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На увлекательной водной прогулке по реке Волхов вы увидите 8 храмов и монастырей, расположенных по берегам реки. Все они — памятники истории и архитектуры, монументальной живописи и иконописи.



Гид познакомит вас как с историей Великого Новгорода, так и с особенностями местных святынь, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.