С комфортом доехать до отеля, по пути посетив интересные достопримечательности
Мы встретим вас в аэропорту Минеральных вод и довезём до нужной локации в Архызе.
По пути покажем природные и рукотворные объекты — перевал Гум-баши, древний храм, лик Христа, запечатлённый в необычном месте. Расскажем о нашем любимом крае и быте местных жителей.
По пути покажем природные и рукотворные объекты — перевал Гум-баши, древний храм, лик Христа, запечатлённый в необычном месте. Расскажем о нашем любимом крае и быте местных жителей.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Вы проедете через перевал Гум-Баши, расположенный на высоте более 2000 метров. Отсюда будет виден красавец-Эльбрус и Главный кавказский хребет.
- Попробуете нарзан прямо из природного источника, бьющего из-под земли.
- Посетите храм 10 века на вершине горы Шоана.
- Увидите лик Христа — образ на отвесной скале в гроте хребта Мицешта.
- Узнаете о быте и обычаях жителей Карачаево-Черкесии.
- Выясните, откуда появился кефир.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот и услуги гида.
- Сообщите, пожалуйста, при бронировании номер рейса и время прибытия самолёта.
- По пути можем посетить кафе с национальной кухней. Не входит в стоимость экскурсии.
- Возможен трансфер в обратном направлении в аэропорт Минеральных Вод. Подробности — в личной переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 23 туристов
Мы команда гидов, которые обожают свою работу и очень любят горы. Сделаем всё, чтобы и вам запали в душу наши родные места! Влюбляем в горы с 2012 года.
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