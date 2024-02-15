Прогулка в наушниках по одному из ключевых символов города
Вас ждёт знакомство с главным вокзалом Новосибирска в нетипичном формате — только вы и аудиогид.
Слушайте голос в наушниках — он станет вашим проводником по зданию и подарит множество интересных историй: от строительства в трёх стилях и нескольких переименований вокзала до перевоза уникальных музейных коллекций и переполоха перед визитом руководителя КНДР.
Слушайте голос в наушниках — он станет вашим проводником по зданию и подарит множество интересных историй: от строительства в трёх стилях и нескольких переименований вокзала до перевоза уникальных музейных коллекций и переполоха перед визитом руководителя КНДР.
Ближайшие даты:
18
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
фев
21
фев
фев
22
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фев
фев
24
фев
фев
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даты
даты
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
В зале «Комфорт» на 1 этаже железнодорожного вокзала вы получите специальное оборудование — плеер и наушники. И отправитесь в путешествие по монументальному зданию, внешне похожему на паровоз. Рассмотрите красоту его интерьеров, побываете в Зимнем саду с тропическим микроклиматом и раскроете тайны, которых со времён постройки у вокзала накопилось немало.
Вы узнаете:
- Сколько раз переименовывался вокзал. Одно время его название писалось как Ново-сибирск.
- Почему в одном здании соединились сразу три архитектурных стиля
- Что искали все сотрудники вокзала для руководителя КНДР накануне его визита
- Как вокзал Новосибирск-Главный встречал уникальные музейные коллекции со всей страны
И многое другое!
Организационные детали
- Это индивидуальная экскурсия без гида с использованием предоставленных плеера и наушников
- На экскурсию можно прийти в любое удобное для вас время
- Остаток суммы нужно оплатить на вокзале: зал «Комфорт», 1 этаж. Там же вы получите плеер и наушники.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ж/д вокзале
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Новосибирске
Аудиогиды экскурсионного проекта «Вокзалы России» расскажут об истории вокзальных комплексов, познакомят с архитектурными особенностями вокзалов и помогут совершить путешествие во времени. Одно из главных преимуществ формата — возможность самостоятельного прослушивания в любое время суток. Для этого на вокзальном комплексе участнику аудиоэкскурсии предоставляется плеер с наушниками. Рассказ сопровождается навигационными подсказками, которые помогут сориентироваться на территории вокзалов.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
15 фев 2024
Столько раз отправлялся с этого вокзала, но никогда не думал, что у него такая богатая история! Всем советую послушать аудиогид!
p.s. Ждем, когда в Новосиб приедет третий руководитель КНДР и тоже вспомнит про легендарный стул:)
p.s. Ждем, когда в Новосиб приедет третий руководитель КНДР и тоже вспомнит про легендарный стул:)
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