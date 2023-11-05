Мама, это Кавказ! Конные походы, катание на джипах и день на Домбае

Покататься на лошадях, лыжах и внедорожниках и насладиться аппетитной кавказской кухней

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Для того, чтобы зарядиться бодростью и позитивом, не обязательно надолго и далеко уезжать.

Всего несколько дней на Кавказе останутся в вашем сердце навсегда! Гостеприимство местных жителей, вкуснейшие традиционные блюда, проживание в окружении гор и общение с лошадьми — лучшая терапия для уставших душ.

Приглашаем в наш мультиактивный тур, в котором вы совершите потрясающие открытия, познакомитесь с культурой народов Кавказа и насладитесь видами ландшафтов и рельефов от предгорий до горных вершин.
Мама, это Кавказ! Конные походы, катание на джипах и день на Домбае
Мама, это Кавказ! Конные походы, катание на джипах и день на Домбае
Мама, это Кавказ! Конные походы, катание на джипах и день на Домбае
Мама, это Кавказ! Конные походы, катание на джипах и день на Домбае
Мама, это Кавказ! Конные походы, катание на джипах и день на Домбае
Мама, это Кавказ! Конные походы, катание на джипах и день на Домбае
Мама, это Кавказ! Конные походы, катание на джипах и день на Домбае
Ближайшие даты:
5
ноя
12
ноя
19
ноя
26
ноя
3
дек
10
дек
17
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Медовые водопады, отдых на экобазе

Встречаемся в аэропорту или на ж. -д. вокзале и едем на уютную и уединённую экобазу в горах. По пути посетим Медовые водопады — одну из самых любимых достопримечательностей курортного региона недалеко от Кисловодска. Вы посмотрите на каскады разной высоты, а мы расскажем, откуда родилось такое название.

По приезде в туркомплекс в урочище реки Верхняя Мара, где царит атмосфера тишины, спокойствия и умиротворения, вас ждёт тёплый приём. Сладкоежки оценят варенье из горных ягод и фруктов, вкусный чай под приятную беседу у согревающего камина.

Встреча, Медовые водопады, отдых на экобазеВстреча, Медовые водопады, отдых на экобазеВстреча, Медовые водопады, отдых на экобазеВстреча, Медовые водопады, отдых на экобазе
2 день

Конный поход к «сырным» пещерам

Сегодня вас ждёт заряд ярких эмоций — совершим поездку верхом на красивых и выносливых лошадях! Отправимся на прогулку вдоль ущелья реки к «сырным» пещерам, состоящим из песчаника и напоминающим пористый маасдам. Вы полюбуетесь живописными скалами и насладитесь общением с животными и единением с природой.

Конный поход к «сырным» пещерамКонный поход к «сырным» пещерамКонный поход к «сырным» пещерамКонный поход к «сырным» пещерам
3 день

Прогулка на лошадях, пикник с шашлыком

В этот день снова садимся на лошадей и едем к горной ферме. По прибытии вас ждёт настоящий кавказский праздник: устроим пикник из традиционных фермерских экопродуктов. Шашлык, приготовленный на костре, свежие овощи, домашний сыр — пальчики оближете! А в ясную погоду ещё и насладимся видом на Главный Кавказский хребет.

Атмосфера будет полностью пропитана кавказским стилем, так что приготовьтесь погрузиться в местный колорит и насладиться настоящей горской природой!

Прогулка на лошадях, пикник с шашлыкомПрогулка на лошадях, пикник с шашлыкомПрогулка на лошадях, пикник с шашлыкомПрогулка на лошадях, пикник с шашлыком
4 день

Катание на джипах

После завтрака приготовьтесь к настоящему приключению — едем кататься на джипах в окружении природных красот! В зависимости от погоды мы отправимся или на плато Бермамыт, с которого открываются головокружительные виды и можно полюбоваться Эльбрусом, или к горе Калеж с Хумаринским городищем на вершине. Этот город-крепость во времена своего расцвета был важным стратегическим пунктом и торгово-ремесленным центром. Заглянем и в небольшое селение Кызыл-Кала в верховьях реки Джегута, где вы окунётесь в загадки древней истории.

Катание на джипахКатание на джипахКатание на джипахКатание на джипах
5 день

Поездка на Домбай, отъезд

Утром отправляемся на Домбай, где вы полюбуетесь чарующими видами и сможете покататься на лыжах, сноуборде или санках. На подъёмнике мы поднимемся на самую высокую гору — Мусса-Ачитара. Здесь можно погулять, наслаждаясь чистым бодрящим воздухом и живописными горными пейзажами, попить ароматного горячего чая и зарядиться адреналином.

В 15:00 выезжаем из Домбая в Минеральные Воды.

Поездка на Домбай, отъездПоездка на Домбай, отъездПоездка на Домбай, отъездПоездка на Домбай, отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, первая половина дня
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт / ж. - д. вокзал, около 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Обзорные
Многодневные туры
5-дневные туры
Джиппинг
Природа и пейзажи
Конные прогулки
Животные
Многодневные походы

Похожие туры из Минеральных Вод

Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Голубые озера и Черекское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
41 отзыв
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Голубые озера и Черекское ущелье
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Аэропорт Минеральные Воды. Время встречи может мен...
2 ноя
9 ноя
23 ноя
7 дек
30 000 за человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Популярное предложение
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Аэропорт Минеральные Воды
9 ноя
23 ноя
7 дек
21 дек
25 000 за человека
Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады
Погулять на вершине горы, зарядиться эмоциями от общения с лошадьми и отведать сочный шашлык
Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, пер...
9 ноя
16 ноя
23 ноя
30 ноя
34 300 за человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Минеральных Водах
ХОРОШО
🧭
ТАМ