Три горнолыжных курорта Кавказа

5
3 отзыва
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Этот тур - это настоящее зимнее путешествие в горы Кавказа, объединяющее в себе активное катание на горных склонах и возможность расслабиться в термальных источниках во время романтического отпуска 14 февраля.
Три горнолыжных курорта Кавказа
Три горнолыжных курорта Кавказа
Три горнолыжных курорта Кавказа
Три горнолыжных курорта Кавказа
Три горнолыжных курорта Кавказа
Три горнолыжных курорта Кавказа
Три горнолыжных курорта Кавказа
Три горнолыжных курорта Кавказа
Три горнолыжных курорта Кавказа
Три горнолыжных курорта Кавказа
Ближайшие даты:
10
фев

Что вас ожидает:

Термальные источники
Термальные источники
Вы сможете расслабиться в термальных источниках, насладиться теплой водой и восстановить свои силы
Великолепие Эльбруса
Великолепие Эльбруса
Вас ждет незабываемое путешествие к самой высокой горе России и Европы, г. Эльбрус
Активный отдых на склонах гор
Активный отдых на склонах гор
Эти дни будут посвящены катанию на горнолыжных склонах, наслаждению прекрасными видами и природой Кавказа

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Свободное время

Встреча: аэропорт г. Минеральные Воды или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды или ж/д вокзале г. Пятигорска.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска, размещение после 12:00.

Свободное время.

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

2 день

Горнолыжный курорт Эльбрус

Завтрак (ланч бокс, входит в стоимость).

6:00 Ранний выезд в Приэльбрусье (180 км).

Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря). Эльбрус зимой притягивает лыжников и сноубордистов, а также туристов, которые хотят насладится снежными пиками гор Кавказа.

Подъем и катание г. Эльбрус (доп. палата: туристический подъем и спуск на канатной дороге, ски-пасс за доп. плату: «ст. Азау- ст. Гара Баши» (3847 м. над у. м.)).

Перепад высот 2300-3847 метров над уровнем моря.

Обед (доп. плата).

16:30 сбор и выезд в гостиницу.

Заселение в гостиницу Приэльбрусья.

3 день

Горнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники Гедуко

Завтрак (ланч бокс, входит в стоимость).

6:00 Ранний выезд в Приэльбрусье (180 км).

Выезд из гостиницы на горнолыжный склон Эльбруса.

Подъем и катание г. Эльбрус (доп. палата: туристический подъем и спуск на канатной дороге, ски-пасс: «ст. Азау- ст. Гара Баши» (3847 м. над у. м.))

Перепад высот 2300-3847 метров над уровнем моря.

Обед(доп. плата).

16:30 Сбор и выезд в г. Пятигорск.

По пути посещение термальных источников Гедуко (доп. плата).

Размещение в гостинице города Пятигорска.

4 день

Свободный день

Завтрак (входит в стоимость).

День отдыха.

Ночь в гостинице города Пятигорска.

5 день

Горнолыжный курорт Архыз

Завтрак (ланч бокс, входит в стоимость).

6:00 Ранний выезд с вещами в п. Архыз.

Катание и прогулки в Архызе, горнолыжный курорт «Романтик» (доп. плата: туристический подъем и спуск на канатной дороге, ски-пасс).

Перепад высот 1329-3144 метров над уровнем моря.

16:30 Сбор и выезд в п. Домбай.

Размещение в гостинице г. Теберда.

Ужин (входит в стоимость).

Ночь в гостинице.

6 день

Горнолыжный курорт Домбай и термальные источники «Жемчужина Кавказа»

Завтрак (входит в стоимость).

Выезд в Домбай.

Домбай — известный горнолыжный курорт на Кавказе со своей легендарной историей.

Катание и прогулки в Домбае, (доп. плата: туристический подъем и спуск на канатной дороге, ски-пасс).

Обед (доп. плата).

16:30 Сбор и выезд в г. Пятигорск.

На обратном пути посещение термальных источников «Жемчужина Кавказа» п. Кавказский (доп. плата).

Размещение в гостинице города Пятигорска.

7 день

Обзорная экскурсия по Пятигорску, отъезд

Завтрак (входит в стоимость).

День отдыха.

Мы предлагаем этот день провести с экскурсией по курортному городу Кавказских Минеральных Вод — Пятигорску.

Гора Машук, Провал, беседка Эолова Арфа, парк Цветник, грот Дианы, место дуэли Лермонтова.

Обед (доп. плата)

13:00-14:00 Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

  • гостиница г. Пятигорска — 4 ночи;
  • в одной из гостиниц Приэльбрусья — 1 ночь;
  • в одной из гостиниц г. Теберда — 1 ночь.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста и варианта размещения, руб:

Двухместное*Одноместное
Взрослый3490046 900
Ребенок до 14 лет32900-

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Внимание: Ниже указаны возможные варианты гостиниц. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Наутилус

4 ночи

Гостиница «Наутилус» удобно расположена в центре города, расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорск, составит 800 метров. Wi-Fi предоставляется бесплатно, сотрудники на стойке регистрации работают в режиме 24/7.

