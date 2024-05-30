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с воды. Под интересные рассказы аудиогида на судне можно отдохнуть от городской суеты и насладиться закатом. По реке Волхов на комфортабельном катамаране экскурсанты отправляются в сторону озера Ильмень.



По пути можно увидеть Сиверсов канал, Рюриково городище, Юрьев монастырь, церковь Николы и другие достопримечательности. Аудиогид расскажет интересные истории об этих местах.



Прогулка позволяет почувствовать силу природы, которая окружает одно из самых древних мест нашей родины, и получить удовольствие от созерцания окрестностей в закатных лучах. Посадка на борт начинается за 15 минут и завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, - это время отхода катамарана от причала. На водной прогулке с вами будет только капитан. Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий