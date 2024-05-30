Водная прогулка на Ильменский закат

Озеро Ильмень в Великом Новгороде - живописные берега, старинные церкви и уютные деревни. Насладитесь закатом и интересными рассказами аудиогида
Озеро Ильмень, одно из крупнейших в европейской части России, славится своими живописными берегами и притягивающей взгляд водой.

Вокруг озера расположены уютные деревни с вековой историей и старинные церкви, которые можно рассмотреть
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с воды. Под интересные рассказы аудиогида на судне можно отдохнуть от городской суеты и насладиться закатом. По реке Волхов на комфортабельном катамаране экскурсанты отправляются в сторону озера Ильмень.

По пути можно увидеть Сиверсов канал, Рюриково городище, Юрьев монастырь, церковь Николы и другие достопримечательности. Аудиогид расскажет интересные истории об этих местах.

Прогулка позволяет почувствовать силу природы, которая окружает одно из самых древних мест нашей родины, и получить удовольствие от созерцания окрестностей в закатных лучах. Посадка на борт начинается за 15 минут и завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, - это время отхода катамарана от причала. На водной прогулке с вами будет только капитан. Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий

4.67
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌅 Наслаждение живописным закатом
  2. 🛥️ Комфортабельная водная прогулка
  3. 🎧 Интересные рассказы аудиогида
  4. 🏞️ Созерцание природы и достопримечательностей
  5. ⛪ Увидите старинные церкви и монастыри

Что можно увидеть

  • Сиверсов канал
  • Рюриково городище
  • Юрьев монастырь
  • Церковь Николы
Водная прогулка на Ильменский закат
Водная прогулка на Ильменский закат
Водная прогулка на Ильменский закат
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По реке Волхов на комфортабельном катамаране вы отправитесь в сторону озера Ильмень. По пути увидите Сиверсов канал, Рюриково городище, Юрьев монастырь, церковь Николы и другие достопримечательности — аудиогид расскажет интересные истории об этих местах. А вы почувствуете силу природы, которая окружает одно из самых древних мест нашей родины, и получите удовольствие от созерцания окрестностей в закатных лучах.

Организационные детали

  • Посадка на борт начинается за 15 минут и завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, — это время отхода катамарана от причала.
  • На водной прогулке с вами будет только капитан
  • Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий

ежедневно в 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый800 ₽
Детский до 14 лет650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центральный причал Ярославово Дворище
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
а
30 мая 2024
очень понравилась экскурсия, насладились закатом. катались действительно долго, понравилось мне и ребенку 6 лет
а вот агрегаторов не люблю по прежнему, никакие детали нельзя было уточнить до экскурсии, и гид был другой, вообщн не совсем было понятно, поедем либо нет
К
24 мая 2024
Удобная лодка с мягкими сиденьями
Хороший красивый маршрут
Половина лодки закрыта плёнкой, что мешает фото и закрывает обзор.
Очень не повезло с пьющий компанией, отмечающей др
Ольга
20 мая 2024
Прекрасный сервис, можно сказать пример для других работников сферы внутреннего туризма. Новые, чистенькие, приятные кораблики. Причал - стильный, красивый, приятный глазу. Все сотрудники - молодые, энергичные, опрятные и вежливые.
Мы были
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приятно удивлены, потому что часто встречали на таких экскурсиях уровень «и так сойдет» - большой поток желающих, можно не стараться. Но здесь не смотря на высокий спрос - все сделано прекрасно. Рекомендуем бронировать заранее - на месте слишком много желающих. Рады, что купили на Трипстере, а не понадеялись взять на месте.

Прекрасный сервис, можно сказать пример для других работников сферы внутреннего туризма. Новые, чистенькие, приятные кораблики. Причал

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