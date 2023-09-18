Мы встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и на комфортабельном автомобиле довезём до нужной точки — Домбай, Эльбрус или Архыз. По дороге расскажем о местной культуре и историческом прошлом этих территорий. Будем останавливаться, осматривать достопримечательности и интересные локации. На каждой дороге — свои удивительные места!

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Описание

Что вас ожидает

Домбай

Вы проедете по живописным уголкам через перевал Гум-баши и узнаете историю его названия. Увидите сырные пещеры, реку Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль. По желанию перекусите в посёлке по маршруту. Полюбуетесь храмом 10 века и горой Сфинкс. Мы расскажем о народах, живших на этих землях, и поделимся интересными фактами об их культуре.

Эльбрус

Наш путь будет пролегать через Чегемские водопады и город мёртвых Эльтюбю. Вы увидите дольмены с 1000-летней историей и узнаете, какой поэт жил в этих местах. Проедете перевал Актопрак, через который проходил старинный торговый путь. Осмотрите Кавказский хребет и сделаете атмосферные снимки.

В Чегемском ущелье есть парадром — по желанию можно полетать.

Архыз

Здесь, как на пути к Домбаю, по дороге есть перевал Гум-баши, сырные пещеры, место, где можно перекусить, и древний храм. Оттуда вы направитесь к горному Лику Христа и храмовому комплексу Архызское городище. Во время прогулки по этим местам мы расскажем о людях, которые жили здесь много лет назад, их быте и традициях.

Организационные детали