Пять чудес Соловецких островов

Мы приглашаем Вас в невероятное путешествие на Соловецкие острова! О Соловецких островах, истории архипелага

4.7
3 отзыва
Мы приглашаем Вас в невероятное путешествие на Соловецкие острова! О Соловецких островах, истории архипелага и монастыря, природе можно говорить бесконечно. Мы взяли самые популярные программы, объединили их с комфортным размещением. Позаботились о транспорте, о билетах на теплоходе с горячим завтраком. Преимущество нашего предложения — достаточно небольшая группа — никто не останется без внимания.

Не будет толпы, не будет "не задерживаемся и проходим вперед", не будет дополнительных оплат за экскурсионное обслуживание — все уже включеноЭто путешествие, эмоции от которого останутся на всю жизнь!
Пять чудес Соловецких островов
Пять чудес Соловецких островов
Пять чудес Соловецких островов
Пять чудес Соловецких островов
Пять чудес Соловецких островов
Пять чудес Соловецких островов
Пять чудес Соловецких островов
Пять чудес Соловецких островов
Пять чудес Соловецких островов
Пять чудес Соловецких островов
Пять чудес Соловецких островов
Пять чудес Соловецких островов
Ближайшие даты:
20
июл
20
авг

Программа тура по дням

1 день
Соловецкий монастырь

Ночной выезд из г. Петрозаводск в пос. Рабочеостровск.

Прибытие в пос. Рабочеостровск.

07.00 Завтрак.

08.00 Отправление на теплоходе на Соловецкие острова.  

10.00 Прибытие на Соловки.

Сдача багажа в камеру хранения отеля.

Гостиница "Соловки Отель" уютно вписалась в лесною зону посёлка Соловецкий в трёх минутах ходьбы от живописного берега Белого моря, где находится знаменитый мыс Лабиринтов, и в семи минутах ходьбы от Соловецкого монастыря. 

Территория гостиницы представляет собой прекрасный парковый ансамбль, включающий в себя раскидистые ели, цветущие кустарники, клумбы, небольшой пруд, мощёные деревянные дорожки и скамейки для отдыха в тени деревьев.

Гостиничный комплекс, возведённый в 2003 году, состоит из пяти двухэтажных жилых корпусов и одного административного корпуса, построенных в традициях русского деревянного зодчества. 

В административном корпусе расположены: ресторан «Изба» и уютный бар со спутниковым ТВ, сувенирная лавка и служба размещения.

В жилых корпусах гостям предлагаются номера с открытыми бревенчатыми стенами, сохранившими запах дерева. 

Интерьер выдержан в русском деревенском стиле, коридоры и холлы украшены предметами быта поморов. 

Номера рассчитаны на размещение от одного до четырёх человек.

Обзорная экскурсия по монастырю.

Познакомиться с историей знаменитой Соловецкой обители, увидеть и почувствовать величие соловецких храмов, прогуляться по поражающей воображение соловецкой крепости и заглянуть в самые укромные её уголки Вы сможете, посетив Обзорную экскурсию по Соловецкому монастырю.

Грандиозное сооружение – свидетель великих и трагических страниц в истории нашего государства, хранит память о выдающихся деятелях Соловецкого монастыря – его основателях и реформаторах, о славных защитниках обители в годы Крымской войны, а также о знаменитых узниках, некогда томившихся здесь в каменных казематах государственной тюрьмы. 

Вы услышите истории о них и, в буквальном смысле, прикоснётесь к объектам, хранящим о них память.

Пешеходная экскурсия познакомит Вас и с объектами хозяйственной деятельности Соловецкого монастыря, многие из которых явились удивительными технологическими достижениями своего времени. 

В состав экскурсии входит краткий обзор истории архипелага на протяжении бурного ХХ века.

Продолжительность: 2 часа 45 минут.

Свободное время.

16.00 Экскурсионная программа  «Остров Белужий» 

Мыс Белужий. Киты.

Есть уникальные явления, которые надо увидеть раз в жизни, одно из них – стадо белух у мыса Белужий. 

Сюда тысячелетиями приходят загадочные жители северных морей – белухи. 

Мыс – единственное в мире место, где белух можно наблюдать прямо с берега. 

Длительность: 3 часа.

В свободное время Вы можете:

Сходить на живописный морской берег, где можете посмотреть «пляшущие» соловецкие березки и посетить Мыс лабиринтов.

По желанию – посещение вечерней службы Соловецкого Спасо-Преображенского мужского ставропигиального монастыря.

Соловецкий монастырьСоловецкий монастырьСоловецкий монастырьСоловецкий монастырь
2 день
Гора Секирная – Ботанический Сад

Подъем. 

Завтрак

Экскурсионная программа «Гора Секирная + Ботанический Сад».

В глубине острова Большой Соловецкий, в четырёх километрах от посёлка, среди леса, расположился оазис – Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника, который мы предлагаем Вам посетить. 

Это один из самых высокоширотных садов в Европе, насчитывающий на сегодняшний день более 1600 видов и сортов растений из разных уголков мира.

В удалении от моря здесь стихает резкий ветер, с вершин холмов открываются захватывающие виды: озёра, монастырь и девственный лес. 

Склоны холмов заботливо укрывают Ботанический сад от холодных арктических ветров и делают это место привлекательным для прогулок каждого, кто станет его гостем.

Вы неспешно прогуляетесь по величественной лиственничной аллее, высаженной заключёнными соловецкого лагеря, познакомитесь с архитектурными памятниками и растениями Ботанического сада, насладитесь видом на архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.

Трансфер к Секирной горе.

Секирная гора – одна из самых высоких точек Соловецкого архипелага. 

Рядом с ней обитали основатели соловецкого монашества – преподобные Савватий и Герман. 

В середине XIX здесь был организован Свято-Вознесенский скит, где в лагерное время располагался мужской штрафной изолятор. 

С историей этого места Вас познакомит экскурсовод Соловецкого музея-заповедника во время увлекательного путешествия по одному из самых красивых мест Большого Соловецкого острова.

Доминантой Свято-Вознесенского скита является уникальное архитектурное сооружение – храм-маяк, находящийся в верхнем ярусе церкви Вознесения Господня. 

До сих пор свет этого маяка в зимнее время можно увидеть на расстоянии нескольких десятков километров.

Чем монастырский устав отличается от правил жизни в скиту? 

За что узники Соловецкого лагеря попадали в штрафной изолятор, и почему Секирная гора считалась одним из самых страшных мест в лагере? 

На эти и многие другие вопросы вы услышите ответы во время экскурсии.

Продолжительность программы:4 часа.

Окончание программы.

Свободное время.

16.00 Экскурсионная программа  «Море, маяк, тюлень».

Когда вы идёте морем на Соловки, по правому борту на острове Большой Топ стоит маяк – лёжка недалеко. 

Редкий турист бывает здесь, но мы берёмся вас доставить туда, где гранитная плита под ногами, изумительный выступ белого кварцита, маяк, лежбище тюленей, гнездовья птиц, звуки дикой природы.

Длительность: 3 часа.

Свободное время.

Гора Секирная – Ботанический СадГора Секирная – Ботанический СадГора Секирная – Ботанический СадГора Секирная – Ботанический Сад
3 день
Большой Заяцкий остров

Подъем. 

Завтрак.

Сбор вещей. 

Сдача багажа в камеру хранения отеля.

Морская прогулка на Большой Заяцкий остров.

Большой Заяцкий остров – один из самых загадочных островов Соловецкого архипелага. 

Площадью всего в 1,38 квадратный километр, этот кусочек суши может похвастаться уникальным комплексом памятников, относящимся к двум разным культурам – языческой и христианской. 

Уже на протяжении почти пяти столетий они органичным образом сосуществуют здесь и создают свой особый и неповторимый мир.

Остров, словно машина времени, переносит своих гостей из одной эпохи в другую. 

Посещение загадочных каменных лабиринтов и памятников Андреевского скита, основанного в XVI веке, позволяет совершить путешествие сквозь века и даже тысячелетия! 

Вы увидите самую древнюю из сохранившихся в России морских каменных гаваней, зайдете в деревянную церковь в честь апостола Андрея Первозванного, история которой связана с посещением Соловецких островов Петром Великим. 

Вдохнете ароматы брусники и вереска и порадуете глаз ковром тундровой растительности, покрывающим всю поверхность острова.

