29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Рязань и рязанцы в истории России

О становлении города и роли его жителей в развитии государства на прогулке с историком

Николай
Задать вопрос
Николай – представитель гидов
Рязань — это деталь пазла огромной и пестрой мозаики России.

Без понимая того, какое место занимает наш город в общей картине страны, невозможно представить всю Россию.

На экскурсии я расскажу, как менялась Рязань на протяжении столетий, какую роль сыграли её жители в развитии государства.
3750 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча ул. Соборная, возле Рязанского областного театра юного зрителя
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии29 отзывов
4.76
Рязань и рязанцы в истории России
Рязань и рязанцы в истории России

Программа

В ходе прогулки по центральным улицам города вы увидите самые интересные достопримечательности и узнаете:

  • о знаменитых жителях Рязани: первом лауреате Нобелевской премии по медицине — академике Павлове; Максимилиане Фактаровиче, который открыл первый в Рязани магазин женской косметики, а потом уехал в США и прославился как Макс Фактор; о меценате Гавриле Рюмине, его благотворительности и вкладе в градостроительство;
  • об исторических событиях, оказавших влияние не только на Рязань, но и всю Россию: сражении между войсками рязанского князя Олега Ивановича и Дмитрия Донского под Скорнищевым, о роли рязанцев в Куликовский битве, в первом народном ополчении против польских интервентов, в Первой мировой войне;
  • об устройстве и жизни Рязани в разные века.

Таким образом, вы увидите наследие разных эпох Рязани, узнаете о выдающихся жителях города и осмыслите его роль в большой картине Российской истории.

Маршрут

  • Ул. Павлова, музей-усадьба Павловых
  • Ул. Семинарская, музей истории ВДВ
  • Ул. Соборная и первый магазин Максимилиана Факторовича
  • Пл. Соборная
  • Кремлевский вал
  • Храмы допетровской эпохи и уникальная колокольня
  • Старинная деревянная застройка
  • Новобазарная площадь, памятник Ленину и его приключения в Рязани
  • Осмотр изделий традиционных рязанских промыслов

Длина маршрута 3 км

Рязань и рязанцы в истории России
Рязань и рязанцы в истории России
Рязань и рязанцы в истории России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ул. Соборная, возле Рязанского областного театра юного зрителя.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Николай
Николай
Здравствуйте! Меня зовут Николай. Я работаю в команде увлеченных экскурсоводов, которые относятся со страстью к прошлому и горячей любовью к своему родному городу. На экскурсиях мы стремимся показать Рязань с необычной стороны, даже в самых банальных достопримечательностях ищем неочевидные и уникальные детали, скрытые от глаз людей. Рассказываем об истории города через архитектурные постройки и интересные факты из жизни знаменитых личностей. Уверены, наша уютная Рязань станет для вас настоящим открытием и не оставит равнодушными. А мы с радостью станем вашими проводниками в мир рязанской старины!
Напишите мне

