обещанные мероприятия и задачи. В общем я остался очень доволен и хочу выразить большую благодарность всем кто обеспечивал мою поездку менеджеру Юлии Тюриной и экскурсоводам Марине Владимировне, Людмиле Владимировне и особую благодарность замечательному человеку, большому знатоку военной истории периода Кавказской войны и не только Сергею Евгеньевичу. Отпуск удался, спасибо, спасибо, спасибо!!!

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