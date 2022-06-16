Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа,
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки, жалбаур (печень), форель (~300 руб.), хычины (~100 руб.), шурпа (~200 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (экологический сбор 200 руб. на 1 человека).
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Завтрак в отеле (если предусмотрено)
Обед в отеле (если предусмотрено)
ВАРИАНТ I
Экскурсия «МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ» в 13:20.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья). Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.
Доп. расходы 100 руб. (экологический сбор на территории турбазы).
Возвращение в отель ~ в 19:00.
ВАРИАНТ II
Экскурсия «ЖЕЛЕЗНОВОДСК» в 14:20.
По программе экскурсии:
Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Он расположился на склонах горы Железная. Он славится своими кальциевыми водам. Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
ВАРИАНТ I
Джип-тур на Джилы-Су в 6:30.
Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.
Незабываемая живописная дорога к Джилы-Су то крутым серпантином спускается в глубокие ущелья, то вьётся высоко вверх к заоблачным высотам.
Интересные достопримечательности по пути следования сменяют друг друга.
По программе:
Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.
Долина Нарзанов, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.
«Затерянный мир» – роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.
Ущелье реки Харбас. Остановка на завтрак.
Завтрак ~ через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас. Доп. плата за завтрак ~ 200 р. – хычин (лепёшка с сыром или с мясом) и травяной чай.
Гора Сирх – знаменитая среди экстрасенсов.
Гора Тузлук , на которой расположилась пригоризонтальная палеоастрономическая обсерватория.
Урочище Джилы-Су – северное Приэльбрусье.
Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.
Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.
Возвращение в отель ~ в 18.00.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ II
Джип-тур на Бермамыт.
Бермамыт — дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!!!
Бермамыт — место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно!
Бермамыт – это необъятные горные просторы, живописные долины, глубокие каньоны, на дне которых несут свои воды горные реки.
По программе:
Возвышенность Абазы-Кишлак – открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.
Гора Алебастровая – отрог Большого Бермамыта, с юга – красивый вид на крутые обрывы.
Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).
ВАРИАНТ I Бермамыт.
Выезд в 02:00 – встреча рассвета.
Поздний завтрак~ в 09:00. (за доп. Плату. 200-250 руб. хычины, чай)
Возвращение в отель~ в 14:00.
Свободное время.
Можно самостоятельно посетить музей «Домик М. Ю. Лермонтова»
(по всему музею - 250 руб., по отделу "Домик Лермонтова"- 150 руб.)
Подняться по канатной дороге на вершину горы Машук (360 руб. подъем и спуск).
Ужин в отеле (если предусмотрено)
ВАРИАНТ II Бермамыт.
Выезд в 06:30 – дневная поездка.
Завтрак ~ в 08:00. (за доп. Плату. 200-250 руб. хычины, чай)
Обед ~ в 12:00. (за доп. Плату. 400-500 руб. шашлыки, шурпа, хычины, чай)
Возвращение в отель ~ в 16:00.
Свободное время.
Можно самостоятельно посетить музей «Домик М. Ю. Лермонтова»
(по всему музею - 250 руб., по отделу "Домик Лермонтова"- 150 руб.)
Подняться по канатной дороге на вершину горы Машук (360 руб. подъем и спуск).
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30. Только для граждан РФ!!!
Ингушетия — страна башен и легенд.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. - стоит 1 целый пирог.
Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (200 руб.), чай, кофе.
Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи.
Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.
Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.
Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).
Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.
«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.
Доп. расходы 1000 руб. (Заезд на курорт Армхи и канатная дорога, экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням «Вовнушки» и посещение «Башни Согласия»).
Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно).
Остановка на ужин на обратном пути (~ в 19.30), в придорожном кафе.
Ужин за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. - стоит 1 целый пирог.
Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (200 руб.), чай, кофе, вино, пиво.
Возвращение в отель ~ в 22:00.
Свободное время.
Завтрак в отеле (если предусмотрено)
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|ГОСТИНИЦА
|1-НО МЕСТНОЕ
|2-Х МЕСТНОЕ
|3-Х МЕСТНОЕ
|4-Х МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 42 650 руб.
комфорт 45 650 руб.
|Стандарт 33 300 руб.
комфорт 34 800 руб.
люкс 37 800 руб.
|Семейный 34 800 руб.
|Семейный 31 800 руб.
|МАШУК
|Эконом 34 800 руб.
стандарт 36 950 руб.
|Эконом 28 800 руб.
стандарт 29 400 руб.
