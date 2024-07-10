Водная прогулка до монастыря займёт около 40 минут. За это время вы послушаете аудиогид и оцените виды с воды на такие достопримечательности, как церковь Бориса и Глеба в Плотниках, церковь Иоанна Богослова на Витке, Антониев монастырь и другие. Прибыв к Варлаамо-Хутынскому монастырю, вы высадитесь и сможете гулять по нему больше часа. После чего отправитесь в обратный путь на катамаране.

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Описание водной прогулки

Варлаамо-Хутынский монастырь основан в 1192 году преподобным Варлаамом Хутынским. В Спасо-Преображенском соборе при монастыре хранятся его мощи, а также прах русского поэта Гавриила Романовича Державина и его супруги Дарьи. Вы услышите историю этой обители и по пути увидите следующие места:

Церковь Бориса и Глеба в Плотниках

Церковь Иоанна Богослова на Витке

Церковь Петра и Павла в Кожевниках

Зверин монастырь

Антониев монастырь

Церковь Успения Божьей Матери в Колмово

Деревяницкий монастырь

Церковь Святого Никиты

Организационные детали

Экскурсия может быть отменена по причине неприемлемых погодных условий.