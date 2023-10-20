Вашей семье от нашей: каникулы на Кавказе

Научиться национальному танцу, приготовить хычины и посетить обсерваторию

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Нас ждут в гости местные жители — взрослые вместе с детьми покажут нам свой родной край, проведут экскурсии, поделятся легендами, научат национальному танцу и приготовлению хычинов! Остановимся в селе, чтобы прочувствовать в полной мере кавказское гостеприимство и узнать, как живут люди в горах.

Поднимемся на Эльбрус, отправимся в треккинг-приключение, попробуем целебную воду и искупаемся в горячих источниках! С учёным посетим обсерваторию, прокатимся на лошадях, устроим пикник у озера и увидим знаменитые Чегемские водопады.
Вашей семье от нашей: каникулы на Кавказе
Вашей семье от нашей: каникулы на Кавказе
Вашей семье от нашей: каникулы на Кавказе
Вашей семье от нашей: каникулы на Кавказе
Вашей семье от нашей: каникулы на Кавказе
Вашей семье от нашей: каникулы на Кавказе
Вашей семье от нашей: каникулы на Кавказе
Вашей семье от нашей: каникулы на Кавказе
Вашей семье от нашей: каникулы на Кавказе
Вашей семье от нашей: каникулы на Кавказе
Вашей семье от нашей: каникулы на Кавказе
Вашей семье от нашей: каникулы на Кавказе
Вашей семье от нашей: каникулы на Кавказе
Вашей семье от нашей: каникулы на Кавказе
Вашей семье от нашей: каникулы на Кавказе
Ближайшие даты:
20
окт
27
окт
3
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Одноместное размещение невозможно.

Путешествие ориентировано на семьи с детьми.

Программа тура по дням

1 день

В гостях у местного жителя в горном селе

Встречаемся в аэропорту Минеральных Вод и отправляемся в горное село в гости к местному жителю, в доме которого остановимся на 2 ночи.

Сегодня вы прочувствуете кавказское гостеприимство и узнаете, как и чем живут люди в горах. Нас встретят национальным обедом, затем прогуляемся по хозяйскому саду и съездим в соседнюю деревню за фермерскими продуктами на ужин, который самостоятельно приготовим на кухне. Вечером соберёмся вместе за столом с видом на горы.

В гостях у местного жителя в горном селеВ гостях у местного жителя в горном селеВ гостях у местного жителя в горном селеВ гостях у местного жителя в горном селеВ гостях у местного жителя в горном селеВ гостях у местного жителя в горном селеВ гостях у местного жителя в горном селе
2 день

Древнее село, Чегемские водопады и горячие источники

Пора ещё больше погрузиться в культуру и историю балкарского народа! Сегодня посетим древнее село в Чегемском ущелье, где люди жили со времён Средневековья – Эльтюбю. Увидим знаменитые Чегемские водопады, а во второй половине дня расслабимся в горячих источниках. Купаться в них можно круглый год!

Вечером вернёмся в гостевой дом, приготовим ужин и отдохнём.

Древнее село, Чегемские водопады и горячие источникиДревнее село, Чегемские водопады и горячие источникиДревнее село, Чегемские водопады и горячие источникиДревнее село, Чегемские водопады и горячие источникиДревнее село, Чегемские водопады и горячие источники
3 день

Экскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классом

Утром познакомимся с двумя интересными местными гидами — взрослым и подростком. Они отвезут нас к Эльбрусу и расскажут о своём родном крае. Часто по пути встречаются табуны лошадей, а вот живописные виды со всех сторон точно обеспечены. На сам Эльбрус поднимемся по канатной дороге — на максимально возможную высоту (3840 метров). Пусть это и не высшая точка, но панорамы отсюда уже захватывают дух! Не забудьте взять тёплые вещи, ведь температура на такой высоте заметно отличается.

Далее посетим музей Владимира Высоцкого, имя которого тесно связано с Балкарией. Вечером познакомимся с ещё одной семьёй — мамой и двумя её дочками. Научимся танцевать национальные танцы и готовить хычины!

В этот день переезжаем в отель в посёлке Эльбрус.

Экскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классомЭкскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классомЭкскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классомЭкскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классомЭкскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классомЭкскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классомЭкскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классомЭкскурсия на Эльбрус от местной семьи, музей Владимира Высоцкого и вечер с танцами и кулинарным мастер-классом
4 день

Треккинг-приключение с юным гидом и его мамой

Сегодня наденем обувь поудобнее, возьмём с собой радиальные рюкзачки, куда положим водичку и курточки, и отправимся в горный треккинг — к озеру и целебным источникам. Сначала поднимемся по открытой канатной дороге, разглядывая верхушки деревьев. Затем будем много ходить, фотографироваться и наслаждаться видами со всех сторон. Дойдём до Поляны Нарзанов по экотропе, где и попробуем вкуснейшую полезную воду.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Треккинг-приключение с юным гидом и его мамойТреккинг-приключение с юным гидом и его мамойТреккинг-приключение с юным гидом и его мамойТреккинг-приключение с юным гидом и его мамойТреккинг-приключение с юным гидом и его мамойТреккинг-приключение с юным гидом и его мамойТреккинг-приключение с юным гидом и его мамой
5 день

Обсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьями

После завтрака отправляемся в обсерваторию на встречу с учёным, который проведёт для нас увлекательную экскурсию. Юный гид тоже поедет с нами и расскажем по пути историю маленького Нейтрино. Вот только 1 факт — через наше тело каждую секунду проходит примерно двести триллионов нейтрино!

Продолжим познавательный день в городе, где добывали важные компоненты для космической отрасли — вольфрам и никель. Узнаем, что стало с градообразующим комбинатом, и остановимся на пикник у рукотворного озера. Отсюда не захочется уезжать, но нам пора, ведь нас уже заждались горные лошади! Желающие смогут прокатиться верхом, погладить и покормить животных.

Вечер проведём уютно за рассказом об обычаях и легендах от местных наших друзей.

Обсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьямиОбсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьямиОбсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьямиОбсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьямиОбсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьямиОбсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьямиОбсерватория с учёным, важный для космоса город, пикник у озера, катание на лошадях и посиделки с местными друзьями
6 день

Отъезд

Встречаем последнее утро нашего путешествия в горах за вкусным завтраком. Как бы ни хотелось оставаться, пора домой — проводим вас в аэропорт Минеральных Вод. Желающих сможем довезти в Пятигорск.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, с 13:00 до 14:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 10:30 / Пятигорск, 11:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

Групповые
На автобусе
Конные прогулки
Животные
Можно с детьми
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Активный отдых
Выездные
Водопады
Эльбрус
Популярные места
Чегемские водопады
Многодневные туры
6-дневные туры
Приэльбрусье

Похожие туры из Минеральных Вод

4 города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Домбай и ночь в высокогорной обсерватории
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
4 города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Домбай и ночь в высокогорной обсерватории
Насладиться видами заснеженных вершин, искупаться в термальных источниках и понаблюдать за звёздами
Минеральные Воды, аэропорт, утро
16 окт
21 окт
26 окт
5 ноя
50 000 за человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Аэропорт Минеральные Воды
26 окт
9 ноя
23 ноя
7 дек
25 000 за человека
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
Сделать потрясающие снимки на фоне гор и прокатиться на канатной дороге Домбая
Аэропорт Минеральные воды
19 окт
26 окт
25 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Минеральных Водах
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