Водная прогулка до монастыря займёт около 40 минут.
За это время вы послушаете аудиогид и оцените виды с воды на такие достопримечательности, как церковь Бориса и Глеба в Плотниках, церковь Иоанна Богослова на Витке, Антониев монастырь и другие. Прибыв к Варлаамо-Хутынскому монастырю, вы высадитесь и сможете гулять по нему больше часа. После чего отправитесь в обратный путь на катамаране.
За это время вы послушаете аудиогид и оцените виды с воды на такие достопримечательности, как церковь Бориса и Глеба в Плотниках, церковь Иоанна Богослова на Витке, Антониев монастырь и другие. Прибыв к Варлаамо-Хутынскому монастырю, вы высадитесь и сможете гулять по нему больше часа. После чего отправитесь в обратный путь на катамаране.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30
Описание водной прогулки
Варлаамо-Хутынский монастырь основан в 1192 году преподобным Варлаамом Хутынским. В Спасо-Преображенском соборе при монастыре хранятся его мощи, а также прах русского поэта Гавриила Романовича Державина и его супруги Дарьи. Вы услышите историю этой обители и по пути увидите следующие места:
- Церковь Бориса и Глеба в Плотниках
- Церковь Иоанна Богослова на Витке
- Церковь Петра и Павла в Кожевниках
- Зверин монастырь
- Антониев монастырь
- Церковь Успения Божьей Матери в Колмово
- Деревяницкий монастырь
- Церковь Святого Никиты
Организационные детали
Экскурсия может быть отменена по причине неприемлемых погодных условий.
в понедельник, среду и пятницу в 13:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 500 ₽
|Детский до 14 лет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального причала «Ярославово дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 320 туристов
Здравствуйте! Предлагаем вам увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России.Задать вопрос
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