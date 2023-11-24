Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Архыз» + экскурсия

Индивидуальный трансфер в Минеральных Водах

С комфортом доехать до отеля, по пути посетив интересные достопримечательности

Мы встретим вас в аэропорту Минеральных вод и довезём до нужной локации в Архызе.

По пути покажем природные и рукотворные объекты — перевал Гум-баши, древний храм, лик Христа, запечатлённый в необычном месте. Расскажем о нашем любимом крае и быте местных жителей.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Архыз» + экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Архыз» + экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Архыз» + экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Архыз» + экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Архыз» + экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Архыз» + экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Архыз» + экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Архыз» + экскурсия
Ближайшие даты:
24
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Описание

Что вас ожидает

  • Вы проедете через перевал Гум-Баши, расположенный на высоте более 2000 метров. Отсюда будет виден красавец-Эльбрус и Главный кавказский хребет.
  • Попробуете нарзан прямо из природного источника, бьющего из-под земли.
  • Посетите храм 10 века на вершине горы Шоана.
  • Увидите лик Христа — образ на отвесной скале в гроте хребта Мицешта.
  • Узнаете о быте и обычаях жителей Карачаево-Черкесии.
  • Выясните, откуда появился кефир.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот и услуги гида.
  • Сообщите, пожалуйста, при бронировании номер рейса и время прибытия самолёта.
  • По пути можем посетить кафе с национальной кухней. Не входит в стоимость экскурсии.
  • Возможен трансфер в обратном направлении в аэропорт Минеральных Вод. Подробности — в личной переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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