Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

Жизнь Сергея Есенина связана с разными городами и странами. На карте России разбросано множество есенинских адресов, которые находятся в основном в Москве и Санкт-Петербурге, где поэт провел значительную часть своей жизни.

Но и на карте Рязани есть несколько точек, так или иначе связанных с Сергеем Есениным или с близкими ему людьми. Некоторые из них отмечены мемориальными досками, но есть и места, которые пока так и остаются безымянными и молчаливыми свидетелями пребывания в городе нашего знаменитого земляка.

В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете:

✔Какие адреса в центре города связаны с именем Сергея Есенина

✔Что связывало поэта с нашим городом

✔Малоизвестные истории 📖 из биографии Есенина и близких ему людей

И, конечно, вы услышите кружевные есенинские рифмы и послушаете романсы на его стихи.