комфорт 36 150 руб.
|Комфорт 30 900 руб.
семейный 34 500 руб.
|Семейный 30 900 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 36 000 руб.
|Стандарт 28 150 руб.
Полулюкс 31 200 руб.
|Полулюкс 28 150 руб.
|-
|ГОСТИНИЦА
|1-НО МЕСТНОЕ
|2-Х МЕСТНОЕ
|3-Х МЕСТНОЕ
|4-Х МЕСТНОЕ
|CENTRAL
Джуниор 40 850 руб.
Делюкс 40 850 руб.
Джуниор 33 300 руб.
Делюкс 33 300 руб.
Делюкс 30 900 руб.
Сем. люкс 34 800 руб.
|Сем. люкс 32 550 руб.
|МАСК
|Стандарт 40 850 руб.
Делюкс 43 850 руб.
|Стандарт 28 800 руб.
Делюкс 30 300 руб.
Полулюкс 31 800 руб.
|-
|-
|БЕШТАУ
|Стандарт 35 400 руб.
комфорт 38 400 руб.
|Стандарт 26 050 руб.
комфорт 27 550 руб.
люкс 30 600 руб.
|Семейный 27 550 руб.
|Семейный 24 550 руб.
|МАШУК
|Эконом 31 200 руб.
стандарт 33 400 руб.
|Эконом 25 150 руб.
стандарт 25 750 руб.
комфорт 32 550 руб.
|Комфорт 27 250 руб.
семейный 30 900 руб.
|Семейный 27 300 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 32 400 руб.
|Стандарт 24 550 руб.
Полулюкс 27 550 руб.
|Полулюкс 24 550 руб.
|-
|ПЯТИГОРСК
|Стандарт 29 400 руб.
|Стандарт 27 250 руб.
|-
|ЮЖНАЯ
|Стандарт 26 950 руб.
|Стандарт 23 950 руб.
джуниор 26 050 руб.
|-
|ГОСТИНИЦА
|1-НО МЕСТНОЕ
|2-Х МЕСТНОЕ
|3-Х МЕСТНОЕ
|4-Х МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 4 950 руб.
комфорт 5 550 руб.
|Стандарт 3 100 руб.
комфорт 3 400 руб.
люкс 4 000 руб.
|Семейный 3 400 руб.
|Семейный 2 800 руб.
|МАШУК
|Эконом 3 500 руб.
стандарт 3 900 руб.
|Эконом 2 300 руб.
стандарт 2 400 руб.
комфорт 3 750 руб.
|Комфорт 2 700 руб.
семейный 3 450 руб.
|Семейный 2 700 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 3 750 руб.
|Стандарт 2 200 руб.
Полулюкс 2 800 руб.
|Полулюкс 2 200 руб.
|-
|ГОСТИНИЦА
|1-НО МЕСТНОЕ
|2-Х МЕСТНОЕ
|3-Х МЕСТНОЕ
|4-Х МЕСТНОЕ
|CENTRAL
Джуниор 4 850 руб.
Делюкс 4 850 руб.
Джуниор 3 300 руб.
Делюкс 3 300 руб.
Делюкс 2 850 руб.
Сем. люкс 3 600 руб.
|Сем. Люкс 3 150 руб.
|МАСК
|Стандарт 4 850 руб.
Делюкс 4 850 руб.
|Стандарт 2 400 руб.
Делюкс 2 400 руб.
Полулюкс 3 000 руб.
|-
-
|БЕШТАУ
|Стандарт 3 750 руб.
комфорт 4 350 руб.
|Стандарт 1 850 руб.
комфорт 2 250 руб.
люкс 2 800 руб.
|Семейный 2 100 руб.
|Семейный 1 550 руб.
|МАШУК
|Эконом 2 900 руб.
стандарт 3 250 руб.
|Эконом 1 700 руб.
стандарт 1 800 руб.
комфорт 3 150 руб.
|Комфорт 2 100 руб.
семейный 2 850 руб.
|Семейный 2 100 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 3 150 руб.
|Стандарт 1 550 руб.
Полулюкс 2 150 руб.
|Полулюкс 1 550 руб.
|-
|ПЯТИГОРСК
|Стандарт 2 550 руб.
|Стандарт 2 100 руб.
|-
|-
|ЮЖНАЯ
|Стандарт 2 050 руб.
|Стандарт 1 450 руб.
джуниор 1 850 руб.
|-
|-
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.
Персонал круглосуточной стойки регистрации владеет русским и английским языками.
Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Места посадки на экскурсии:
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!