Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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Балаклава: фьорды по-крымски

Насладиться потрясающими видами бухты и мыса Фиолент и увидеть самое интересное в городе

Екатерина
Екатерина – Гид из Севастополя
Программа этой экскурсии 🧭 — гибкая и строится на основе ваших интересов.

Озеро-сердце или Лестница здоровья, башня Генуэзской крепости или береговая батарея, старейшая чебуречная или виноградники «Золотой балки»? Выбирать вам, а в обязательную часть маршрута войдут смотровые площадки и знакомство с Балаклавой на машине и пешком!
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски

Что вас ожидает

Коллекция смотровых площадок
В этой программе собраны лучшие виды моря 🌊 и береговой линии! Сперва мы посетим Грот Дианы: он всегда отлично выходит на фотографиях. Пока вы любуетесь видом, я раскрою легенду этого места. Далее отправимся к мысу Фиолент: вы услышите о скале Святого Явления и, если захотите, посетите Свято-Георгиевский монастырь или спуститесь к морю по Лестнице здоровья в 800 ступенек! Также при желании мы заедем к Озеру-сердцу на Кадыковском карьере — одной из самых «инстаграмных» локаций под Севастополем.

Балаклава — крымская Ницца
Резная бухта Балаклавы также хорошо смотрится с высоты: для первого знакомства мы поднимемся на смотровую площадку и одним взглядом окинем все локации города. Далее вы пройдете по набережной, полюбуетесь элитными яхтами, видом противоположного берега и его красивыми 🤩 домами. Также можете дополнительно посетить с экскурсией на катере базу подводных лодок или же прогуляться 👣 по Центральной набережной и подняться к первой башне Генуэзской крепости — я расскажу ее историю 📖, а также объясню, какой след в жизни города оставили англичане.

На любой вкус
Мы проедем на смотровую и увидим город 🏙️ сверху уже с другого ракурса. Если подняться выше, можно осмотреть заброшенную батарею (я объясню, какие задачи она выполняла в прошлом). Также на ваш выбор мы можем завершить программу тремя вариантами: насладиться вкусом местной рыбы в ресторане на набережной, отправиться в старейшую чебуречную Балаклавы или посетить «Золотую балку» — винодельню с рестораном на крыше, где вас ждет еще один панорамный обзор.

Организационные детали

Обратите внимание: база подводных лодок не работает в понедельник и вторник. Ее посещение оплачивается отдельно (500 рублей).

Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания в черте Севастополя
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина. Я севастополец с рождения, мой дед освобождал этот город в далёком 1944-м. Влюблена в мой родной Севастополь, его историю, легендарные подвиги и головокружительные виды. А сейчас я влюбляю в него своих гостей! Мне близок стиль путешествий «Орешки». Как это? Не для всех интересны длинные тирады и тексты — я расскажу все самое интересное, покажу самое легендарное и севастопольское, а углубляться будем, учитывая ваши интересы!
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Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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