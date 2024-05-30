Озеро Ильмень, одно из крупнейших в европейской части России, славится своими живописными берегами и притягивающей взгляд водой.
Вокруг озера расположены уютные деревни с вековой историей и старинные церкви, которые можно рассмотреть
Вокруг озера расположены уютные деревни с вековой историей и старинные церкви, которые можно рассмотреть
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Наслаждение живописным закатом
- 🛥️ Комфортабельная водная прогулка
- 🎧 Интересные рассказы аудиогида
- 🏞️ Созерцание природы и достопримечательностей
- ⛪ Увидите старинные церкви и монастыри
Что можно увидеть
- Сиверсов канал
- Рюриково городище
- Юрьев монастырь
- Церковь Николы
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
По реке Волхов на комфортабельном катамаране вы отправитесь в сторону озера Ильмень. По пути увидите Сиверсов канал, Рюриково городище, Юрьев монастырь, церковь Николы и другие достопримечательности — аудиогид расскажет интересные истории об этих местах. А вы почувствуете силу природы, которая окружает одно из самых древних мест нашей родины, и получите удовольствие от созерцания окрестностей в закатных лучах.
Организационные детали
- Посадка на борт начинается за 15 минут и завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, — это время отхода катамарана от причала.
- На водной прогулке с вами будет только капитан
- Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий
ежедневно в 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|800 ₽
|Детский до 14 лет
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральный причал Ярославово Дворище
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 46 туристов
Здравствуйте! Предлагаем вам увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
а
александра
30 мая 2024
очень понравилась экскурсия, насладились закатом. катались действительно долго, понравилось мне и ребенку 6 лет
а вот агрегаторов не люблю по прежнему, никакие детали нельзя было уточнить до экскурсии, и гид был другой, вообщн не совсем было понятно, поедем либо нет
а вот агрегаторов не люблю по прежнему, никакие детали нельзя было уточнить до экскурсии, и гид был другой, вообщн не совсем было понятно, поедем либо нет
К
Карина
24 мая 2024
Удобная лодка с мягкими сиденьями
Хороший красивый маршрут
Половина лодки закрыта плёнкой, что мешает фото и закрывает обзор.
Очень не повезло с пьющий компанией, отмечающей др
Хороший красивый маршрут
Половина лодки закрыта плёнкой, что мешает фото и закрывает обзор.
Очень не повезло с пьющий компанией, отмечающей др
Ольга
20 мая 2024
Прекрасный сервис, можно сказать пример для других работников сферы внутреннего туризма. Новые, чистенькие, приятные кораблики. Причал - стильный, красивый, приятный глазу. Все сотрудники - молодые, энергичные, опрятные и вежливые.
Мы были
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