Встречаемся и едем в Домбай. По пути посетим Шоанинский и Сентинский древние храмы в окрестностях села Коста Хетагурова, посмотрим на каменную «костницу» — гробницу-мавзолей. По приезде разместимся в уютном доме и пойдём гулять по улочкам посёлка, украшенным к празднику. Заглянем на Поцелуев мост — место, где две реки — Алибек и Домбай — сливаются в одну реку Аманауз.

А ночью вас ждёт яркая, активная и увлекательная встреча Нового года!