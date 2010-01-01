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Ново-Николаевск — город на Транссибе

5
2 отзыва
Андрей П.
Андрей П. – Гид из Новосибирска
Пешеходная экскурсия ⛳, охватывающая период от основания города (1893 г.

) до окончания Гражданской войны и провозглашения Ново-Николаевска центром Сибирского края (1925 г.

).

Кроме центральных достопримечательностей 🏛️ охватим дореволюционное городское зодчество.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Ново-Николаевск — город на Транссибе
Ново-Николаевск — город на Транссибе

Что вы увидите

  • Парк «Городское начало»
  • Тихий центр (район купеческой застройки)
  • Улица Каинская
  • Улица Колыванская
  • Проспект Димитрова
  • Деревянные дома
  • Деревянная мечеть
  • Улицы Ядринцевской и Мичурина

На экскурсии 🧭 Вас ждёт:

  • Парк «Городское начало»
  • Тихий центр (район купеческой застройки)
  • Заглянем на одни из старейших городских улиц — Каинскую и Колыванскую
  • Отыщем затерянные в глубине застройки Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова деревянные дома
  • Увидим историческую деревянную мечеть
  • Закончим экскурсию ⛳ прогулкой по улицам Ядринцевской и Мичурина, где полюбуемся каменными домами начала XX века.

Организационные детали:

  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
  • На маршруте предусмотрены кофе-паузы и обед в кафе «Коляда», где можно будет заказать в т. ч. и блюда традиционной сибирской кухни 🥧 (оплачивается дополнительно).
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 Метро «Речной вокзал»
Место завершения
🏁 По договорённости
Ново-Николаевск — город на Транссибе
Ново-Николаевск — город на Транссибе
Ново-Николаевск — город на Транссибе
Ново-Николаевск — город на Транссибе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей П.
Андрей П.
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2 отзыва оставили туристы

Андрей П. проводит ещё 5 экскурсий

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