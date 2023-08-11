Руины крепости Дорбунла

Выезжаем на маршрут, и первая локация — руины крепости Дорбунла, где в 80х годах было кафе для туристов, а сейчас это забытое место привлекает своими необычными постройками любопытных путешественников!

Перевал Гум-Баши

Вас ждет очень красивая дорога через перевал Гум-Баши, самый высокогорный перевал России, разнотравье субальпийских лугов. Поднимитесь до высоты 2144 метров на смотровую площадку перевала. Полюбуетесь открывающимися видами на плато Бечасын, пред вами откроются вершины Кавказского хребта и взор на великий могучий Эльбрус!

Водопад, источники и пещеры

По пути сделаете остановку и посетите водопад, с красивым названием Виктория, путь к которому лежит через небольшой лес, по тропинке. Водопад имеет два каскада, шумный, мощный, особенно после обильных дождей.

Конечно же, как без нарзанных источников, и Сырных пещер? Мы это вам обязательно покажем!

Шоанинский храм

На горе Шоана, среди живописных скал прямо над пропастью возвышается уникальный памятник истории и архитектуры — Шоанинский храм, один из красивейших храмов Аланской епархии. Паломники и туристы, путешествующие по Карачаево-Черкесии, могут подняться к святыне, поставить свечку и ударить в колокол, висящий в беседке рядом с храмом. Вас так же ждет это загадочное место.

ВНИМАНИЕ:

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА с УЧЕТОМ ВЫЕЗДА ИЗ ГОРОДОВ: