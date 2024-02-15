По вокзалу Новосибирск-Главный с аудиогидом (круглосуточно)
Аудиоэкскурсия в Новосибирске

Прогулка в наушниках по одному из ключевых символов города

Вас ждёт знакомство с главным вокзалом Новосибирска в нетипичном формате — только вы и аудиогид.

Слушайте голос в наушниках — он станет вашим проводником по зданию и подарит множество интересных историй: от строительства в трёх стилях и нескольких переименований вокзала до перевоза уникальных музейных коллекций и переполоха перед визитом руководителя КНДР.
По вокзалу Новосибирск-Главный с аудиогидом (круглосуточно)
По вокзалу Новосибирск-Главный с аудиогидом (круглосуточно)
По вокзалу Новосибирск-Главный с аудиогидом (круглосуточно)
Ближайшие даты:
18
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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В зале «Комфорт» на 1 этаже железнодорожного вокзала вы получите специальное оборудование — плеер и наушники. И отправитесь в путешествие по монументальному зданию, внешне похожему на паровоз. Рассмотрите красоту его интерьеров, побываете в Зимнем саду с тропическим микроклиматом и раскроете тайны, которых со времён постройки у вокзала накопилось немало.

Вы узнаете:

  • Сколько раз переименовывался вокзал. Одно время его название писалось как Ново-сибирск.
  • Почему в одном здании соединились сразу три архитектурных стиля
  • Что искали все сотрудники вокзала для руководителя КНДР накануне его визита
  • Как вокзал Новосибирск-Главный встречал уникальные музейные коллекции со всей страны

И многое другое!

Организационные детали

  • Это индивидуальная экскурсия без гида с использованием предоставленных плеера и наушников
  • На экскурсию можно прийти в любое удобное для вас время
  • Остаток суммы нужно оплатить на вокзале: зал «Комфорт», 1 этаж. Там же вы получите плеер и наушники.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ж/д вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
15 фев 2024
Столько раз отправлялся с этого вокзала, но никогда не думал, что у него такая богатая история! Всем советую послушать аудиогид!
p.s. Ждем, когда в Новосиб приедет третий руководитель КНДР и тоже вспомнит про легендарный стул:)

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