Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

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Мне приснилось рязанское небо. Есенинские адреса на карте Рязани.

Ксения П.
Ксения П. – Гид из Рязани
Мне приснилось рязанское небо.

Есенинские адреса на карте Рязани.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Мне приснилось рязанское небо. Есенинские адреса на карте Рязани.
Мне приснилось рязанское небо. Есенинские адреса на карте Рязани.
Жизнь Сергея Есенина связана с разными городами и странами. На карте России разбросано множество есенинских адресов, которые находятся в основном в Москве и Санкт-Петербурге, где поэт провел значительную часть своей жизни.
Но и на карте Рязани есть несколько точек, так или иначе связанных с Сергеем Есениным или с близкими ему людьми. Некоторые из них отмечены мемориальными досками, но есть и места, которые пока так и остаются безымянными и молчаливыми свидетелями пребывания в городе нашего знаменитого земляка.

В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете:

    ✔Какие адреса в центре города связаны с именем Сергея Есенина
    ✔Что связывало поэта с нашим городом
    ✔Малоизвестные истории 📖 из биографии Есенина и близких ему людей
    И, конечно, вы услышите кружевные есенинские рифмы и послушаете романсы на его стихи.
    Что входит
    • Экскурсионное обслуживание
    Начало
    🚩 г. Рязань, ул. Соборная 14/2
    Место завершения
    🏁 Лыбедский бульвар
    Мне приснилось рязанское небо. Есенинские адреса на карте Рязани.
    Мне приснилось рязанское небо. Есенинские адреса на карте Рязани.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ксения П.
    Ксения П.
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    Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

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