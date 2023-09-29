фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Свободное время
Встреча: аэропорт г. Минеральные Воды или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды или ж/д вокзале г. Пятигорска.
Трансфер в гостиницу г. Пятигорска, размещение после 12:00.
Свободное время.
Ночь в гостинице г. Пятигорска.
Горнолыжный курорт Эльбрус
Завтрак (ланч бокс, входит в стоимость).
6:00 Ранний выезд в Приэльбрусье (180 км).
Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря). Эльбрус зимой притягивает лыжников и сноубордистов, а также туристов, которые хотят насладится снежными пиками гор Кавказа.
Подъем и катание г. Эльбрус (доп. палата: туристический подъем и спуск на канатной дороге, ски-пасс за доп. плату: «ст. Азау- ст. Гара Баши» (3847 м. над у. м.)).
Перепад высот 2300-3847 метров над уровнем моря.
Обед (доп. плата).
16:30 сбор и выезд в гостиницу.
Заселение в гостиницу Приэльбрусья.
Горнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники Гедуко
Завтрак (ланч бокс, входит в стоимость).
6:00 Ранний выезд в Приэльбрусье (180 км).
Выезд из гостиницы на горнолыжный склон Эльбруса.
Подъем и катание г. Эльбрус (доп. палата: туристический подъем и спуск на канатной дороге, ски-пасс: «ст. Азау- ст. Гара Баши» (3847 м. над у. м.))
Перепад высот 2300-3847 метров над уровнем моря.
Обед(доп. плата).
16:30 Сбор и выезд в г. Пятигорск.
По пути посещение термальных источников Гедуко (доп. плата).
Размещение в гостинице города Пятигорска.
Свободный день
Завтрак (входит в стоимость).
День отдыха.
Ночь в гостинице города Пятигорска.
Горнолыжный курорт Архыз
Завтрак (ланч бокс, входит в стоимость).
6:00 Ранний выезд с вещами в п. Архыз.
Катание и прогулки в Архызе, горнолыжный курорт «Романтик» (доп. плата: туристический подъем и спуск на канатной дороге, ски-пасс).
Перепад высот 1329-3144 метров над уровнем моря.
16:30 Сбор и выезд в п. Домбай.
Размещение в гостинице г. Теберда.
Ужин (входит в стоимость).
Ночь в гостинице.
Горнолыжный курорт Домбай и термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Завтрак (входит в стоимость).
Выезд в Домбай.
Домбай — известный горнолыжный курорт на Кавказе со своей легендарной историей.
Катание и прогулки в Домбае, (доп. плата: туристический подъем и спуск на канатной дороге, ски-пасс).
Обед (доп. плата).
16:30 Сбор и выезд в г. Пятигорск.
На обратном пути посещение термальных источников «Жемчужина Кавказа» п. Кавказский (доп. плата).
Размещение в гостинице города Пятигорска.
Обзорная экскурсия по Пятигорску, отъезд
Завтрак (входит в стоимость).
День отдыха.
Мы предлагаем этот день провести с экскурсией по курортному городу Кавказских Минеральных Вод — Пятигорску.
Гора Машук, Провал, беседка Эолова Арфа, парк Цветник, грот Дианы, место дуэли Лермонтова.
Обед (доп. плата)
13:00-14:00 Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
- гостиница г. Пятигорска — 4 ночи;
- в одной из гостиниц Приэльбрусья — 1 ночь;
- в одной из гостиниц г. Теберда — 1 ночь.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста и варианта размещения, руб:
|Двухместное*
|Одноместное
|Взрослый
|34900
|46 900
|Ребенок до 14 лет
|32900
|-
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Внимание: Ниже указаны возможные варианты гостиниц. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Наутилус
Гостиница «Наутилус» удобно расположена в центре города, расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорск, составит 800 метров. Wi-Fi предоставляется бесплатно, сотрудники на стойке регистрации работают в режиме 24/7.
Номерной фонд представляет собой комнаты в классическом стиле со сплит-системой, холодильником и телевизором.
