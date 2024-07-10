Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю

Добраться на катамаране до обители, самостоятельно прогуляться по её территории и поехать обратно
Водная прогулка до монастыря займёт около 40 минут.

За это время вы послушаете аудиогид и оцените виды с воды на такие достопримечательности, как церковь Бориса и Глеба в Плотниках, церковь Иоанна Богослова на Витке, Антониев монастырь и другие. Прибыв к Варлаамо-Хутынскому монастырю, вы высадитесь и сможете гулять по нему больше часа. После чего отправитесь в обратный путь на катамаране.
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Водная прогулка к Варлаамо-Хутынскому монастырю
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30

Описание водной прогулки

Варлаамо-Хутынский монастырь основан в 1192 году преподобным Варлаамом Хутынским. В Спасо-Преображенском соборе при монастыре хранятся его мощи, а также прах русского поэта Гавриила Романовича Державина и его супруги Дарьи. Вы услышите историю этой обители и по пути увидите следующие места:

  • Церковь Бориса и Глеба в Плотниках
  • Церковь Иоанна Богослова на Витке
  • Церковь Петра и Павла в Кожевниках
  • Зверин монастырь
  • Антониев монастырь
  • Церковь Успения Божьей Матери в Колмово
  • Деревяницкий монастырь
  • Церковь Святого Никиты

Организационные детали

Экскурсия может быть отменена по причине неприемлемых погодных условий.

в понедельник, среду и пятницу в 13:30

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый2 500 ₽
Детский до 14 лет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центрального причала «Ярославово дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Великого Новгорода

ГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеСвятые местаВыездныеМонастыри, церкви, храмыРечные прогулкиДля студентов

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