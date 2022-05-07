Ночной выезд из г. Петрозаводск в пос. Рабочеостровск.

Прибытие в пос. Рабочеостровск.

07.00 Завтрак.

08.00 Отправление на теплоходе на Соловецкие острова.

10.00 Прибытие на Соловки.

Сдача багажа в камеру хранения отеля.

Гостиница "Соловки Отель" уютно вписалась в лесною зону посёлка Соловецкий в трёх минутах ходьбы от живописного берега Белого моря, где находится знаменитый мыс Лабиринтов, и в семи минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.

Территория гостиницы представляет собой прекрасный парковый ансамбль, включающий в себя раскидистые ели, цветущие кустарники, клумбы, небольшой пруд, мощёные деревянные дорожки и скамейки для отдыха в тени деревьев.

Гостиничный комплекс, возведённый в 2003 году, состоит из пяти двухэтажных жилых корпусов и одного административного корпуса, построенных в традициях русского деревянного зодчества.

В административном корпусе расположены: ресторан «Изба» и уютный бар со спутниковым ТВ, сувенирная лавка и служба размещения.

В жилых корпусах гостям предлагаются номера с открытыми бревенчатыми стенами, сохранившими запах дерева.

Интерьер выдержан в русском деревенском стиле, коридоры и холлы украшены предметами быта поморов.

Номера рассчитаны на размещение от одного до четырёх человек.

Обзорная экскурсия по монастырю.

Познакомиться с историей знаменитой Соловецкой обители, увидеть и почувствовать величие соловецких храмов, прогуляться по поражающей воображение соловецкой крепости и заглянуть в самые укромные её уголки Вы сможете, посетив Обзорную экскурсию по Соловецкому монастырю.

Грандиозное сооружение – свидетель великих и трагических страниц в истории нашего государства, хранит память о выдающихся деятелях Соловецкого монастыря – его основателях и реформаторах, о славных защитниках обители в годы Крымской войны, а также о знаменитых узниках, некогда томившихся здесь в каменных казематах государственной тюрьмы.

Вы услышите истории о них и, в буквальном смысле, прикоснётесь к объектам, хранящим о них память.

Пешеходная экскурсия познакомит Вас и с объектами хозяйственной деятельности Соловецкого монастыря, многие из которых явились удивительными технологическими достижениями своего времени.

В состав экскурсии входит краткий обзор истории архипелага на протяжении бурного ХХ века.

Продолжительность: 2 часа 45 минут.

Свободное время.

16.00 Экскурсионная программа «Остров Белужий»

Мыс Белужий. Киты.

Есть уникальные явления, которые надо увидеть раз в жизни, одно из них – стадо белух у мыса Белужий.

Сюда тысячелетиями приходят загадочные жители северных морей – белухи.

Мыс – единственное в мире место, где белух можно наблюдать прямо с берега.

Длительность: 3 часа.

В свободное время Вы можете:

Сходить на живописный морской берег, где можете посмотреть «пляшущие» соловецкие березки и посетить Мыс лабиринтов.

По желанию – посещение вечерней службы Соловецкого Спасо-Преображенского мужского ставропигиального монастыря.