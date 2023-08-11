Джип-тур: перевал Гум-Баши и водопад Виктория из городов КМВ

Природный трансфер из Минеральных Вод: нарзанные источники и горный воздух

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Нас ждут короткие пешие маршруты к водопаду, подъем к сырным пещерам и старинному храму.

Вдохнем полной грудью чистейший горный воздух, отведаем полезного нарзана, впечатлимся красотой природы, и довольные вернемся домой. Зарядите хорошенько телефон — будем много фотографироваться.
Джип-тур: перевал Гум-Баши и водопад Виктория из городов КМВ
Джип-тур: перевал Гум-Баши и водопад Виктория из городов КМВ
Джип-тур: перевал Гум-Баши и водопад Виктория из городов КМВ
Джип-тур: перевал Гум-Баши и водопад Виктория из городов КМВ
Джип-тур: перевал Гум-Баши и водопад Виктория из городов КМВ
Ближайшие даты:
11
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Что вас ожидает:

  • Красивейшие панорамные виды
  • Вид на Эльбрус
  • Водопад
  • Горные реки
  • Вкуснейшие хычины
  • Шоанинский Храм
  • Сырные пещеры
  • Нарзанные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Руины крепости Дорбунла

Выезжаем на маршрут, и первая локация — руины крепости Дорбунла, где в 80х годах было кафе для туристов, а сейчас это забытое место привлекает своими необычными постройками любопытных путешественников!

Перевал Гум-Баши

Вас ждет очень красивая дорога через перевал Гум-Баши, самый высокогорный перевал России, разнотравье субальпийских лугов. Поднимитесь до высоты 2144 метров на смотровую площадку перевала. Полюбуетесь открывающимися видами на плато Бечасын, пред вами откроются вершины Кавказского хребта и взор на великий могучий Эльбрус!

Водопад, источники и пещеры

По пути сделаете остановку и посетите водопад, с красивым названием Виктория, путь к которому лежит через небольшой лес, по тропинке. Водопад имеет два каскада, шумный, мощный, особенно после обильных дождей.
Конечно же, как без нарзанных источников, и Сырных пещер? Мы это вам обязательно покажем!

Шоанинский храм

На горе Шоана, среди живописных скал прямо над пропастью возвышается уникальный памятник истории и архитектуры — Шоанинский храм, один из красивейших храмов Аланской епархии. Паломники и туристы, путешествующие по Карачаево-Черкесии, могут подняться к святыне, поставить свечку и ударить в колокол, висящий в беседке рядом с храмом. Вас так же ждет это загадочное место.

ВНИМАНИЕ:

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА с УЧЕТОМ ВЫЕЗДА ИЗ ГОРОДОВ:

  • Пятигорск.
  • Кисловодск.
  • Железноводск.
  • СТОИМОСТЬ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД уточняйте у организатора!

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Работа и сопровождение водителя-гида
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Место окончания и место сбора туристов обсуждается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Свяжитесь с организатором для уточнения города выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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