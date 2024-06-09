На увлекательной водной прогулке по реке Волхов вы увидите 8 храмов и монастырей, расположенных по берегам реки. Все они — памятники истории и архитектуры, монументальной живописи и иконописи.
Гид познакомит вас как с историей Великого Новгорода, так и с особенностями местных святынь, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Гид познакомит вас как с историей Великого Новгорода, так и с особенностями местных святынь, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:30
Описание экскурсии
С воды вы увидите
- Церковь Бориса и Глеба в Плотниках — храм построен на берегу реки Волхов в 1536 году. Братья Борис и Глеб были первыми канонизированными русскими святыми.
- Церковь Иоанна Богослова на Витке была заложена в 1383 году на месте, где в Волхов впадала небольшая извилистая речка.
- Церковь Петра и Павла. Место, где расположился храм в Новгороде, называлось Коже́вники. Здесь размещались мастерские по обработке кожи. Первое упоминание о деревянной Петропавловской церкви относится к 1227 году.
- Зверин женский монастырь. Монастырь не имеет точной даты основания. В летописи самое первое упоминание относится к 1148 году.
- Антониев монастырь, основанный в далёком 1106 году. Основателем монастыря является преподобный Антоний Римлянин. В наши дни в прибрежных корпусах монастыря располагается уникальная мастерская реставрации фундаментальной живописи имени Грековых.
- Церковь Успения Божьей Матери в Колмово. Церковь необычной формы на берегу является напоминанием о стоящем здесь Коолмовском монастыре. Сам монастырь впервые упоминается в летописи в 1392 года, когда были заложены фундаменты каменного храма.
- Деревяницкий монастырь впервые упоминается в летописи в 1335 году, тогда был построен первый каменный храм в честь Воскресения Христова.
- Церковь Святого Никиты — храм посвящён епископу Никите Новгородскому, правящему в Новгороде в начале 12 века. Сам Никита родился в Киеве, в раннем возрасте принял монашество и жил в Киево-Печёрском монастыре. В 1096 году его возвели в сан епископа и отправили на служение в Новгород.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
- Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является моментом отхода судна от причала.
- Посадка на теплоход осуществляется в порядке живой очереди.
- Путешествие проходит на судне с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона.
- В случае необходимости дополнительно возможно приобрести плед, дождевик, кофе или прохладительные напитки.
- Экскурсия может быть отменена по причине неблагоприятных погодных условий.
ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1 100 ₽
|Детский билет до 14 лет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала Ярославово Дворище
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 46 туристов
Здравствуйте! Предлагаем вам увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России.Задать вопрос
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