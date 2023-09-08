После завтрака на комфортном внедорожнике отправляемся на впечатляющее плато Бермамыт (около 50 км).

Будем проезжать мимо горных вершин и альпийских лугов, увидим пасущихся коров, лошадей и овец.

Заедем в секретное место в стороне от туристических маршрутов — к водопаду Гришкина балка. Вы попробуете воду из «живого» и «мёртвого» родников, полюбуетесь живописным водопадом и даже сможете заглянуть за него и узнать, что скрывается за летящим со скал потоком.

На плато, уверены, вы не сможете сдержать восторга — настолько красивы здесь виды! Перед вами откроются горы Бештау, Машук, Верблюд и легендарный двуглавый Эльбрус, окружённый Кавказским хребтом. Вы посмотрите на загадочный мост над пропастью, узнаете легенду о скалах Монахи, чьи силуэты похожи на человеческие, и о необычном атмосферном явлении — «Брокенский призрак». А ещё мы устроим тут пикник прямо на закате! Вечером вернёмся в Кисловодск.