Сильные впечатления оставит и предшествующая экскурсии морская прогулка на таинственный, обладающий суровым северным очарованием Большой Заяцкий остров.

Продолжительность: 3 часа.

Большой Заяцкий островБольшой Заяцкий островБольшой Заяцкий островБольшой Заяцкий остров

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице "Соловки Отель".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного пакета услуг, руб.:

МиниСтандартМаксимум
27 20031 90037 400

Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб./чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пакет "Мини": транспортное обслуживание Петрозаводск –Рабочеостровск – Петрозаводск билеты на теплоход Рабочеостровск –Соловецкие острова – Рабочеостровск двухместное размещение в «Соловки-Отель», питание – завтраки обзорная экскурсия по монастырю в первый день.
  • Транспортное обслуживание Петрозаводск –Рабочеостровск – Петрозаводск
  • Билеты на теплоход Рабочеостровск –Соловецкие острова – Рабочеостровск
  • Двухместное размещение в «Соловки-Отель»
  • Питание – завтраки
  • Обзорная экскурсия по монастырю в первый день.
  • Пакет "Стандарт" транспортное обслуживание Петрозаводск –Рабочеостровск – Петрозаводск билеты на теплоход Рабочеостровск –Соловецкие острова – Рабочеостровск двухместное размещение в «Соловки-Отель» питание – завтраки обзорная экскурсия по монастырю в первый день экскурсионная программа «Гора Секирная + Ботанический Сад» во второй день поездка на Большой Заяцкий остров в третий день.
  • Обзорная экскурсия по монастырю в первый день
  • Экскурсионная программа «Гора Секирная + Ботанический Сад» во второй день
  • Поездка на Большой Заяцкий остров в третий день.
  • Пакет "Максимум": транспортное обслуживание по маршруту Петрозаводск – Рабочеостровск –Петрозаводск проезд на теплоходе Рабочеостровск –Соловецкий архипелаг – Рабочеостровск завтрак в кафе пос. Рабочеостровск двухместное размещение в «Соловки-Отель» завтраки в отеле сопровождение гида в течение всех дней пребывания экскурсионные программы: Обзорная экскурсия по монастырю Экскурсионная программа «Остров Белужий» Мыс Белужий. Киты Экскурсионная программа «Гора Секирная + Ботанический Сад» Экскурсионная программа «Море, маяк, тюлень» Морская прогулка на Большой Заяцкий остров.
  • Транспортное обслуживание по маршруту Петрозаводск – Рабочеостровск –Петрозаводск
  • Проезд на теплоходе Рабочеостровск –Соловецкий архипелаг – Рабочеостровск
  • Завтрак в кафе пос. Рабочеостровск
  • Завтраки в отеле
  • Сопровождение гида в течение всех дней пребывания
  • Экскурсионные программы:
  • Обзорная экскурсия по монастырю
  • Экскурсионная программа «Остров Белужий» Мыс Белужий. Киты
  • Экскурсионная программа «Гора Секирная + Ботанический Сад»
  • Экскурсионная программа «Море, маяк, тюлень»
  • Морская прогулка на Большой Заяцкий остров
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб. /чел.
  • Дополнительные услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
В
7 мая 2022
Все было организовано очень достойно, учтены все наши пожелания! Алена и Маша очень хорошо всё нам объяснили, интересовались всё ли в порядке, в течение поездки до самого возвращения. Мы остались очень довольны.
Большое спасибо за прекрасный гостевой Дом, за вкусную еду, напитки. Все прекрасно!!!! Спасибо
А
6 мая 2022
В целом тур хороший, насыщенный! Есть некоторые нюансы, первое-принимающей стороне думаю нужен один гид, который будет возить группу и рассказывать всё интересное! И второе, экипировка по сплаву, никакая! Каска и спасжилет, полный бред, вода, 2-3 градуса, на порогах захлестывает! И на улице дождь со снегом +! Что касается проживания и питания, просто Супер!
Ю
4 мар 2021
Только вернулись от вас. Очень понравилось у вас отдыхать! Спасибо за доброжелательное отношение и вкусную кухню. Нашли для себя возможность активно провести время)

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