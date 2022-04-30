Если вы хотите не только открыть для себя самые живописные места Кавказа, но и привезти из путешествия качественные фотографии, то этот формат для вас! На протяжении всего путешествия вас будет сопровождать профессиональный фотограф, который поможет подобрать удачные ракурсы.



Будем любоваться Эльбрусом, устроим фотосессию на плато Бермамыт и прогуляемся по мостикам реки Кичи-Муруджу.