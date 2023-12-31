Новый год на Домбае: катание и треккинги

Покорить горнолыжные склоны и погулять по лесам, каньонам и ущельям

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Едем встречать Новый год на гостеприимном Кавказе! Разбавим привычные новогодние угощения хычинами, а обычные развлечения променяем на катание на одном из лучших горнолыжных курортов и прогулки.

Полюбуемся вершинами Главного Кавказского хребта и хвойными лесами, застывшими под пушистым снегом, живописными каньонами и глубокими ущельями.

Посмотрим, как причудливо заледенел огромный водопад, и увидим древние христианские храмы 9-10 веков.

Вы сами сможете выбирать — отправляться в треккинги и наслаждаться пейзажами или покорять склоны Муссы-Ачитары. Подарите себе запоминающиеся каникулы!
Новый год на Домбае: катание и треккинги
Новый год на Домбае: катание и треккинги
Новый год на Домбае: катание и треккинги
Новый год на Домбае: катание и треккинги
Новый год на Домбае: катание и треккинги
Новый год на Домбае: катание и треккинги
Новый год на Домбае: катание и треккинги
Новый год на Домбае: катание и треккинги
Новый год на Домбае: катание и треккинги
Новый год на Домбае: катание и треккинги
Новый год на Домбае: катание и треккинги
Новый год на Домбае: катание и треккинги
Ближайшие даты:
31
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

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Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
С собой вам понадобятся: паспорт, деньги на кафе, сувениры, подъёмники, прокат (от 5000 руб.).

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Домбай, прогулка по посёлку, встреча Нового года

Встречаемся и едем в Домбай. По пути посетим Шоанинский и Сентинский древние храмы в окрестностях села Коста Хетагурова, посмотрим на каменную «костницу» — гробницу-мавзолей. По приезде разместимся в уютном доме и пойдём гулять по улочкам посёлка, украшенным к празднику. Заглянем на Поцелуев мост — место, где две реки — Алибек и Домбай — сливаются в одну реку Аманауз.

А ночью вас ждёт яркая, активная и увлекательная встреча Нового года!

Переезд в Домбай, прогулка по посёлку, встреча Нового годаПереезд в Домбай, прогулка по посёлку, встреча Нового годаПереезд в Домбай, прогулка по посёлку, встреча Нового года
2 день

Катание или прогулка на горе Муса-Ачитара

Первый день нового года вы проведёте так, как вам захочется! Те, кого манят горнолыжные склоны, отправятся покорять трассы — здесь есть и простые, для новичков, и более сложные, для опытных лыжников и сноубордистов. С теми, кто предпочтёт более спокойный отдых, мы погуляем по хребту Муса-Ачитара. Поднимемся по канатной дороге на высоту 3200 метров, подышим чистым горным воздухом и полюбуемся завораживающими видами. Перед нами предстанут снеженые шапки Главного Кавказского хребта, домбайские ущелья и ледники и самая высокая гора Западного Кавказа — Домбай-Ульген.

Катание или прогулка на горе Муса-АчитараКатание или прогулка на горе Муса-АчитараКатание или прогулка на горе Муса-АчитараКатание или прогулка на горе Муса-АчитараКатание или прогулка на горе Муса-АчитараКатание или прогулка на горе Муса-Ачитара
3 день

Катание или прогулка по ущелью Алибек

После завтрака горнолыжники и сноубордисты снова отправятся кататься по склонам. Со второй часть группы мы посетим живописное ущелье Алибек. Широкая дорога, ветви хвойных деревьев, присыпанные снегом, и свежий воздух — вас ждёт настоящая зимняя сказка. По пути зайдём подумать о вечном на кладбище альпинистов, напоминающее о том, что горы нельзя недооценивать.

Пройдём ещё несколько километров выше по ущелью и увидим развалины альплагеря «Алибек», где зарождался советский альпинизм, писались лучшие бардовские песни и откуда уходили на штурм неприступных вершин. Сейчас здесь обустроены база, кафе и даже вольер с оленями — сможем покормить их морковкой или хлебом.

Катание или прогулка по ущелью АлибекКатание или прогулка по ущелью АлибекКатание или прогулка по ущелью Алибек
4 день

Катание или треккинг к Суфруджинскому водопаду

Позавтракав, проводим горнолыжников на склоны и отправимся к самому высокому водопаду Домбая! Треккинг потребует немного усилий, но виды того стоят! Стартуем с тропы, идущей вдоль реки Аманауз. По пути посмотрим на снежные мосты над реками от сходящих лавин. Дойдём до каньона Чёртова мельница, где вода пытается выбраться из каньона реки Аманауз и кружит быстрым водоворотом, исчезая в глубине снежников и скальных теснин. Затем доберёмся и до главной цели на сегодня — Суфруджинского водопада. Он предстанет перед нами в виде ледяной глыбы причудливой формы.

Катание или треккинг к Суфруджинскому водопадуКатание или треккинг к Суфруджинскому водопадуКатание или треккинг к Суфруджинскому водопаду
5 день

Катание или прогулка до ущелья Домбай-Ульген, отъезд

В первой половине дня часть группы снова продолжит кататься на лыжах и сноубордах. С остальными отправляемся в ущелье Домбай-Ульген. Прогуляемся до поляны ЛИИ, названной так в честь Ленинградского исследовательского института, база отдыха сотрудников которого стояла тут в 30-е годы.

Пройдём сквозь сказочный зимний лес и попадём на Русскую поляну, откуда открывается чарующая панорама горы Муса-Ачитара и Главного Кавказского хребта. После возвращения у вас останется время, чтобы заглянуть на сувенирный рынок, где можно купить домашнее варенье из горной черники, чай из домбайских трав, шали ручной работы и многое другое.

Затем — переезд на микроавтобусе в Минеральные Воды.

Катание или прогулка до ущелья Домбай-Ульген, отъездКатание или прогулка до ущелья Домбай-Ульген, отъездКатание или прогулка до ущелья Домбай-Ульген, отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, 10:00
Завершение: Минеральные Воды, 19:00. Обратные билеты рекомендуем брать с вылетом после 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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