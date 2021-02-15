4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

День в окружении невероятных пейзажей

По пути к Балаклаве вы заедете на голубое озеро в виде сердца — одно из самых фотогеничных мест Крыма. Далее посетите некогда закрытый военный городок на Караньском плато, раскроете историю 📖 его фортификационных сооружений и насладитесь видами на мыс Фиолент и акваторию. В живописной Балаклаве погуляете по уютной набережной, отыщете места из книги Куприна «Листригоны» и, словно средневековые рыцари, подниметесь на итальянскую крепость Чембало.

Форты, траншеи и казематы

Вы посетите Южный форт на горе Аскети, построенный еще до Первой мировой войны. Пройдете по траншеям и казематам, оцените их отличную акустику и полюбуетесь потрясающим видом на мыс Айя и Балаклаву. А если останутся силы и время, также заглянете на заброшенный ракетно-зенитный комплекс «Утес» и исследуете подземные туннели и шахты периода Холодной войны.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ не предполагает дополнительных расходов.