Это будет мегатворческий и мегаароматный мастер-класс, где вы приготовите красивую яркую картину из ремесленного шоколада без белого сахара, искусственных ароматизаторов, лактозы и глютена! Наш мастер-класс подойдёт взрослым и детям абсолютно всех возрастов, ведь творчество и шоколад любят все!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 17:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
На мастер-классе вы:
- Узнаете всё о какао и настоящем шоколаде, и, конечно, попробуете его.
- Выясните, чем отличается ремесленный шоколад от промышленного (не только способом производства!).
- Перевоплотитесь в художников и раскрасите выбранную форму натуральными природными красителями.
- Научитесь темперировать шоколад и ощутите на себе всю магию этого процесса.
- Зальёте форму самостоятельно темперированным шоколадом.
- Украсите работу различными вкусными добавками.
- Пока шоколад будет стабилизироваться, выпьете ароматный чай с полезными сладостями.
- Оформите коробку под своё творение и упакуете его.
Для росписи шоколада мы будет использовать исключительно натуральные красители, которые можно есть:
- Белый — кокосовое молоко.
- Жёлтый — куркумин.
- Красный — сок свеклы.
- Чёрный — бамбуковый уголь.
- Зелёный — сок ячменя.
- Синий — матча.
Организационные детали
- В стоимость программы включены мастер-класс и чаепитие.
- Дети от 6 лет справятся с работой самостоятельно. Малыши 3–5 лет будут помогать своему сопровождающему, отдельный билет для них не нужен.
в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 51 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я представляю первую и единственную мастерскую полезных сладостей в Великом Новгороде. В наших продуктах вы не найдёте ни грамма белого сахара, красителей, ароматизаторов и прочей химии. Приглашаю вас на уютные шоколадные мастер-классы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
1 мая 2024
Ходили с сыном 15 лет, нам очень понравилось. Девочки прекрасно все объясняют, получились замечательные наборчики шоколадок. Нас напоили чаем с разными полезными вкусняшками. Мы в восторге!!! Спасибо Вам!!!
И
Ирина
4 апр 2024
Очень понравился мастеркласс, много интересной информации про шоколад, в производстве шоколада не используется белый сахар. Можно выбрать для мастеркласс сливочный или горький шоколад. Натуральные красители на какао масле. Очень интересно и полезно.
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