Андрей П. – Гид из Новосибирска

Пешеходная экскурсия ⛳, охватывающая период от основания города (1893 г.



) до окончания Гражданской войны и провозглашения Ново-Николаевска центром Сибирского края (1925 г.



).



Кроме центральных достопримечательностей 🏛️ охватим дореволюционное городское зодчество.