29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Классная экскурсия,отличный,глубоко знающий историю и очень приятный экскурсовод Николай,чудесная Рязань!!!!
Все понравилось,мы очень довольны!!
Думаю,что ещё вернёмся!!!
2 марта 2020
Несодержательна и сумбурно...
9 января 2020
Спасибо Валентину за интересную экскурсию. Это было хорошее начало для знакомства с городом.
Владимир
8 января 2020
Экскурсия понравилась. Спасибо. Маршрут не тяжелый 5-летний ребенок справился легко. Каждый не остался равнодушен к информации рассказчика. Валентин конечно человек увлеченный. Его разносторонние знания чуть портят экскурсию. (мое мнение не должно совпадать с остальными) Хочется какую то сюжетную линию рассказа, чтобы не было скачков во времени.(столетиях). Понравилась чайная пауза. Очень красивое кафе.
7 января 2020
Спасибо большое за наше первое знакомство с историей Рязани!
Валентину удалось за нашу краткую встречу погрузить нашу группу в разные эпохи и заинтересовать нас историей отдельных личностей, которые оставили след в истории Рязани.
Анна
5 января 2020
Большое спасибо! Все было живо и интересно!
5 ноября 2019
Прекрасная экскурсия, Валентин - профессионал своего дела, любит свой город, отлично знает его историю, умеет заинтересовать слушателей. С удовольствием рекомендуем гида и сами в будущем непременно сходим на прогулку со стрельцом, чтобы больше узнать о средневековой Рязани.
13 октября 2019
Я уже побывала в многих городах России и как правило, всегда сначала беру ознакомительную экскурсию по городу. Это позволяет узнать город, его самые интересные места. А потом уже можно индивидуально осмотреть наиболее интересующие именно тебя. Это моё первое посещение Рязани и данная экскурсия помогает как раз составить общую картину города, узнать о его знаменитых уроженцах. Валентин хорошо знает свой родной город, интересно рассказывает, знает материал. Экскурсия индивидуальная, поэтому можно акцентировать внимание на моментах, которые интересны именно Вам. Также Валентин рассказал, какие сувениры можно привести именно из Рязани. Я себе приобрела сосуд для хранения чеснока из Скопинской керамики ручной работы. Красиво и полезно. В общем, если вы первый раз в Рязани, смело можете брать эту экскурсию, не пожалеете!
2 августа 2019
Мы в восторге от содержательности экскурсии. Валентин знает все о своем родном городе и может увлечь историей. Несомненно приедем еще раз для более глубокого погружения в историю России и этих замечательных мест.
25 июля 2019
Халтура. Жаль потраченного времени и денег.
Началось все хорошо - интересный рассказ про Павлова и улицу Павлова, посещение колокольни на мосту. Но потом мы дошли до училища ВДВ, и в этот момент практически экскурсия по древней Рязани закончилась. Целый час нам рассказывали про устройство и историю училища ВДВ, проходной бал, программу обучения, из каких стран там служат курсанты. При этом обсудили в начале экскурсии, что девочкам 7 и 12 лет военная тематика не интересна. И все это вместо обещанного погружения в историю города 17 века.

В результате мы так и не дошли до части заявленных исторических мест, экскурсия закончилась раньше заявленной программы, было ощущение, что экскурсовод куда-то торопился:
- Ул. Павлова, музей-усадьба Павловых - рассказ был интересен
- Ул. Семинарская, музей истории ВДВ - целый час, мы чуть не уснули.
- Ул. Соборная и первый магазин Максимилиана Факторовича - интересно
- Старинная деревянная застройка на улице Павлова - интересно

Собственно на этом экскурсия и закончилась, без осмотра остальных достопримечательностей, указанных в программе (прошли примерно 2 км из заявленных 5):
- Пл. Соборная и рассказ-погружение в историю города 17 века
- Памятник Есенину
- Кремлевский вал
- Храмы допетровской эпохи
- Казанский монастырь и уникальная колокольная
- Нижний городской сад (усадьба Рюмина)
- Гостиный двор или Каменные ряды

Возможно тем, кто интересуется историей училища ВДВ и хочет туда поступить, это будет интересно, но данный рассказ не имеет отношения к старинной истории Рязани.

Очень жаль, ведь Рязанское княжество интересно своей историей.
Ещё 19 отзывов

Николай проводит ещё 1 экскурсию

Рязань от древности до наших днейРязань от древности до наших днейРязань от древности до наших дней
3150 за экскурсию
2.5 часа
6 отзывов
Проследить ключевые эпохи города и узнать о знаменитых рязанцах на прогулке по центральным улицам
В путешествии по волнам тысячелетней рязанской истории вы прикоснетесь к событиям стародавним и не столь далеким. Познакомитесь с главными святынями и памятниками, узнаете, какой была губернская Рязань и услышите о ее известных уроженцах. А также разберетесь, чем определяется нынешний вектор развития города: движением вперед или возвращением к традиции.

Обзорные экскурсии в Рязани

Старинный Переславль Рязанский. Прогулка с купцомСтаринный Переславль Рязанский. Прогулка с купцомСтаринный Переславль Рязанский. Прогулка с купцом
3250 за экскурсию
1.5 часа
7 отзывов
Увидеть памятники седой старины и представить себе один из самых крупных торгов XVII века
Любителям исконно русской культуры и традиций и тем, кто хочет познакомиться с ними получше, прогулка с купцом по старой Рязани придется особенно по душе. В компании купца Афанасия Прянишникова вы узнаете, как в городе строили и чем торговали, погрузитесь в купеческий быт, попробуете вкусные съедобные сувениры в Галерее пряников и прочувствуете бойкий предприимчивый дух Рязани, стоявшей на торговом пути между Европой и Азией.

Выбирайте и другие экскурсии в Рязани

История и архитектураНеобычные маршрутыИндивидуальныеОбзорныеПешкомЗа городомНа автомобилеМузеи и искусствоДля детейВсе