Природный трансфер из Минеральных Вод: нарзанные источники и горный воздух
Нас ждут короткие пешие маршруты к водопаду, подъем к сырным пещерам и старинному храму.
Вдохнем полной грудью чистейший горный воздух, отведаем полезного нарзана, впечатлимся красотой природы, и довольные вернемся домой. Зарядите хорошенько телефон — будем много фотографироваться.
Вдохнем полной грудью чистейший горный воздух, отведаем полезного нарзана, впечатлимся красотой природы, и довольные вернемся домой. Зарядите хорошенько телефон — будем много фотографироваться.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Красивейшие панорамные виды
- Вид на Эльбрус
- Водопад
- Горные реки
- Вкуснейшие хычины
- Шоанинский Храм
- Сырные пещеры
- Нарзанные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Руины крепости Дорбунла
Выезжаем на маршрут, и первая локация — руины крепости Дорбунла, где в 80х годах было кафе для туристов, а сейчас это забытое место привлекает своими необычными постройками любопытных путешественников!
Перевал Гум-Баши
Вас ждет очень красивая дорога через перевал Гум-Баши, самый высокогорный перевал России, разнотравье субальпийских лугов. Поднимитесь до высоты 2144 метров на смотровую площадку перевала. Полюбуетесь открывающимися видами на плато Бечасын, пред вами откроются вершины Кавказского хребта и взор на великий могучий Эльбрус!
Водопад, источники и пещеры
По пути сделаете остановку и посетите водопад, с красивым названием Виктория, путь к которому лежит через небольшой лес, по тропинке. Водопад имеет два каскада, шумный, мощный, особенно после обильных дождей.
Конечно же, как без нарзанных источников, и Сырных пещер? Мы это вам обязательно покажем!
Шоанинский храм
На горе Шоана, среди живописных скал прямо над пропастью возвышается уникальный памятник истории и архитектуры — Шоанинский храм, один из красивейших храмов Аланской епархии. Паломники и туристы, путешествующие по Карачаево-Черкесии, могут подняться к святыне, поставить свечку и ударить в колокол, висящий в беседке рядом с храмом. Вас так же ждет это загадочное место.
ВНИМАНИЕ:
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА с УЧЕТОМ ВЫЕЗДА ИЗ ГОРОДОВ:
- Пятигорск.
- Кисловодск.
- Железноводск.
- СТОИМОСТЬ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД уточняйте у организатора!
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Работа и сопровождение водителя-гида
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санаторияЗавершение: Место окончания и место сбора туристов обсуждается индивидуально
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Свяжитесь с организатором для уточнения города выезда
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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