Номерной фонд представляет собой комнаты в классическом стиле со сплит-системой, холодильником и телевизором.

Позавтракать или пообедать можно в баре отеля. В меню большой выбор напитков и блюд. В шаговой доступности достаточное количество ресторанов и кафе на любой вкус.

Да аэропорта Минеральных Вод — 25 километров. Легко можно добраться до любого объекта инфраструктуры и достопримечательности, так как рядом находится остановка общественного транспорта «Верхний рынок».

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Экара

1 ночь

Гостевой дом «Экара» с баром и общим лаунджем расположен напротив пляжа в городе Теберда. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа и заказать доставку еды и напитков в номер.

В каждом номере отеля установлен шкаф. Во всех номерах гостевого дома «Экара» есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

Для гостей сервируется континентальный завтрак.

В гостевом доме можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. В отеле можно поиграть в настольный теннис.

Поселок Домбай находится в 21 км от гостевого дома «Экара».

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Гостиница в Приэльбрусье

1 ночь

Размещение в одной из гостиниц Приэльбрусья в стандартных номерах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт — гостиница — аэропорт
  • Проезд на комфортабельном микроавтобусе Мерседес
  • Проживание: 6 ночей в гостинице по программе, номера стандарт
  • Питание: 6 завтраков по программе, 1 ужин в гостинице г. Теберда
  • Сопровождающий
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины, от 400 руб. /чел.
  • Прокат горнолыжного оборудования на курортах
  • Канатные дороги:Эльбрус:взрослый — 1 600 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно — 900 руб. /чел. Архыз, горнолыжный курорт «Романтик» (туристический подъем и спуск на канатной дороге):взрослый — 1 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно — 500 руб. Домбай:взрослый билет — 800-1 850 руб. /чел. в зависимости от количества подъемов)дети с 3 до 10 лет включительно — 500-1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
  • Эльбрус:взрослый — 1 600 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно — 900 руб. /чел.
  • Взрослый — 1 600 руб. /чел.
  • Дети с 6 до 13 лет включительно — 900 руб. /чел.
  • Архыз, горнолыжный курорт «Романтик» (туристический подъем и спуск на канатной дороге):взрослый — 1 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно — 500 руб.
  • Взрослый — 1 000 руб. /чел.
  • Дети с 6 до 13 лет включительно — 500 руб.
  • Домбай:взрослый билет — 800-1 850 руб. /чел. в зависимости от количества подъемов)дети с 3 до 10 лет включительно — 500-1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
  • Взрослый билет — 800-1 850 руб. /чел. в зависимости от количества подъемов)
  • Дети с 3 до 10 лет включительно — 500-1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
  • Ски-пассы:Эльбрус "ст. Азау – ст. Гара Баши" — 2 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно — 1 300 руб. /чел. Архыз, горнолыжный курорт «Романтик»:взрослый — 2 300 руб. /чел. дети от 6 до 13 лет — 1 450 руб. /чел. Домбай:взрослый — 2 000 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно — 1 600 руб.
  • Эльбрус "ст. Азау – ст. Гара Баши" — 2 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно — 1 300 руб. /чел.
  • Дети с 6 до 13 лет включительно — 1 300 руб. /чел.
  • Архыз, горнолыжный курорт «Романтик»:взрослый — 2 300 руб. /чел. дети от 6 до 13 лет — 1 450 руб. /чел.
  • Взрослый — 2 300 руб. /чел.
  • Дети от 6 до 13 лет — 1 450 руб. /чел.
  • Домбай:взрослый — 2 000 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно — 1 600 руб.
  • Взрослый — 2 000 руб. /чел.
  • Дети с 3 до 10 лет включительно — 1 600 руб.
  • Входные билеты на термальные источники:Гедуко — 300 руб/челЖемчужина Кавказа — 550 руб/чел
  • Гедуко — 300 руб/чел
  • Жемчужина Кавказа — 550 руб/чел
  • Спортивная страховка
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • Теплая одежда / удобная обувь / защита от солнца;
  • Купальные принадлежности;
  • Личная аптечка.

Горнолыжное оборудование можно взять на горнолыжных курортах. Стоимость проката оборудования на наших курортах 1000-1800 руб. /день.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
29 сен 2023
Организовано все прекрасно - четко ответственно и очень разумно Ни разу не было проблем ни с гостиницей ни с экскурсиями на местах Водители всегда крутые профессионалы Экскурсоводы-вообще чудо Это люди искренне любящие свой край и свою работу! Спасибо всем огромное за ваш труд и наши впечатления!!
С
24 сен 2023
По организации прошло всё отлично, по всем вопросам всегда была обратная связь.
По организации прошло всё отлично, по всем вопросам всегда была обратная связь.По организации прошло всё отлично, по всем вопросам всегда была обратная связь.
С
24 сен 2023
Организация хорошая, все пожелания учтены.

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