Путешествие через Байдарский перевал Крыма. Форосский храм. Подъем и спуск по канатной дороге на плато Ай-Петри. Замок 🏰 "Ласточкино гнездо". Имение Харакс. Санаторий Днепр.

Желающие смогут спустится и подняться по канатной дороге. Стоимость 800 рублей- взрослый, 400 р- детский, тем кто будет спускаться на внедорожнике, сделаем остановку на "Серебряной Беседке", откуда открывается Великолепный вид на гору Ставри-Кая. После спуска продолжим путь к парку "Харакс", где вы сможете искупаться в чистейшем открытом море 🌊 санатория "Днепр".

Главная достопримечательность 🏛️ Харакского парка – можжевеловая роща. Здешним деревьям по 400-1000 лет. Хорошо прижились в Харакском парке 🌳 хвойные деревья, такие как ели, кедры, лавры, пихты, магнолии и липы. Деревья были высажены одновременно с окончанием строительства имения. Краснов умело проявил свои навыки не только в архитектуре, но в ландшафтном дизайне. Он добился потрясающего эффекта, когда архитектура органично соединяется с природой, взаимно подчеркивая достоинства «соперника».

Параллельно основной стройке велось сооружение открытого бассейна для питьевой воды, закладывался парк и высаживались всевозможные растения, возводились хозяйственные постройки. Дворец вырос в последнюю очередь в четко организованном пространстве, которое сочетало строения и окружающий ландшафт. Возвышающаяся позади Харакского парка гора Ай-Петри присутствует в архитектурном ансамбле в качестве величественного «заднего плана».

Имение «Харакс» принадлежащее внуку императора Николая I - Великому князю Георгию Михайловичу Романову, основали во второй половине XIX в., расположившись на 22 га в восточной части мыса Ай-Тодор. Имение получило название на честь крепости «Харакс», которую построили по приказу древнеримского императора Веспасиана еще в I-III веках, развалины которой сохранились и по нынешний день. В 1896 году раскопки затеял брат Георгия Михайловича - Александр Михайлович. Где в итоге был создан музей 🖼 находок при раскопках в 1907-1908 гг. Поместье, для великокняжеского семейства, стало летней резиденцией где они ежегодно отдыхали.

До сих пор сохранился не только дворец, но и свитский корпус. Постройка принадлежала проекту архитектора Краснова Н. П. (1904-1908 гг). Она была очень проста и удобна, в стиле шотландских летних домиков с крышами из черепицы. Перед усадьбой идет площадка, а к морю ведет просторная каменная лестница. Главной достопримечательностью Харакского парка является уцелевшая «античная беседка», которую построили из 12 мраморных колонн, а в центре находится фонтан ⛲. Последние находки археологов свидетельствуют, что колонны в беседке являлись ранее частью римского дворца, сгоревшего в 1882 г. - копии римского помещения в Помпеях.

Ранее, здесь была каменистая и довольно засушливая местность без воды, редко встречался можжевельник. В процессе строительства этого дворца, Краснов выявил себя еще как умелый строитель и ландшафтный архитектор. Одновременно со стройкой, закладывался большой бассейн питьевой воды, здания хозяйственного назначения, тут же разбивали парк для посадки в нем различных растений, и только в конце завершения всех построек отстроили дворец. Стоящая прямо на горизонте гора Ай-Петри незаменимо дополнила присутствием архитектурного ансамбля, как невероятный «задний план».

Харакский парк занимает 17, 5 гектара на курортах поселка Гаспра. Территория парка – является одной из максимально теплых местечек на Южном берегу. Именно поэтому здесь прекрасно себя будут чувствовать даже теплолюбивые иностранцы.