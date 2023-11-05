Встречаемся в аэропорту или на ж. -д. вокзале и едем на уютную и уединённую экобазу в горах. По пути посетим Медовые водопады — одну из самых любимых достопримечательностей курортного региона недалеко от Кисловодска. Вы посмотрите на каскады разной высоты, а мы расскажем, откуда родилось такое название.

По приезде в туркомплекс в урочище реки Верхняя Мара, где царит атмосфера тишины, спокойствия и умиротворения, вас ждёт тёплый приём. Сладкоежки оценят варенье из горных ягод и фруктов, вкусный чай под приятную беседу у согревающего камина.