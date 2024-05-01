Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»

Стать шоколадным художником и создать вкусную работу без грамма химии и вредных добавок
Это будет мегатворческий и мегаароматный мастер-класс, где вы приготовите красивую яркую картину из ремесленного шоколада без белого сахара, искусственных ароматизаторов, лактозы и глютена! Наш мастер-класс подойдёт взрослым и детям абсолютно всех возрастов, ведь творчество и шоколад любят все!
5
2 отзыва
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 17:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

На мастер-классе вы:

  • Узнаете всё о какао и настоящем шоколаде, и, конечно, попробуете его.
  • Выясните, чем отличается ремесленный шоколад от промышленного (не только способом производства!).
  • Перевоплотитесь в художников и раскрасите выбранную форму натуральными природными красителями.
  • Научитесь темперировать шоколад и ощутите на себе всю магию этого процесса.
  • Зальёте форму самостоятельно темперированным шоколадом.
  • Украсите работу различными вкусными добавками.
  • Пока шоколад будет стабилизироваться, выпьете ароматный чай с полезными сладостями.
  • Оформите коробку под своё творение и упакуете его.

Для росписи шоколада мы будет использовать исключительно натуральные красители, которые можно есть:

  • Белый — кокосовое молоко.
  • Жёлтый — куркумин.
  • Красный — сок свеклы.
  • Чёрный — бамбуковый уголь.
  • Зелёный — сок ячменя.
  • Синий — матча.

Организационные детали

  • В стоимость программы включены мастер-класс и чаепитие.
  • Дети от 6 лет справятся с работой самостоятельно. Малыши 3–5 лет будут помогать своему сопровождающему, отдельный билет для них не нужен.

в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
1 мая 2024
Ходили с сыном 15 лет, нам очень понравилось. Девочки прекрасно все объясняют, получились замечательные наборчики шоколадок. Нас напоили чаем с разными полезными вкусняшками. Мы в восторге!!! Спасибо Вам!!!
И
4 апр 2024
Очень понравился мастеркласс, много интересной информации про шоколад, в производстве шоколада не используется белый сахар. Можно выбрать для мастеркласс сливочный или горький шоколад. Натуральные красители на какао масле. Очень интересно и полезно.
Очень понравился мастеркласс, много интересной информации про шоколад, в производстве шоколада не используется белый сахар. Можно

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