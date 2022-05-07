Ночной выезд из г. Петрозаводск в пос. Рабочеостровск.
Прибытие в пос. Рабочеостровск.
07.00 Завтрак.
08.00 Отправление на теплоходе на Соловецкие острова.
10.00 Прибытие на Соловки.
Сдача багажа в камеру хранения отеля.
Гостиница "Соловки Отель" уютно вписалась в лесною зону посёлка Соловецкий в трёх минутах ходьбы от живописного берега Белого моря, где находится знаменитый мыс Лабиринтов, и в семи минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.
Территория гостиницы представляет собой прекрасный парковый ансамбль, включающий в себя раскидистые ели, цветущие кустарники, клумбы, небольшой пруд, мощёные деревянные дорожки и скамейки для отдыха в тени деревьев.
Гостиничный комплекс, возведённый в 2003 году, состоит из пяти двухэтажных жилых корпусов и одного административного корпуса, построенных в традициях русского деревянного зодчества.
В административном корпусе расположены: ресторан «Изба» и уютный бар со спутниковым ТВ, сувенирная лавка и служба размещения.
В жилых корпусах гостям предлагаются номера с открытыми бревенчатыми стенами, сохранившими запах дерева.
Интерьер выдержан в русском деревенском стиле, коридоры и холлы украшены предметами быта поморов.
Номера рассчитаны на размещение от одного до четырёх человек.
Обзорная экскурсия по монастырю.
Познакомиться с историей знаменитой Соловецкой обители, увидеть и почувствовать величие соловецких храмов, прогуляться по поражающей воображение соловецкой крепости и заглянуть в самые укромные её уголки Вы сможете, посетив Обзорную экскурсию по Соловецкому монастырю.
Грандиозное сооружение – свидетель великих и трагических страниц в истории нашего государства, хранит память о выдающихся деятелях Соловецкого монастыря – его основателях и реформаторах, о славных защитниках обители в годы Крымской войны, а также о знаменитых узниках, некогда томившихся здесь в каменных казематах государственной тюрьмы.
Вы услышите истории о них и, в буквальном смысле, прикоснётесь к объектам, хранящим о них память.
Пешеходная экскурсия познакомит Вас и с объектами хозяйственной деятельности Соловецкого монастыря, многие из которых явились удивительными технологическими достижениями своего времени.
В состав экскурсии входит краткий обзор истории архипелага на протяжении бурного ХХ века.
Продолжительность: 2 часа 45 минут.
Свободное время.
16.00 Экскурсионная программа «Остров Белужий»
Мыс Белужий. Киты.
Есть уникальные явления, которые надо увидеть раз в жизни, одно из них – стадо белух у мыса Белужий.
Сюда тысячелетиями приходят загадочные жители северных морей – белухи.
Мыс – единственное в мире место, где белух можно наблюдать прямо с берега.
Длительность: 3 часа.
В свободное время Вы можете:
Сходить на живописный морской берег, где можете посмотреть «пляшущие» соловецкие березки и посетить Мыс лабиринтов.
По желанию – посещение вечерней службы Соловецкого Спасо-Преображенского мужского ставропигиального монастыря.
Подъем.
Завтрак
Экскурсионная программа «Гора Секирная + Ботанический Сад».
В глубине острова Большой Соловецкий, в четырёх километрах от посёлка, среди леса, расположился оазис – Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника, который мы предлагаем Вам посетить.
Это один из самых высокоширотных садов в Европе, насчитывающий на сегодняшний день более 1600 видов и сортов растений из разных уголков мира.
В удалении от моря здесь стихает резкий ветер, с вершин холмов открываются захватывающие виды: озёра, монастырь и девственный лес.
Склоны холмов заботливо укрывают Ботанический сад от холодных арктических ветров и делают это место привлекательным для прогулок каждого, кто станет его гостем.
Вы неспешно прогуляетесь по величественной лиственничной аллее, высаженной заключёнными соловецкого лагеря, познакомитесь с архитектурными памятниками и растениями Ботанического сада, насладитесь видом на архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.
Трансфер к Секирной горе.
Секирная гора – одна из самых высоких точек Соловецкого архипелага.
Рядом с ней обитали основатели соловецкого монашества – преподобные Савватий и Герман.
В середине XIX здесь был организован Свято-Вознесенский скит, где в лагерное время располагался мужской штрафной изолятор.
С историей этого места Вас познакомит экскурсовод Соловецкого музея-заповедника во время увлекательного путешествия по одному из самых красивых мест Большого Соловецкого острова.
Доминантой Свято-Вознесенского скита является уникальное архитектурное сооружение – храм-маяк, находящийся в верхнем ярусе церкви Вознесения Господня.
До сих пор свет этого маяка в зимнее время можно увидеть на расстоянии нескольких десятков километров.
Чем монастырский устав отличается от правил жизни в скиту?
За что узники Соловецкого лагеря попадали в штрафной изолятор, и почему Секирная гора считалась одним из самых страшных мест в лагере?
На эти и многие другие вопросы вы услышите ответы во время экскурсии.
Продолжительность программы:4 часа.
Окончание программы.
Свободное время.
16.00 Экскурсионная программа «Море, маяк, тюлень».
Когда вы идёте морем на Соловки, по правому борту на острове Большой Топ стоит маяк – лёжка недалеко.
Редкий турист бывает здесь, но мы берёмся вас доставить туда, где гранитная плита под ногами, изумительный выступ белого кварцита, маяк, лежбище тюленей, гнездовья птиц, звуки дикой природы.
Длительность: 3 часа.
Свободное время.
Подъем.
Завтрак.
Сбор вещей.
Сдача багажа в камеру хранения отеля.
Морская прогулка на Большой Заяцкий остров.
Большой Заяцкий остров – один из самых загадочных островов Соловецкого архипелага.
Площадью всего в 1,38 квадратный километр, этот кусочек суши может похвастаться уникальным комплексом памятников, относящимся к двум разным культурам – языческой и христианской.
Уже на протяжении почти пяти столетий они органичным образом сосуществуют здесь и создают свой особый и неповторимый мир.
Остров, словно машина времени, переносит своих гостей из одной эпохи в другую.
Посещение загадочных каменных лабиринтов и памятников Андреевского скита, основанного в XVI веке, позволяет совершить путешествие сквозь века и даже тысячелетия!
Вы увидите самую древнюю из сохранившихся в России морских каменных гаваней, зайдете в деревянную церковь в честь апостола Андрея Первозванного, история которой связана с посещением Соловецких островов Петром Великим.
Вдохнете ароматы брусники и вереска и порадуете глаз ковром тундровой растительности, покрывающим всю поверхность острова.
Сильные впечатления оставит и предшествующая экскурсии морская прогулка на таинственный, обладающий суровым северным очарованием Большой Заяцкий остров.
Продолжительность: 3 часа.
Тур предусматривает проживание в гостинице "Соловки Отель".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного пакета услуг, руб.:
|Мини
|Стандарт
|Максимум
|27 200
|31 900
|37 400
Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб./чел.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.