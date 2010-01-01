Что вы увидите
- Парк «Городское начало»
- Тихий центр (район купеческой застройки)
- Улица Каинская
- Улица Колыванская
- Проспект Димитрова
- Деревянные дома
- Деревянная мечеть
- Улицы Ядринцевской и Мичурина
На экскурсии 🧭 Вас ждёт:
- Парк «Городское начало»
- Тихий центр (район купеческой застройки)
- Заглянем на одни из старейших городских улиц — Каинскую и Колыванскую
- Отыщем затерянные в глубине застройки Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова деревянные дома
- Увидим историческую деревянную мечеть
- Закончим экскурсию ⛳ прогулкой по улицам Ядринцевской и Мичурина, где полюбуемся каменными домами начала XX века.
Организационные детали:
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- На маршруте предусмотрены кофе-паузы и обед в кафе «Коляда», где можно будет заказать в т. ч. и блюда традиционной сибирской кухни 🥧 (оплачивается дополнительно).
Что входит
- Экскурсионное обслуживание
Начало
🚩 Метро «Речной вокзал»
Место завершения
🏁 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
2 отзыва оставили туристы
Андрей П. проводит ещё 5 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Новосибирске