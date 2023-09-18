Нескучно добраться до нужной точки с рассказами и остановками
сен
сен
сен
сен
сен
сен
сен
даты
Описание
Что вас ожидает
Домбай
Вы проедете по живописным уголкам через перевал Гум-баши и узнаете историю его названия. Увидите сырные пещеры, реку Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль. По желанию перекусите в посёлке по маршруту. Полюбуетесь храмом 10 века и горой Сфинкс. Мы расскажем о народах, живших на этих землях, и поделимся интересными фактами об их культуре.
Эльбрус
Наш путь будет пролегать через Чегемские водопады и город мёртвых Эльтюбю. Вы увидите дольмены с 1000-летней историей и узнаете, какой поэт жил в этих местах. Проедете перевал Актопрак, через который проходил старинный торговый путь. Осмотрите Кавказский хребет и сделаете атмосферные снимки.
В Чегемском ущелье есть парадром — по желанию можно полетать.
Архыз
Здесь, как на пути к Домбаю, по дороге есть перевал Гум-баши, сырные пещеры, место, где можно перекусить, и древний храм. Оттуда вы направитесь к горному Лику Христа и храмовому комплексу Архызское городище. Во время прогулки по этим местам мы расскажем о людях, которые жили здесь много лет назад, их быте и традициях.
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике с гидом-водителем из нашей команды
- Дополнительные расходы: парадром (15 минут) — 5000 руб. /чел., перекус — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Международный аэропорт Минеральные Воды им. Лермонтова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.