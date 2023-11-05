Покататься на лошадях, лыжах и внедорожниках и насладиться аппетитной кавказской кухней
Всего несколько дней на Кавказе останутся в вашем сердце навсегда! Гостеприимство местных жителей, вкуснейшие традиционные блюда, проживание в окружении гор и общение с лошадьми — лучшая терапия для уставших душ.
Приглашаем в наш мультиактивный тур, в котором вы совершите потрясающие открытия, познакомитесь с культурой народов Кавказа и насладитесь видами ландшафтов и рельефов от предгорий до горных вершин.
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даты
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Встреча, Медовые водопады, отдых на экобазе
Встречаемся в аэропорту или на ж. -д. вокзале и едем на уютную и уединённую экобазу в горах. По пути посетим Медовые водопады — одну из самых любимых достопримечательностей курортного региона недалеко от Кисловодска. Вы посмотрите на каскады разной высоты, а мы расскажем, откуда родилось такое название.
По приезде в туркомплекс в урочище реки Верхняя Мара, где царит атмосфера тишины, спокойствия и умиротворения, вас ждёт тёплый приём. Сладкоежки оценят варенье из горных ягод и фруктов, вкусный чай под приятную беседу у согревающего камина.
Конный поход к «сырным» пещерам
Сегодня вас ждёт заряд ярких эмоций — совершим поездку верхом на красивых и выносливых лошадях! Отправимся на прогулку вдоль ущелья реки к «сырным» пещерам, состоящим из песчаника и напоминающим пористый маасдам. Вы полюбуетесь живописными скалами и насладитесь общением с животными и единением с природой.
Прогулка на лошадях, пикник с шашлыком
В этот день снова садимся на лошадей и едем к горной ферме. По прибытии вас ждёт настоящий кавказский праздник: устроим пикник из традиционных фермерских экопродуктов. Шашлык, приготовленный на костре, свежие овощи, домашний сыр — пальчики оближете! А в ясную погоду ещё и насладимся видом на Главный Кавказский хребет.
Атмосфера будет полностью пропитана кавказским стилем, так что приготовьтесь погрузиться в местный колорит и насладиться настоящей горской природой!
Катание на джипах
После завтрака приготовьтесь к настоящему приключению — едем кататься на джипах в окружении природных красот! В зависимости от погоды мы отправимся или на плато Бермамыт, с которого открываются головокружительные виды и можно полюбоваться Эльбрусом, или к горе Калеж с Хумаринским городищем на вершине. Этот город-крепость во времена своего расцвета был важным стратегическим пунктом и торгово-ремесленным центром. Заглянем и в небольшое селение Кызыл-Кала в верховьях реки Джегута, где вы окунётесь в загадки древней истории.
Поездка на Домбай, отъезд
Утром отправляемся на Домбай, где вы полюбуетесь чарующими видами и сможете покататься на лыжах, сноуборде или санках. На подъёмнике мы поднимемся на самую высокую гору — Мусса-Ачитара. Здесь можно погулять, наслаждаясь чистым бодрящим воздухом и живописными горными пейзажами, попить ароматного горячего чая и зарядиться адреналином.
В 15:00 выезжаем из Домбая в Минеральные Воды.
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Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, первая половина дняЗавершение: Минеральные Воды, аэропорт / ж. - д. вокзал, около 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.