Позавтракать или пообедать можно в баре отеля. В меню большой выбор напитков и блюд. В шаговой доступности достаточное количество ресторанов и кафе на любой вкус.
Да аэропорта Минеральных Вод — 25 километров. Легко можно добраться до любого объекта инфраструктуры и достопримечательности, так как рядом находится остановка общественного транспорта «Верхний рынок».
Экара
Гостевой дом «Экара» с баром и общим лаунджем расположен напротив пляжа в городе Теберда. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа и заказать доставку еды и напитков в номер.
В каждом номере отеля установлен шкаф. Во всех номерах гостевого дома «Экара» есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
Для гостей сервируется континентальный завтрак.
В гостевом доме можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. В отеле можно поиграть в настольный теннис.
Поселок Домбай находится в 21 км от гостевого дома «Экара».
Гостиница в Приэльбрусье
Размещение в одной из гостиниц Приэльбрусья в стандартных номерах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер аэропорт — гостиница — аэропорт
- Проезд на комфортабельном микроавтобусе Мерседес
- Проживание: 6 ночей в гостинице по программе, номера стандарт
- Питание: 6 завтраков по программе, 1 ужин в гостинице г. Теберда
- Сопровождающий
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины, от 400 руб. /чел.
- Прокат горнолыжного оборудования на курортах
- Канатные дороги:Эльбрус:взрослый — 1 600 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно — 900 руб. /чел. Архыз, горнолыжный курорт «Романтик» (туристический подъем и спуск на канатной дороге):взрослый — 1 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно — 500 руб. Домбай:взрослый билет — 800-1 850 руб. /чел. в зависимости от количества подъемов)дети с 3 до 10 лет включительно — 500-1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
- Эльбрус:взрослый — 1 600 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно — 900 руб. /чел.
- Взрослый — 1 600 руб. /чел.
- Дети с 6 до 13 лет включительно — 900 руб. /чел.
- Архыз, горнолыжный курорт «Романтик» (туристический подъем и спуск на канатной дороге):взрослый — 1 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно — 500 руб.
- Взрослый — 1 000 руб. /чел.
- Дети с 6 до 13 лет включительно — 500 руб.
- Домбай:взрослый билет — 800-1 850 руб. /чел. в зависимости от количества подъемов)дети с 3 до 10 лет включительно — 500-1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
- Взрослый билет — 800-1 850 руб. /чел. в зависимости от количества подъемов)
- Дети с 3 до 10 лет включительно — 500-1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
- Ски-пассы:Эльбрус "ст. Азау – ст. Гара Баши" — 2 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно — 1 300 руб. /чел. Архыз, горнолыжный курорт «Романтик»:взрослый — 2 300 руб. /чел. дети от 6 до 13 лет — 1 450 руб. /чел. Домбай:взрослый — 2 000 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно — 1 600 руб.
- Эльбрус "ст. Азау – ст. Гара Баши" — 2 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно — 1 300 руб. /чел.
- Дети с 6 до 13 лет включительно — 1 300 руб. /чел.
- Архыз, горнолыжный курорт «Романтик»:взрослый — 2 300 руб. /чел. дети от 6 до 13 лет — 1 450 руб. /чел.
- Взрослый — 2 300 руб. /чел.
- Дети от 6 до 13 лет — 1 450 руб. /чел.
- Домбай:взрослый — 2 000 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно — 1 600 руб.
- Взрослый — 2 000 руб. /чел.
- Дети с 3 до 10 лет включительно — 1 600 руб.
- Входные билеты на термальные источники:Гедуко — 300 руб/челЖемчужина Кавказа — 550 руб/чел
- Гедуко — 300 руб/чел
- Жемчужина Кавказа — 550 руб/чел
- Спортивная страховка
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
- Теплая одежда / удобная обувь / защита от солнца;
- Купальные принадлежности;
- Личная аптечка.
Горнолыжное оборудование можно взять на горнолыжных курортах. Стоимость проката оборудования на наших курортах 1000-1800 руб. /день.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.