На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье

Сделать потрясающие снимки на фоне гор и прокатиться на канатной дороге Домбая

Авторский тур
Если вы хотите не только открыть для себя самые живописные места Кавказа, но и привезти из путешествия качественные фотографии, то этот формат для вас! На протяжении всего путешествия вас будет сопровождать профессиональный фотограф, который поможет подобрать удачные ракурсы.

Будем любоваться Эльбрусом, устроим фотосессию на плато Бермамыт и прогуляемся по мостикам реки Кичи-Муруджу.
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

В путешествии вас будет сопровождать профессиональный фотограф, который сделает качественные снимки и скинет их вам после завершения тура. Берите с собой красивые платья и одежду для разных образов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральные воды
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

🚗На машине🧒Можно с детьми🏆Активный отдых🧳Авторские туры3-дневные📸ФотопрогулкиКанатная дорога

Еще несколько похожих предложений в Минеральных Водах

Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Александр
Нет отзывов
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
38 000 за 1 человека
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Анна
Нет отзывов
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
50 715 за 1 человека
Домбай: люди, горы, история
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Армен
Нет отзывов
Домбай: люди, горы, история
Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ)
12 000 за 1-4 чел.
Тайный места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
9 часов
Индивидуальная
Карен
Нет отзывов
Тайный места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
Дорогие друзья многим из Вас очень понравилась моя экскурсия «Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за один день»
11 500 за 1-6 чел.
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
Восход
Нет отзывов
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Вас ждет купание в Серебряном источнике, прогулка к подножию Мать-горы Кавказа, загадывание желаний - будем строить
27 900 за 1 человека
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
в этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа - Домбай и Архыз
30 000 за 1 человека
Большое путешествие по Домбаю
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Карен
Нет отзывов
Большое путешествие по Домбаю
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
11 000 за 1-4 чел.
7 дней в Горном лагере Уллу-Тау. Приэльбрусье
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Восход
Нет отзывов
7 дней в Горном лагере Уллу-Тау. Приэльбрусье
Вас ждет незабываемое приключение! Настоящие горные ущелья! Овеянная легендами гора Уллу-Тау, пирамидки желаний, парящие
23 800 за 1 человека
Треккинг в Домбае на 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Домбае на 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей
Вы увидите Главный Кавказский хребет! Покупаетесь в горных озерах, покатаетесь на канатной дороге
33 200 за 1 человека
Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Восход
Нет отзывов
Легендарная Тридцатка. Через горы к морю на 7 дней
Вас ждет Плато Лаго-Наки, альпийские луга, вечера под звёздным небом! Восхождение на гору Оштен, виды на вершины
17 600 за 1 человека
Гастрономическое приключение по Кавказу: пикники в горах и авторская кухня в глэмпинге
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Людмила
Нет отзывов
Гастрономическое приключение по Кавказу: пикники в горах и авторская кухня в глэмпинге
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
50 000 за 1 человека
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
10 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Восход
Нет отзывов
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Домбай покоряет туристов с первого взгляда своими ледниками, снежными вершинами, прогулками по пихтовым лесам
50 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