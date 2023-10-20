Утром познакомимся с двумя интересными местными гидами — взрослым и подростком. Они отвезут нас к Эльбрусу и расскажут о своём родном крае. Часто по пути встречаются табуны лошадей, а вот живописные виды со всех сторон точно обеспечены. На сам Эльбрус поднимемся по канатной дороге — на максимально возможную высоту (3840 метров). Пусть это и не высшая точка, но панорамы отсюда уже захватывают дух! Не забудьте взять тёплые вещи, ведь температура на такой высоте заметно отличается.

Далее посетим музей Владимира Высоцкого, имя которого тесно связано с Балкарией. Вечером познакомимся с ещё одной семьёй — мамой и двумя её дочками. Научимся танцевать национальные танцы и готовить хычины!

В этот день переезжаем в отель в посёлке Эльбрус.