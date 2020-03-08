29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Халтура. Жаль потраченного времени и денег.

Началось все хорошо - интересный рассказ про Павлова и улицу Павлова, посещение колокольни на мосту. Но потом мы дошли до училища ВДВ, и в этот момент практически экскурсия по древней Рязани закончилась. Целый час нам рассказывали про устройство и историю училища ВДВ, проходной бал, программу обучения, из каких стран там служат курсанты. При этом обсудили в начале экскурсии, что девочкам 7 и 12 лет военная тематика не интересна. И все это вместо обещанного погружения в историю города 17 века.



В результате мы так и не дошли до части заявленных исторических мест, экскурсия закончилась раньше заявленной программы, было ощущение, что экскурсовод куда-то торопился:

- Ул. Павлова, музей-усадьба Павловых - рассказ был интересен

- Ул. Семинарская, музей истории ВДВ - целый час, мы чуть не уснули.

- Ул. Соборная и первый магазин Максимилиана Факторовича - интересно

- Старинная деревянная застройка на улице Павлова - интересно



Собственно на этом экскурсия и закончилась, без осмотра остальных достопримечательностей, указанных в программе (прошли примерно 2 км из заявленных 5):

- Пл. Соборная и рассказ-погружение в историю города 17 века

- Памятник Есенину

- Кремлевский вал

- Храмы допетровской эпохи

- Казанский монастырь и уникальная колокольная

- Нижний городской сад (усадьба Рюмина)

- Гостиный двор или Каменные ряды



Возможно тем, кто интересуется историей училища ВДВ и хочет туда поступить, это будет интересно, но данный рассказ не имеет отношения к старинной истории Рязани.



Очень жаль, ведь Рязанское княжество интересно своей историей.