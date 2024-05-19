Когда-то Рюриково Городище строилось на холме, окружённом рекой с двух сторон.
Поэтому с воды открываются чудесные панорамы Приильменья, а с верхней точки — вид на Свято-Юрьев монастырь, Новгородский кремль, Софийский собор и звонницу.
Всё это вы увидите в водном путешествии от причала «Ярославово Дворище» до Рюрикова Городища с 20-ти минутной остановкой.
Поэтому с воды открываются чудесные панорамы Приильменья, а с верхней точки — вид на Свято-Юрьев монастырь, Новгородский кремль, Софийский собор и звонницу.
Всё это вы увидите в водном путешествии от причала «Ярославово Дворище» до Рюрикова Городища с 20-ти минутной остановкой.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
С воды вы увидите
Опоры моста недостроенной железной дороги, которая должна была соединить Санкт-Петербург и Орёл. Строительство этого грандиозного проекта началось еще в 1913 году, но в планы вмешались Первая мировая война и Революция.
Юрьев монастырь, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым. На территории монастыря множество древних построек, важнейшей из них является Георгиевский собор, усыпальница Новгородской знати.
Перынский скит на полуострове при истоке реки Волхов из озера Ильмень. Здесь в 989 году произошло символическое крещение Великого Новгорода. Языческое капище было разрушено, а идолы сброшены в реку.
Сиверсов канал: его строительство велось с 1798 по 1803 год. Канал соединил две реки — Волхов и Мсту. Главной задачей при его постройке было сокращение пути между двумя реками и обход отмелей в реке Мста и озере Ильмень.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
- Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является моментом отхода судна от причала.
- Посадка на теплоход осуществляется в порядке живой очереди.
- Путешествие проходит на судне с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона.
- В случае необходимости дополнительно возможно приобрести плед, дождевик, кофе или прохладительные напитки.
- Экскурсия может быть отменена по причине неблагоприятных погодных условий.
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1 100 ₽
|Дети до 14 лет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала Ярославово Дворище
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 46 туристов
Здравствуйте! Предлагаем вам увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
19 мая 2024
Отличный катамаран и комфортное передвижение.
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